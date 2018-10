1974年から1983年まで、アメリカNBCで放送していた『大草原の小さな家』。 裕福ではないけれど、世界一幸せなインガルス一家の家族愛が感動を呼んだ名作ドラマ。あの懐かしいキャストたちのその後、気になりませんか?それぞれの今を徹底調査しました。まずは、主人公のインガルス一家をコンプリート!

不朽の名作ドラマ『大草原の小さな家』

『大草原の小さな家』は、日本でもNHKで放送され、何度も再放送されている名作ドラマです。

私も、NHKの吹替放送を見ていた者として、懐かしいキャストたちのその後が気になります。

今回は、後々大家族になっていくインガルス一家について調べてみました。

さらに、「まだ一度も観たことない」というあなたのために、簡単なキャラクター紹介と、おすすめエピソードも紹介しています。

ぜひ、感動の家族愛の世界を体験してみてください。

2018年10月13日(土)より、『大草原の小さな家』シーズン1~9全話放送スタート

毎週土曜日午前10:00~

大草原の小さな家 | AXNジャパン

☆インガルス家☆マイケル・ランドン(役名:チャールズ・インガルス)

第1話1974年のマイケル・ランドン

LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE -- 'Pilot' -- Aired 03/30/1974 -- Pictured: Michael Landon as Charles Philip Ingalls -- Photo by: NBCU Photo Bank

【インガルス家の父さんチャールズ】

お人よしで、親切だが、頑固で気が短い一面もある。

汗水たらして働くことを愛し、農業や製材所で働くたくましい男。

妻と子供を愛し、家族のために出稼ぎにいくこともある。

得意のバイオリン演奏でパーティの時には大活躍する。

先住民や、黒人、ハンディキャップのある人にも、特別視せず平等に接しようと努力している。

〇おすすめエピソード〇

シーズン1第2話「素晴らしい収穫」

頑固で一度決めたら人の言うことを聞かない父さんが、自分の持っている素晴らしいものに気が付くエピソード。

シーズン2第1話「町一番の金持ち」

農業は天候に左右されるので、収入が安定しないインガルス家。お金よりも価値のあるものは何か?というドラマの根底にあるテーマを表しているようなエピソードです。

HIGHWAY TO HEAVEN -- Pictured: Michael Landon as Jonathan Smith (Photo by Frank Carroll/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

マイケル・ランドンは、1936年10月31日生まれ。1991年7月1日膵臓癌により死去。

『大草原の小さな家』後も、『天国のハイウェイ』(1984年-1989年)というヒットドラマを制作&主演したマイケル・ランドン。

1991年4月に膵臓癌と診断されます。その時すでに肝臓やリンパへ転移していました。

1991年5月、TV番組『The Tonight Show』に出演し、癌であると告白。

雑誌のインタビューも積極的に受け、癌と戦うことについて公に発言するという勇気を見せました。

当時、ほぼ治らない病気であった癌について、メディアで告白することは異例のことで、日本にいても衝撃をうけたことを覚えています。

マイケルは、「病気と戦ってやっつける」と宣言し、「勝てるように祈ってほしい」とファンにお願いしました。

「マイケル・ランドンなら癌に勝てるかもしれない」というファンの願いもかなわず、1991年7月1日、54歳で生涯を終えたのです。

カレン・グラッスル(役名:キャロライン・インガルス)

1974年放送第1話でのカレン・グラッスル

LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE -- Pictured: Karen Grassle as Caroline Quiner Holbrook Ingalls -- Photo by: NBCU Photo Bank

インガルス家の母さんキャロライン】

清楚で美しい女性ですが、一本筋が通った凛とした性格。

売られた喧嘩は買っちゃう、気の強い一面も。

〇おすすめエピソード〇

シーズン1第3話「わたしの母さん」母の愛の偉大さを感じさせます。

シーズン2第15話「母さんの傷」母親とはこんなに強くなれるものなのか!と驚くエピソードです。

LOS ANGELES, CA - APRIL 30: Actress Karen Grassle at The Cable Show on April 30, 2014 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Bezjian/WireImage)

『大草原の小さな家』終了後は、おもに舞台で活躍していたカレン・グラッスル。

写真は2014年撮影のもの。

2018年には『Lasso』という映画に出演。

76才になった今でも女優として活動中です。

メリッサ・スー・アンダーソン(役名:メアリー・インガルス)

