【伊東のゴールでリードを広げる！】キリンチャレンジカップ 日本vsパナマ

キリンチャレンジカップは10月12日 (金)、デンカビッグスワンスタジアムで日本 vs パナマの試合が行われている。
前半42分に、南野のゴールで日本が先制！そのまま日本1点リードのまま前半を折り返す。後半20分にも伊東が追加点！リードを更に広げる！Player!で速報中
メンバー
■ 日本
GK 12 権田 修一
DF 3 室屋 成
DF 4 佐々木 翔
DF 16 冨安 健洋
DF 20 槙野 智章
MF 8 原口 元気
MF 9 南野 拓実
MF 14 伊東 純也
MF 17 青山 敏弘
MF 18 三竿 健斗
FW 15 大迫 勇也
GK 1 東口 順昭
GK 23 シュミット ダニエル
DF 19 酒井 宏樹
DF 2 三浦 弦太
DF 22 吉田 麻也
DF 5 長友 佑都
MF 10 中島 翔哉
MF 21 堂安 律
MF 6 遠藤 航
MF 7 柴崎 岳
FW 11 川又 堅碁
FW 13 北川 航也
■ パナマ
GK 12 ホセ カルデロン
DF 2 フランシスコ パラシオス
DF 3 アロルド クミングス
DF 4 フィデル エスコバル
DF 15 エリク ダビス
DF 23 マイケル ムリジョ
MF 8 エドガル バルセナス
MF 20 アニバル ゴドイ
FW 7 ホセ ロドリゲス
FW 9 ガブリエル トレス
FW 18 アブディエル アロヨ
GK 1 ルイス メヒア
DF 13 アドルフォ マチャド
DF 17 ルイス オバジェ
MF 10 ミゲル カマルゴ
MF 11 アルマンド クーペル
MF 14 バレンティン ピメンテル
MF 19 リカルド アビラ
MF 6 クリスティアン マルティネス
FW 16 ロランド ブラックバーン
スタッツ
JPNPANCK43GK68PK00オフサイド01シュート166直接FK821間接FK01