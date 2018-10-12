【B1第2節】大阪が福岡を破る

バスケットボール 試合サマリー

B.LEAGUE1部第2節は10月12日 (金)、サンエイワーク住吉スポーツセンターで大阪エヴェッサ vs ライジングゼファー福岡の試合が行われ、大阪が73 - 56で、福岡を降して勝利した。
50 - 39で迎えた第4クオーターでも得点を重ね、逃げ切った。

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メンバー

■ 大阪エヴェッサ

SF　1　今野 翔太
PG　2　長野 誠史
SF　3　藤高 宗一郎
PF　10　ファイ・パプ月瑠
PG　14　橋本 拓哉
SF　15　根来 新之助
PG　17　木下 博之
PG　20　合田 怜
PF　25　エグゼビア・ギブソン
SF　27　熊谷 尚也
PG　32　畠山 俊樹
PF　55　ジョシュ・ハレルソン

■ ライジングゼファー福岡

SF　0　遥 天翼
PG　5　山下 泰弘
SG　6　小林 大祐
SF　8　薦田 拓也
SF　10　波多野 和也
PF　11　エリック・ジェイコブセン
PG　13　津山 尚大
PF　15　青木 ブレイク
C　17　ベンジャミン・ローソン
PG　24　石谷 聡
SG　31　城宝 匡史
SF　41　加納 誠也

スタッツ

大阪福岡2P成功数18193P成功数953P成功率36%27%FG成功数2724FT成功数103アシスト数1911オフェンスリバウンド数149スティール数76ターンオーバー数819ディフェンスリバウンド数2629ファウル数1419ファストブレイク数110ブロックショット数15ポインツインザペイント数2826ポインツフロムターンオーバー数214

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