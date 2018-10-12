【B1第2節】大阪が福岡を破る

B.LEAGUE1部第2節は10月12日 (金)、サンエイワーク住吉スポーツセンターで大阪エヴェッサ vs ライジングゼファー福岡の試合が行われ、大阪が73 - 56で、福岡を降して勝利した。
50 - 39で迎えた第4クオーターでも得点を重ね、逃げ切った。
メンバー
■ 大阪エヴェッサ
SF 1 今野 翔太
PG 2 長野 誠史
SF 3 藤高 宗一郎
PF 10 ファイ・パプ月瑠
PG 14 橋本 拓哉
SF 15 根来 新之助
PG 17 木下 博之
PG 20 合田 怜
PF 25 エグゼビア・ギブソン
SF 27 熊谷 尚也
PG 32 畠山 俊樹
PF 55 ジョシュ・ハレルソン
■ ライジングゼファー福岡
SF 0 遥 天翼
PG 5 山下 泰弘
SG 6 小林 大祐
SF 8 薦田 拓也
SF 10 波多野 和也
PF 11 エリック・ジェイコブセン
PG 13 津山 尚大
PF 15 青木 ブレイク
C 17 ベンジャミン・ローソン
PG 24 石谷 聡
SG 31 城宝 匡史
SF 41 加納 誠也
スタッツ
大阪福岡2P成功数18193P成功数953P成功率36%27%FG成功数2724FT成功数103アシスト数1911オフェンスリバウンド数149スティール数76ターンオーバー数819ディフェンスリバウンド数2629ファウル数1419ファストブレイク数110ブロックショット数15ポインツインザペイント数2826ポインツフロムターンオーバー数214