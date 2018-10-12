【キリンチャレンジカップ10/12】日本が3点を奪い快勝！

サッカー 試合サマリー

キリンチャレンジカップは10月12日 (金)、デンカビッグスワンスタジアムで日本 vs パナマの試合が行われました。

前半、日本は試合を有利に進め、パナマからリードを奪う展開。

前半終了時点で、日本は1点、パナマは0点となる。

後半に入り、パナマは日本のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。

一方、日本は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。

最終スコアは3 - 0となり、日本は、3点もの大差をつけ、パナマを降しての勝利です。

詳細を確認する

メンバー

■ 日本

GK　12　権田　修一

DF　3　室屋　成

DF　4　佐々木　翔

DF　16　冨安　健洋

DF　20　槙野　智章

MF　8　原口　元気

MF　9　南野　拓実

MF　14　伊東　純也

MF　17　青山　敏弘

MF　18　三竿　健斗

FW　15　大迫　勇也

GK　1　東口　順昭

GK　23　シュミット　ダニエル

DF　19　酒井　宏樹

DF　2　三浦　弦太

DF　22　吉田　麻也

DF　5　長友　佑都

MF　10　中島　翔哉

MF　21　堂安　律

MF　6　遠藤　航

MF　7　柴崎　岳

FW　11　川又　堅碁

FW　13　北川　航也

■ パナマ

GK　12　ホセ　カルデロン

DF　2　フランシスコ　パラシオス

DF　3　アロルド　クミングス

DF　4　フィデル　エスコバル

DF　15　エリク　ダビス

DF　23　マイケル　ムリジョ

MF　8　エドガル　バルセナス

MF　20　アニバル　ゴドイ

FW　7　ホセ　ロドリゲス

FW　9　ガブリエル　トレス

FW　18　アブディエル　アロヨ

GK　1　ルイス　メヒア

DF　13　アドルフォ　マチャド

DF　17　ルイス　オバジェ

MF　10　ミゲル　カマルゴ

MF　11　アルマンド　クーペル

MF　14　バレンティン　ピメンテル

MF　19　リカルド　アビラ

MF　6　クリスティアン　マルティネス

FW　16　ロランド　ブラックバーン

スタッツ

JPNPANCK43GK68PK00オフサイド01シュート166直接FK821間接FK01

この記事へのお問い合わせ

This kiji is powered by

Follow

Player!

on

©株式会社ookami