＜レスリング＞【2018年世界選手権・展望（11）】欧州女王のペトラ・マーリット・オッリ（フィンランド）が勝ち抜くか…女子65kg級

※10月9日現在、エントリーは不明です。下記はすべて本HPの予想です。
昨年までの63kg級と69kg級の間に新設された新たな階級。69kg級から下げる選手は少ないと思われ、63kg級で闘っていた選手が上げる形となるだろう。
昨年63kg級優勝のオーコン・プレブドルジ（モンゴル）はアジア大会では62kg級に出場（ドーピング疑惑で世界選手権への出場は微妙）、同2位のユリア・トカチ（ウクライナ）、同3位のジャクリン・レンテリア・カスティーヨ（コロンビア）も62kg級に出場している。
こうした中、欧州選手権を制したペトラ・マーリット・オッリ（フィンランド）、同2位のエリス・マノロバ（アゼルバイジャン＝元ブルガリア）、アジア選手権優勝のナブヨト・カウアー（インド）らが優勝を争うか。
2月のクリッパン女子国際大会（スウェーデン）と９月のポーランド・オープンを制したダニエレ・ラッページ（カナダ）、6月の中国オープンと9月のメドベジ国際大会（ベラルーシ）を制したタン・チュイン（中国）、U-23世界選手権63kg級優勝の源平彩南（至学館大）らも優勝戦線に加わる可能性は十分。
2017～2018年主要大会成績
【2017年世界選手権63kg級】
［1］Purevdorj, Orkhon（モンゴル）
［2］Tkach, Yulia（ウクライナ）
［3］Lazinskaya, Valeria（ロシア）
［3］Renteria Castillo, Jackeline（コロンビア）
［5］Oborududu, Blessing（ナイジェリア）
【2018年欧州選手権】
［1］Olli, Petra Maarit（フィンランド）
［2］Manolova, Elis（アゼルバイジャン）
［3］Johansson, Henna（スウェーデン）
［3］Fedorashko, Krystina（ベラルーシ）
［5］Sleisz, Gabriella（ハンガリー）
［5］Bobeva, Viktoria Ivanova（ブルガリア）
【2018年アジア選手権】
［1］Kaur, Navjot（インド）
［2］今井海優（日本）
［3］Lee, Han Bit（韓国）
［4］Tsevegmed, Enhbayar（モンゴル）
【2018年パンアメリカン選手権】
［1］Molinari, Forrest Ann（米国）
［2］Graham, Breanne Leigh（カナダ）