1974年~1981年まで出演していた。当時12才~19才

LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE -- Pictured: Melissa Sue Anderson as Mary Ingalls (Photo by NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

【インガルス家の長女メアリー】

しっかり者で、成績優秀。母さん譲りの美貌を持つ。

おとなしく控えめな性格。

〇おすすめエピソード〇

シーズン1第13話「メアリーの失敗」優等賞を取るために猛勉強するメアリーですが……教訓的出来事が起こります。

シーズン3第12話「風の中の初恋」当時は初婚年齢がこんなに低かったの?と驚きました。メアリーが婚約するのですが……

2014年ころ?(正式撮影年不明)のメリッサ・スー。

TODAY -- Pictured: Melissa Sue Anderson appears on NBC News' 'Today' show (Photo by Peter Kramer/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

『大草原の小さな家』には、シーズン8まで出演。

当時から、美少女として注目されていたメリッサ・スー。

アイドル的存在となり、主演TV映画も何本か制作されました。

現在は、カナダ、モントリオールで、ご主人と二人のお子さんと暮らしています。

女優業も継続中です。

メリッサ・ギルバート(役名:ローラ・インガルス・ワイルダー)

1974年シーズン1時(10才)のメリッサ・ギルバートと犬のジャック

LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE -- 'Pilot' -- Aired 03/30/1974 -- Pictured: (l-r) Barney as Jack, Melissa Gilbert as Laura Elizabeth Ingalls Wilder -- Photo by: NBCU Photo Bank

【インガルス家の次女ローラ】

好奇心旺盛で、勇気があり、男勝りな女の子。

美人で優等生の姉にはコンプレックスがある。

父さんのお気に入り。愛称:ハーフパイント

〇おすすめエピソード〇

シーズン1第1話「旅立ち」かわいいローラとエドワーズおじさんの心の交流に涙します。

シーズン1第14話「ローラの祈り」弟が生まれ父さんを取られたと思ってしまったローラ。大人になってから見ると、親の立場で視聴している自分に気づき、涙がとまらない秀作エピソードです。

ご主人のティモシー・バスフィールドとメリッサ・ギルバート2018年4月撮影

NEW YORK, NY - APRIL 18: Timothy Busfield and wife Melissa Gilbert pose at the opening night after party for Irish Rep's production of 'The Seafarer'at Crompton Ale House on April 18, 2018 in New York City. (Photo by Bruce Glikas/Bruce Glikas/FilmMagic)

『大草原の小さな家』では、10才から19才までの9年間、ローラ役を演じていました。

国民的人気番組だったこともあり、ドラマの主人公ローラも国民的人気者に。

幼くして手にしてしまった成功が、その後のメリッサの女優人生を苦しいものにしていきます。

80年代には、数多くの俳優と交際し、ゴシップの的になったことも。

ベストセラーとなった自書「ローラと呼ばれて」(2009年)では、アルコールとドラックにハマっていた過去を告白しています。

それでも、コンスタントに女優業を続けてきたメリッサ・ギルバート。

2001年から2005年には、全米映画俳優組合の代表も務めました。

現在は、3人目のご主人で俳優のティモシー・バスフィールドと幸せそうな様子で、公の場にもたびたび姿を見せています。

リンゼイ&シドニー・グリーンブッシュ(役名:キャリー・インガルス)

1974年から1982年のシーズン8まで双子でキャリー役を演じていた

LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE -- Pictured: Lindsay/Sidney Greenbush as Carrie Ingalls (Photo by Gary Null/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

【インガルス家の三女キャリー】

幼いころはいつも母さんに抱っこされてる。

学校へ通う年齢になると、メアリーとローラを追いかけるようにトコトコと歩く姿もかわいい。

幼かったため、特にセリフは多くないのだが、アップになり一言何かを言うシーンが多く、それがたまらなくかわいらしい。

〇おすすめエピソード〇

シーズン5第14話「なかよしの妖精」なんと双子で共演が実現したキャリーファンのためのエピソード!

