【親が社長？女優？】生まれたときから、お金持ちセレブ7人

ハリウッドは、無一文から億万長者になるサクセスストーリーが多いかと思います。これから紹介する7人のセレブは、生まれながらにリッチで、恵まれた環境にいた?!

1.アダム・レヴィーン

THE VOICE -- 'Live Top 11' Episode 1416A -- Pictured: Adam Levine -- (Photo by: Trae Patton/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

マルーン5のボーカルのアダム。彼の父親は、「M. Fredric」という服飾ブランドの創設者です。アダムは生まれながらに、成功した両親の下で育てられました。

2.アリアナ・グランデ

NEW YORK, NY - AUGUST 17: Ariana Grande seen on the streets of Manhattan on August 17, 2018 in New York, NY. (Photo by Josiah Kamau/BuzzFoto via Getty Images)

彼の父は、デザイン会社のCEOです。有名セレブを顧客に持っているそうです。そんな父のおかげで、アリアナは子供時代をのびのびと過ごしたそう。

3.テイラー・スウィフト

TORONTO, ON - AUGUST 04: Taylor Swift performs onstage during the Taylor Swift reputation Stadium Tour at Rogers Centre on August 4, 2018 in Toronto, Canada. (Photo by Jason Kempin/TAS18/Getty Images for TAS)

テイラーの父は金融関係のアドバイザー、母は投資信託のマーケティング幹部なんだとか!夫婦揃って、仕事ができそうですよね。テイラーは、クリスマスツリーファームのある家に住み、プライベートスクールに通っていたんだとか。

クリスマスツリーファームって、すごい!

4.マイリー・サイラス

NEW YORK, NY - MAY 07: Miley Cyrus attends the Heavenly Bodies: Fashion & The Catholic Imagination Costume Institute Gala at Metropolitan Museum of Art on May 7, 2018 in New York City. (Photo by George Pimentel/Getty Images)

『ハンナ・モンタナ』で人気になったマイリー・サイラス。実は彼女の父は、有名なカントリー歌手なんです。そのバックアップもあり、マイリーはハリウッド界に進出?

5.レディ・ガガ

VENICE, ITALY - AUGUST 30: Lady Gaga is seen during the 75th Venice Film Festival on August 30, 2018 in Venice, Italy. (Photo by Jacopo Raule/GC Images)

彼女がお嬢様だと知っているファンは多いと思います。彼女はプライベートスクールに通っていました。なんと、パリス・ヒルトンが先輩だったそう。

風変わりなレディ・ガがは、名門校でイジメられていたんだとか。個性的、歌も上手い、お嬢様、頭も良い彼女は嫉妬の対象だったのかもしれませんね。それを乗り越えて、スターに。

6.グウィネス・パルトロー

LOS ANGELES, CA - APRIL 28: Founder of Goop and speaker Gwyneth Paltrow attends 2018 Girlboss Rally at Magic Box on April 28, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Rich Fury/Getty Images for Girlboss)

ハリウッドの世界に入ることが決まっていた?彼女の父はテレビプロデューサーで、母は女優のブライス・ダナーです。美しい75歳。母の影響で、グウィネスも女優を目指したのでしょうか。

グウィネスのママです!

7.クリスティン・スチュワート

TORONTO, ON - SEPTEMBER 15: Kristen Stewart attends the 'Jeremiah Terminator LeRoy' Premiere during 2018 Toronto International Film Festival at Roy Thomson Hall on September 15, 2018 in Toronto, Canada. (Photo by GP Images/Getty Images for TIFF)

彼女の両親は、ハリウッドの裏方で活躍していました。父親はテレビプロデューサーで、母親は脚本家監督です。そんな両親に育てられ、クリスティンは演技に興味をもつようになった?

いかがでしたか?

意外なセレブはいましたか?親の助けもありながら、彼らが有名になったのは、実力や努力があったのは間違いないですね。

※この記事は上記のリンクを翻訳・参考にしています。