【あの人は今】あれから40年あまり「大草原の小さな家」のインガルスファミリー

放送開始からすでに40年以上経った現在も世界中で愛されているファミリードラマ「大草原の小さな家」。映画版の製作も予定されているようです。そして、いよいよ10月13日(土)からAXNでデジタルリマスター版の放送がスタートします!仲良し家族のインガルス一家を演じたあの俳優たちは今どうしているのでしょうか?!

マイケル・ランドン

LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE -- 'A Harvest of Friends' Episode 1 -- Aired 09/11/1974 -- Pictured: Michael Landon as Charles Philip Ingalls -- Photo by: NBCU Photo Bank

1936年10月31日ニューヨーク・クイーンズ生まれ。

高校時代はやり投げの選手として活躍し、奨学金を得て南カリフォルニア大学へ進学した後演劇の道へ。

1959年にスタートしたTVシリーズ「ボナンザ」で三男ジョー役を演じて一躍アイドル・スターとなりました。

「ボナンザ」は1973年まで14年間放送が続いた長寿番組でした。

その後、1974年には製作総指揮を務めた「大草原の小さな家」がスタート。

監督や脚本も担当しながら“父さん”ことチャールズ・インガルス役を演じ、日本でも大人気となりました。

1991年にすい臓がんに侵されていることを公表、その年の7月1日に54歳の若さで亡くなりました。

ドラマの中では、屈強なイメージの父さんだっただけに、あまりにも早過ぎるお別れでした。

Cindy Landon and Michael Landon at the Academy Theater in Los Angeles, California (Photo by Barry King/WireImage)

カレン・グラッスル

LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE -- 'Pilot' -- Aired 03/30/1974 -- Pictured: (l-r) Karen Grassle as Caroline Quiner Holbrook Ingalls, Lindsay or Sydney Greenbush as Carrie Ingalls -- Photo by: NBCU Photo Bank

1942年2月25日カリフォルニア州バークレー生まれ。

カリフォルニア大学バークレー校に入学して演劇に目覚め、ロンドンへの演劇留学を経て、ニューヨークの舞台でデビューしました。

その後、オーディションでキャロライン・インガルス役に大抜擢され、優しく家族を見守る理想の母親像を演じて人気となりました。

日本では1984年に発売された不二家のカントリーマアムのCMにも出演。ドラマの中で、家族のためにおいしい料理やお菓子をつくるイメージそのままに登場してファンを喜ばせてくれました。

90年代に入ってからは、西部開拓時代を描いたケビン・コスナー主演の『ワイアット・アープ』にも出演していました。

下の写真は2014年のものですが、相変わらず上品できれいな母さんですね!

LOS ANGELES, CA - APRIL 30: Actress Karen Grassle at The Cable Show on April 30, 2014 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Bezjian/WireImage)

メリッサ・ギルバート

LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE -- 'Pilot' -- Aired 03/30/1974 -- Pictured: (l-r) Barney as Jack, Melissa Gilbert as Laura Elizabeth Ingalls Wilder -- Photo by: NBCU Photo Bank

1964年5月8日カリフォルニア州ロサンゼルス生まれ。

幼少時に俳優ポール・ギルバートと女優のバーバラの養女となり、2歳頃にCMデビューして芸能活動をスタートさせました。

ウィリー役を演じているジョナサン・ギルバートは義理の弟にあたります。

オーディションで主人公のローラ・インガルス役を射止め、世界中に知られる人気子役となりました。

1979年には映画『奇跡の人』でヘレン・ケラー役を熱演し、その演技力も高く評価され、1985年には史上最年少でハリウッド・ウォーク・オブ・フェイムに殿堂入りするという快挙を成し遂げています。

20代になるとロブ・ロウやトム・クルーズなど数多くの俳優たちとの華やかな交際遍歴で話題になりました。

Melissa Gilbert and Rob Lowe (Photo by Barry King/WireImage)

2001年から2005年まで全米映画俳優組合(SAG)の代表を務め、2015年にはミシガン州の下院議員に立候補することを表明していましたが、健康上の理由で立候補を取り下げています。。

