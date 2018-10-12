【B1第2節】大阪が福岡を破る

バスケットボール 試合サマリー

B.LEAGUE1部第2節は10月12日 (金)、サンエイワーク住吉スポーツセンターで大阪エヴェッサ vs ライジングゼファー福岡の試合が行われ、大阪が73 - 56で、福岡を降して勝利した。

50 - 39で迎えた第4クオーターでも得点を重ね、逃げ切った。

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メンバー

■ 大阪エヴェッサ

SF 1 今野 翔太

PG 2 長野 誠史

SF 3 藤高 宗一郎

PF 10 ファイ・パプ月瑠

PG 14 橋本 拓哉

SF 15 根来 新之助

PG 17 木下 博之

PG 20 合田 怜

PF 25 エグゼビア・ギブソン

SF 27 熊谷 尚也

PG 32 畠山 俊樹

PF 55 ジョシュ・ハレルソン

■ ライジングゼファー福岡

SF 0 遥 天翼

PG 5 山下 泰弘

SG 6 小林 大祐

SF 8 薦田 拓也

SF 10 波多野 和也

PF 11 エリック・ジェイコブセン

PG 13 津山 尚大

PF 15 青木 ブレイク

C 17 ベンジャミン・ローソン

PG 24 石谷 聡

SG 31 城宝 匡史

SF 41 加納 誠也

スタッツ

大阪福岡2P成功数18193P成功数953P成功率36%27%FG成功数2724FT成功数103アシスト数1911オフェンスリバウンド数149スティール数76ターンオーバー数819ディフェンスリバウンド数2629ファウル数1419ファストブレイク数110ブロックショット数15ポインツインザペイント数2826ポインツフロムターンオーバー数214