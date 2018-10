貯金目標は公開すべき！具体的な3ステップ

「貯蓄をしようと思っているのだけど、ついついサボってしまう……」という、そこのあなた。貯蓄目標を、家族や友人に公開してみませんか?

「貯蓄をしようと思っているのだけど、ついついサボってしまう……」という、そこのあなた。貯蓄目標を、家族や友人に公開してみませんか?

実は、貯金目標は、周りの人に打ち明けた方が、成功する確率が高まることが分かっています。フェリペ・キャストらの研究(参考文献(1))によると、貯金目標を公表したグループの方が、しなかったグループと比べて65%も貯金額が多かったのだとか。

公表の有無1つで、貯金額が1.5倍以上も変化するのですから、馬鹿にはできません。こういった背景もあり、個人としては、「バシバシ貯蓄目標は周りに公開すべき!」と考えております。

正しい貯蓄目標の立て方

ただし、貯蓄目標を立てればなんでもよいというわけではありません。それこそ、年収100万円の人が「今年は1000万円を貯める!」なんて発言したところで、これには無理があるわけです。

だから、貯蓄目標を公開する以前の問題として、正しい目標設定のコツを身につけるとよいでしょう。このスキルは、貯蓄以外でも何にでも使うことができるので、覚えておいて損はないと思いますよ。

デューク大学の研究(参考文献(2))によると、目標を立てるときには、「大胆な目標を、細かく分解して、具体的な小目標に落とし込むとよい」のだとか。ここでの大胆な目標は「ストレッチ・ゴール(Stretch Goal)」、具体的な小目標は「スマート・ゴール(Smart Goal)」なんてふうにも呼ばれています。

「大胆な目標(ストレッチ・ゴール)」については、ドラッカーの教え子である企業コンサルタント、ジム・コリンズが、その有効性を指摘しています。ジム・コリンズは彼の著書(参考文献(3))の中で、『不可能なくらい高い目標(BHAG, Big Hairy Audacious Goals)』を成長の起爆剤として活かしていたことを指摘しました。

彼の言葉をそのまま借りると、つまり、「大胆な目標は進歩を促す強力な仕組み」なのだとか。ですから、ぼくらも思い切って、大きな目標を立てることで、モチベーションが高まるだけでなく、人生を大きく変えることができるかもしれません。

では、大胆な目標とは何か?というと、「今の生活を続けているだけでは、なしえない目標」を目安にするとよいでしょう。できることなら、生活習慣を変えて初めて達成できる目標だとよいですね。

一方、「具体的な小目標(スマート・ゴール)」についても、よい方法があります。これは、企業コンサルタントのGeorge T. Doran氏が、彼の執筆した記事(参考文献(4))の中で提唱した目標設定法です。彼によると、「良い目標は、SMARTの法則を満たしている!」のだとか。

SMARTの法則は、ビジネスの場でも用いられることのある目標設定法です。具体的には、目標を立てるときには、次の5つの点に気を配るとよいのだとか。

・Specific(具体的)

・Measurable(測定できる)

・Achievable(達成できる)

・Realistic(現実的)

・Timely(締切がある)

ここで大切なのは、SMARTの法則は「すべてを満たさないと意味がない!」という点です。1つ、2つだけしか満たさない目標だと、達成率はさほど上がらない可能性が高いです。それではこのルールを使う意味がありませんので、すべてを満たすように、目標を立てるようにしましょう。

ここまでの話をまとめると、やることは3つです。

ステップ1:大胆な目標(ストレッチゴール、BHAG)を立てる

ステップ2:具体的な小目標(スマートゴール)に落とし込む

ステップ3:家族や友人と目標を共有する

たとえば、こんな流れです:

ステップ1:大胆な目標(ストレッチゴール、BHAG)を立てる

毎年、40万円を貯金する(そして全額をつみたてNISAで運用する!)

ステップ2:具体的な小目標(スマートゴール)に落とし込む

・具体的:毎月、証券口座の自動引落を使って、定期的に貯蓄する

・測定できる:ボーナス月は1カ月10万円、それ以外の月は2万円ずつ貯蓄する

・達成できる:電気代と通信費を節約すれば、お金が浮くから大丈夫!

・現実的:ボーナスを受け取るため、怠けないようにする

・締切がある:1年以内に達成する

ステップ3:家族や友人と目標を共有する

仲のよい同僚と、妻と、目標を共有する

貯蓄に限らず、仕事やプライベートでも活用を!

前述したステップ1~ステップ3までの流れを踏襲することで、貯蓄の目標を達成できる確率が格段に高まるでしょう。この方法は、貯蓄に限らず、仕事でも、プライベートでも活用することができます。どれも再現性バツグンのテクニックですから、ぜひ実践してみてはいかがでしょうか。

(文:中原 良太(マネーガイド))