2013年には「スリーピーホロウ」や「サバイバー:宿命の大統領」などに俳優としても出演し、ドラマの監督としても活躍している俳優ティモシー・バスフィールドと3回目の結婚、メリッサ自身は、2015年に「ナイトシフト 真夜中の救命医」に夫と共にゲスト出演しています。

NEW YORK, NY - APRIL 18: Timothy Busfield and wife Melissa Gilbert pose at the opening night after party for Irish Rep's production of 'The Seafarer'at Crompton Ale House on April 18, 2018 in New York City. (Photo by Bruce Glikas/Bruce Glikas/FilmMagic)

メリッサ・スー・アンダーソン

LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE -- 'Times of Change' Episode 2 -- Aired 09/19/1977 -- Pictured: Melissa Sue Anderson as Mary Ingalls Kendall (Photo by Ted Shepherd/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

1962年9月26日カリファルニア州バークレー生まれ。

「奥さまは魔女」や「ゆかいなブレディ家」にゲスト出演した後、メアリー役を射止めて人気者となりました。

1978年には本作でエミー賞主演女優賞にもノミネートされています。

ブロンドで透明感ある美しい顔立ちは日本でも愛され、映画誌の表紙を飾るほどの人気でした。

1981年公開の映画『誕生日はもう来ない』では主演を務めましたが、その後はTVドラマのゲスト出演が中心で目立った活躍はしていません。

1990年に『イコライザー』シリーズの生みの親でもある脚本家のマイケル・スローンと結婚して幸せな結婚生活を送っているようです。

レイチェル・リンゼイ&シドニー・グリーンブッシュ

判別法は顎の形。とんがっているのがレイチェル・リンゼイ(右)です。

1970年5月25日、ハリウッド生まれ。

カリフォルニアでは州法で幼児の労働時間が制限されているため、末っ子のキャリー役は双子のリンゼイとシドニーが交替で演じていました。父親は、『ファイブ・イージー・ピーセス』や、『アリスの恋』などに出演し、70年代から80年代にかけて活躍した俳優のビリー・グリーンブッシュです。

2014年に放送40周年で出演者が集まった際は、レイチェル・リンゼイが出演していました。

SIERRA MADRE, CA - DECEMBER 16: Rachel Lindsay Greenbush attends 'A Little House Christmas' at Sierra Madre Playhouse on December 16, 2016 in Sierra Madre, California. (Photo by Loreen Sarkis/Getty Images)

レイチェル・リンゼイ・グリーンブッシュ

https://www.biography.com/.

シドニー・グリーンブッシュ

2014年には、放送40周年を記念して主な出演者が揃ってテレビのワイドショーに出演していました。

メリッサ・ギルバートとメリッサ・スー・アンダーソンはあまり仲が良くなかったようなことも伝えられていましたが、こうして揃ってテレビに出演したのは嬉しいかぎりですね!

写真にはなぜかメリッサ・ギルバートは写っていませんが、テレビ番組には出演していたので、こちらを是非ご覧ください。

NEW YORK, NY - APRIL 30: (L-R standing) Matthew Labyorteaux, Michael Landon, Jr., Alison Arngrim, Dean Butler, Lindsay Greenbush, (L-R seated) Karen Grassle, and Melissa Sue Anderson of 'Little House On The Prairie' visit 'Extra' at their New York studios at H&M in Times Square on April 30, 2014 in New York City. (Photo by D Dipasupil/Getty Images for Extra)

前列:左からカレン・グラッスル、メリッサ・スーアンダーソン2列目:左からマシュー・ラボートー(アルバート役)、アリソン・アーングリン(ネリー役)、レイチェル・リンゼイ・グリーンブッシュ3列目:左からマイケル・ランドン・Jr.、ディーン・バトラー(ローラの夫アルマンゾ役)

放送情報

「大草原の小さな家」デジタルリマスター版

シーズン1~9全話一挙放送

10月13日(土)スタート

毎週土曜 午前10:00-

