オランジーナ×MANKAI STAGE『A3!』コラボ決定！　ステージ楽曲CD発売＆カラオケ配信も

イケメン役者育成ゲーム『A3!(エースリー)』(iOS/Androidアプリ)より新情報が到着! 舞台化作品・MANKAI STAGE『A3!』と、炭酸飲料「オランジーナ」(サントリー食品インターナショナル株式会社より発売中)とのコラボレーションが決定しました。

また、舞台上を彩ったボーカル楽曲と一部BGMを収録した「MANKAI STAGE『A3!』~SPRING & SUMMER 2018~」MUSIC Collectionが11月21日(水)に発売! 10月18日(木)よりカラオケJOY SOUNDにてメインテーマ曲「The Show Must Go On!(short ver.)」のカラオケ配信も決定しました。

オランジーナ×MANKAI STAGE『A3!』コラボレーション決定!

●10月26日(金)〜11月4日(日)より天王洲 銀河劇場にて東京凱旋公演が上演されるMANKAI STAGE『A3!』~SPRING & SUMMER 2018~。千秋楽へ向け走り続ける今作は、その先にある笑顔の乾杯を応援したい、幸せな時間の傍にありたいと考え、「オランジーナ」とMANKAI STAGE『A3!』のコラボレーションが実現しました。

●監督の皆さんに「オランジーナ」でKANPAI!を楽しんでいただきたく、東京凱旋公演では劇場内に「フォトスポット」を設置します。咲也と天馬の手のひらにあごを載せて撮れる特別仕様の等身大パネルです。

▲等身大パネル

●また、キャストたちの「KANPAI!フォトラリー」を公演期間中、公式SNSにて毎日発信します。誰が登場するかは毎日のお楽しみ。他にもお楽しみ企画を準備中なので、続報をお待ちください。

CD発売やメインテーマ曲のカラオケ配信も決定!

●また、舞台上を彩ったボーカル楽曲と一部BGMを収録予定の「MANKAI STAGE『A3!』~SPRING & SUMMER 2018~」MUSIC Collectionを11月21日(水)に発売! 10月18日(木)よりカラオケJOYSOUNDにて「MANKAI STAGE『A3!』~SPRING & SUMMER 2018~」メインテーマ曲「The Show Must Go On!(short ver.)」のカラオケ配信も決定しました。

●CDは、舞台ボーカル楽曲・BGMをYu(vague)、メインテーマを大石昌良が手掛けた豪華アルバムとなっており、カラオケは出演キャスト映像をバックに歌える仕様となっています。

<CD詳細>

「MANKAI STAGE『A3!』~SPRING & SUMMER 2018~」MUSIC Collection

2018年11月21日(水)発売

品番/価格

PCCG.01747 / 3,000円+税

※封入特典の予定はございません。

収録楽曲

M1.MANKAI STAGE!!!!!〜SPRING & SUMMER 2018〜

歌唱:MANKAI STAGE『A3!』~SPRING & SUMMER 2018~オールキャスト

M2.山門のトクさん~シトロン朝練~

歌唱:シトロン、皆木 綴

M3.芽~me~

歌唱:茅ヶ崎 至

M4.ロミオとジュリアス

歌唱:春組 他

M5.さんかくは世界を救う

歌唱:斑鳩三角

M6.絆

歌唱:夏組 他

M7.Water me!

歌唱:夏組

M8.The Show Must Go On!

歌唱:MANKAI STAGE『A3!』~SPRING & SUMMER 2018~オールキャスト

M9~M14.収録予定 舞台BGM

M15.ロミオとジュリアス(千秋楽Ver.)

M16. Water me! (千秋楽Ver.)

