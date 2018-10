約300日間・世界19都市・40公演の軌跡を追った“防弾少年団”初の映画公開決定

世界中を熱狂させている韓国のヒップホップボーイズグループBTS(防弾少年団)、自身初となる映画『Burnthe Stage : the Movie』が2018年11月15日(木)から日本で公開されることが決定した。

ファンへの感謝の想いが詰まったポスタービジュアルも初公開

本作は、約300日間、世界19都市、40公演で55万人を動員したワールドツアー [2017 BTSライブ三部作 エピソード3 THE WINGS TOUR] (2017 BTS LIVE TRILOGY EPOSODE III THE WINGS TOUR)に密着し、制作されたBTS初の映画。

今年3月にYouTubeで配信された全8回のシリーズ作品「BTS:Burn The Stage」では描かれなかったシーンで編集されている。

スクリーンを通じて、ツアー中のメンバーたちを一番近い距離から見ることができる、まさにファンへのプレゼントのような作品になっている。

『Burn the Stage : the Movie』のポスタービジュアルも初公開。熱狂的なステージを終えた直後、メンバーがファンに感謝の想いを伝えている<温かい交流>の一瞬を切り取り、夢幻的な色合いでデザインされたビジュアル。今にも歓声と叫び声が聞こえてきそうなこのビジュアルは、ステージを重ねるごとに新しい歴史へと歩んでいく、そんなBTSとファンの密接な関係性も感じ取ることができる

―― メンバーのファンへの想いが込められているポスタービジュアルも披露された。

【作品名】「Burn the Stage : the Movie」

【監督】パク・ジュンス

【プロデューサー】ユン・ジウォン

【出演】BTS(RM、SUGA、JIN、J-HOPE、JIMIN、V、JUNG KOOK)

【制作】Big Hit Entertainment / CAMP Entertainment

【配給】東宝映像事業部

【公開日】2018年11月15日(木) 3週間限定公開

©2018BIG HIT ENTERTAINMENT Co.Ltd., ALL RIGHTS RESERVED.