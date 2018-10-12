＜レスリング＞【2018年世界選手権・展望（10）】ハッサン・ヤズダニ・チャラティ（イラン）の連覇なるか…男子フリースタイル86kg級

※10月9日現在、エントリーは不明です。下記はすべて本HPの予想です。
2016年リオデジャネイロ・オリンピック74kg級優勝で、86kg級でも昨年の世界選手権、今年のアジア選手権とアジア大会を勝ち続けているハッサン・ヤズダニ・チャラティ（イラン）が群を抜いている。
階級を上げてから唯一の黒星が、2017年ワールドカップでのダビッド・テーラー（米国）戦。テーラーは、昨年の世界選手権は不出場だったが、今年はヤリギン国際大会（ロシア）、パンアメリカン選手権、ヤシャ・ドク国際大会（トルコ）と優勝を重ねて初出場を果たす。ヤズダニ・チャラティとの再戦はあるか。
昨年2位のボリス・マコエフ（スロバキア）は今年の欧州選手権16位と低迷。再浮上なるか。ロシアからは今年の欧州王者（アルトゥール・ナイフォノフ）ではなく、昨年の欧州王者のダウレン・クルギリエフが出場する見込み。ロシア選手権でナイフォノフを破った実力を魅せられるか。
米国からレバノンに国籍を変え、アジア大会で2位となったドメニク・マイケル・アボウナダーが世界の舞台でも台頭するか。
2017～2018年主要大会成績
【2017年世界選手権】
［1］Yazdani Charati, Hassan（イラン）
［2］Makoev, Boris（スロバキア）
［3］Cox, J’den Michael Tbory（米国）
［3］Valiev, Vladislav（ロシア）
［5］Gostiev, Aleksander（アゼルバイジャン）
［5］Ganev, Michail Petrov（ブルガリア）
【2018年欧州選手権】
［1］Naifonov, Artur（ロシア）
［2］Gostiev, Aleksander（アゼルバイジャン）
［3］Aminashvili, Sandro（ジョージア）
［3］Kudiiamagomedov, Shamil（イタリア）
［5］Dudarov, Ahmed（ドイツ）
［5］Erdin, Fatih（トルコ）
【2018年アジア大会】
［1］Yazdani Charati, Hassan（イラン）
［2］Abou Nader, Domenic Michael（レバノン）
［3］Davlumbaev, Adilet（カザフスタン）
［3］Orgodol, Uitumen（モンゴル）
【2018年アジア選手権】
［1］Yazdani Charati, Hassan（イラン）
［2］Orgodol, Uitumen（モンゴル）
［3］Dauletbekov, Azamat（カザフスタン）
［3］Bi, Shengfeng（中国）
【2018年パンアメリカン選手権】
［1］Taylor, David Morris（米国）
［2］Torreblanca Queralta, Yurieski（キューバ）
［3］Ceballos Fuentes, Pedro Francisco（ベネズエラ）
［3］Ambrocio Greifo, Pool Edison（ペルー）