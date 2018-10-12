こちらのビジュアルは11月上旬から「PERSONA5 the Animation」グッドスマイル×アニメイトカフェコラボにて、12月から「ANIPLEX+」アンテナショップにて展開予定。グッドスマイル×アニメイトカフェコラボでは本ビジュアルを使用したスタンディ展開・ノベルティ・グッズ化、「ANIPLEX+」アンテナショップでは本ビジュアル使用のグッズ販売に加えCHAN×COさん描き下ろしSDキャラ使用のグッズも販売予定だ。
10月31日（水）発売のTVアニメ「ペルソナ5」BD＆DVD第5巻のジャケットイラストは真。オーディオコメンタリーも新島真役・佐藤利奈さんが登場し、特典として劇伴サントラCD Vol.2も付属する。
また、同日10月31日放送のAbema特番「純喫茶ルブラン屋根裏放送局」第9回のゲストが東郷一二三役・磯村知美さんに決定。今回は「蓮」がテーマの放送を予定。最終話の展開を受け、皆様の蓮への熱い思いのこもったメッセージ、手紙が募集される。
https://p5a.jp/news/?article_id=48714
■「PERSONA5 the Animation」グッドスマイル×アニメイトカフェコラボ
開催期間：2018年10月18日（木）～11月13日（火）
開催場所：グッドスマイル×アニメイトカフェ秋葉原・大阪日本橋
入場方法：
秋葉原店…平日：先着入場制／土日祝：抽選予約制（web受付）
大阪日本橋店…全日程先着入場制
特設ページ：https://cafe.animate.co.jp/event/p5a1810/
特別ビジュアル展開予定
時期：11月上旬～
内容：スタンディ展開・ノベルティ・オリジナルグッズ
■PERSONA5 the Animation in 「ANIPLEX+」アンテナショップ
場所：秋葉原ラジオ会館1F
時期：12月予定（詳細時期追って発表）
内容：CHAN×COさん描き下ろしSDイラスト使用グッズの販売、特別ビジュアル使用グッズの販売 等
営業時間：10:00～20:00
■「PERSONA5 the Animation 純喫茶ルブラン屋根裏放送局」第9回
日時：2018年10月31 日（水）21:30～22:30
AbemaTV「Abemaアニメチャンネル」
出演者
雨宮蓮役：福山 潤
東郷一二三役：磯村知美
MC：岩井勇気（ハライチ）
AbemaTV公式サイト
https://abema.tv/
放送ページ
https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/9rZPCesEpXqMmy
雨宮蓮への熱い思いのこもったメッセージ・手紙を募集！
メッセージ：#屋根裏放送局 をつけてツイッター投稿 or（https://p5a.jp/news/?article_id=48714）からメール
手紙：〒107-0062 東京都港区南青山1-15-14新乃木坂ビル7階
株式会社メディアミックス・ジャパン(MMJ) 【P5A屋根裏放送局係】宛て
※お送りいただいた内容は番組内にてご紹介させていただく場合がございます。
※お送りいただいたお手紙等はご返却できません。あらかじめご了承ください。
■TVアニメ「ペルソナ5」BD＆DVD第5巻が予約受付中！
発売日：2018年10月31日
収録話：12、13話
価格：Blu-ray完全生産限定版：6,800円（税抜）、DVD完全生産限定版：5,800円（税抜）
特典
- 劇伴サントラCD Vol.2
- アニメ描き下ろしリバーシブルジャケット
- 「ペルソナ」シリーズ公式サポートアプリ「PERSONA O.A.」期間限定先行ペルソナ（ヨハンナ）＆ペルソナポイント（10,000PP）付与コード
- オーディオコメンタリー（12話）
出演者：福山潤、佐藤利奈、石浜真史
(C)ATLUS (C)SEGA/PERSONA5 the Animation Project