2017年撮影のリンゼイ・グリーンブッシュ

PARSIPPANY, NJ - OCTOBER 27: Lindsay Greenbush attends Chiller Theater Expo Winter 2017 at Parsippany Hilton on October 27, 2017 in Parsippany, New Jersey. (Photo by Bobby Bank/Getty Images)

シーズン8まで『大草原の小さな家』に出演していた二人。

4才から12才までキャリー役を務めていましたが、その後は女優業を引退。

シドニーは、大学で動物科学を専攻し、馬のトレーナーになったそうです。

リンゼイは、大学で会計額を専攻したとのこと。現在のお仕事は不明です。

ウェンディ&ブレンダ・ターンボー(役名:グレイス・インガルス)

1978年から1982年まで出演(1才~5才まで)

LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE -- Season 8 -- Pictured: (l-r) Brenda Turnbaugh, Wendi Turnbaugh as Grace Ingalls (Photo by NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

【インガルス家の四女グレイス】

シーズン5から登場。赤ん坊のころから出演。

またもや女の子の誕生。インガルス家は女系家族ですね。

あの小さかったキャリーが、赤ん坊の面倒をみるようになるのも感動的。

2016年撮影ウェンディ・ターンボー

SIERRA MADRE, CA - DECEMBER 16: Wendi Turnbaugh attends 'A Little House Christmas' at Sierra Madre Playhouse on December 16, 2016 in Sierra Madre, California. (Photo by Loreen Sarkis/Getty Images)

ウェンディとブレンダの女優としての活動は、『大草原の小さな家』のみです。

お二人とも結婚して幸せに暮らしている様子。

たまに、『大草原』関係のファンイベントなどに出席しているようです。

写真はその時もの。

マシュー・ラボートー(役名:アルバート・インガルス)

シーズン5からシーズン9まで出演(12才から16才)

LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE -- 'Sylvia: Part 1' Episode 17 -- Air Date 2/9/81 -- Pictured: Matthew Laborteaux as Albert Quinn Ingalls (Photo by NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

【インガルス家の養子アルバート】

シーズン5第1話から登場。

縁あってインガルス家の養子になります。

結婚して家を出ていってしまうメアリーとローラに代わって、父さんの手伝いをして家族を支えていきます。

実は、シーズン3第6話にもチャールズ(父さん)の子供時代役で出演しているのですが、

これがまた、父さんにそっくり!かわいらしくて印象に残りました。

〇おすすめエピソード〇

シーズン5第1話&2話「家族はひとつ(前編・後編)アルバートがどうしてインガルス家の養子になるのか?見届けてください。

シーズン6第7話「夢の大脱走」ハロウィンの仮装でインディアンになるアルバートとローラですが、アルバートがインディアンの息子と間違われて……

左がマシュー・ラボートー、真ん中の女性は、グレイス役のウェンディ・ターンボウ、右がキャリー役リンゼイ・グリーンブッシュ

『大草原の小さな家』終了後も、コンスタントに俳優として活動してきたマシュー・ラボートー。

近年は、アニメやゲームなど声優としての活動が多いようです。

現在、52才。結婚しているのか?など、私生活は謎のままです。

ジェイソン・ベイトマン(役名:ジェームズ・クーパー・インガルス)

1982年シーズン7から登場。ジェイソン・ベイトマンは、当時13才。

LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE -- 'The Lost Ones: Part 2' Episode 22 -- Airdate 5/11/81 -- Pictured: Jason Bateman as James Cooper Ingalls (Photo by NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

【インガルス家の養子ジェームズ】

シーズン7第21話から登場。

事故にあって死亡したクーパー夫妻の二人の子供を引き取るチャールズ。

この兄妹ジェームズとカッサンドラが健気で涙を誘います。

特に、兄のジェームズは、子供なのに達観した物言いをする子なので印象に残っている人も多いのでは?

〇おすすめエピソード〇

シーズン8第21話&22話「光よもう一度」

ある事件に巻き込まれたジェームズ。チャールズ父さんは、ジェームズを助けるためにある手段を使いますが……現在では物議を起こすかもしれない、衝撃のラストに注目です!

2018年エミー賞でのジェイソン・ベイトマン

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 17: Jason Bateman attends the 70th Emmy Awards at Microsoft Theater on September 17, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images)

1969年生まれのジェイソン・ベイトマン。

『大草原の小さな家』後も、子役→ティーン→大人の俳優として成長し続けてきました。

現在は、Netflixドラマ『オザークへようこそ』の主人公マーティ役として知られ、第70回エミー賞主演男優賞にもノミネートされています。

また、監督としても才能があるようで、同ドラマで監督したエピソードが、監督賞にもノミネートされました。

今年、49才。今後の活躍が気になる今が旬の俳優ジェイソンが、あのジェームズだったなんて!

驚きです。

ミッシー・フランシス(役名:カッサンドラ・クーパー・インガルス)

1982年、右のミッシー・フランシスは、当時10才。

LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE -- 'The Lost Ones: Part 2' Episode 22 -- Airdate 5/11/81 -- Pictured: (l-r) Jason Bateman as James Cooper Ingalls, Missy Francis as Cassandra Cooper Ingalls (Photo by NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

インガルス家の養子カッサンドラ】

兄のジェームズと共にインガルス家に引き取られるカッサンドラ。

〇おすすめエピソード〇

シーズン7第21話と22話「愛すればこそ」

ジェームズとカッサンドラがインガルス家にやってくる過程を描いています。突然の親の死を体験したカッサンドラが、キャロライン(母さん)を見て飛びつく仕草が涙を誘います。

2015年撮影メリッサ(ミッシー)・フランシス

NEW YORK, NY - NOVEMBER 12: Melissa Francis attends #Diemstrong at No. 8 on November 12, 2015 in New York City. (Photo by John Lamparski/WireImage)

1972年生まれのミッシー。

『大草原の小さな家』後は、女優として数本ドラマに出演。

その後、ハーバード大学に進学し、経済学士号を取得。

現在は、FOXビジネスネットワークで経済系番組のレポーターやコメンテーターとして活躍しています。

リンウッド・ブーマー(役名:アダム・ケンダル)

1978年シーズン4最終話から登場

LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE -- Pictured: Linwood Boomer as Adam Kendall (Photo by Gary Null/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

【インガルス家の長女メアリーと結婚するアダム・ケンダル。】

シーズン4第22話からシーズン8まで出演します。

インテリでちょっと洗練された雰囲気を持った青年役でした。

出演当時23才~27才なので、インガルス家の子供たちと比べても大人なかんじでステキ♡

と思った方も多いのではないでしょうか?

〇おすすめエピソード〇

シーズン5第9話「メアリーの結婚」

アダムにはあるハンディキャップがあります。それでも明るく前向きな性格で、落ち込みがちな性格のメアリーを支えていくのはこの人しかいない!と思わせるエピソードになっています。

2004年『マルコムin the Middle』の100話記念パーティで

BEVERLY HILLS, CA - FEBRUARY 10: Creator/executive producer Linwood Boomer attends the 100th Episode Celebration and Reception for 'Malcolm in the Middle' at the Museum of Television & Radio on February 10, 2004 in Beverly Hills, California. (Photo by Frederick M. Brown/Getty Images).

1955年カナダ、バンクーバー生まれのリンウッド・ブーマー。

『大草原の小さな家』後は、主にプロデューサーや脚本家として活動していました。

『the Mindy project 』(2012-2014)『マルコムin the Middle』(2000-2005)など。

近況写真は、イイ感じにおじさん化していて逆に好感度高まりませんか?

俳優としては、出演作が少ないのですが、2018年にNetflixドラマ『サンタクラリータ・ダイエット』のシーズン2第4話に出演しています。

☆ワイルダー家☆ディーン・バトラー(役名:アルマンゾ・ワイルダー)

LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE -- Season 8 -- Pictured: (l-r) Melissa Gilbert as Laura Elizabeth Ingalls Wilder, Michelle Steffin as Rose Wilder, Dean Butler as Almanzo James Wilder (Photo by NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

【インガルス家の次女ローラと結婚するアルマンゾ・ワイルダー】

シーズン6第1話からシーズン9まで登場します。当時23才~27才。

ボクトツとした雰囲気と、顔をクシャっと崩して笑う独特の笑顔がなんともチャーミング。

お人よしで、気が短いところは、ローラの父チャールズにそっくり。

明るい雰囲気を持った青年で、彼の登場で物語がグッと明るくなるのがうれしかった思い出があります。

〇おすすめエピソード〇

シーズン7第7話「わが愛しの恋人」

新婚のローラとアルマンゾ。ちょっとしたことで喧嘩をしてしまい、お互い引っ込みがつかなくなってしまいます。新婚あるある的な楽しいエピソードです。

PARSIPPANY, NJ - OCTOBER 27: Dean Butler attends Chiller Theater Expo Winter 2017 at Parsippany Hilton on October 27, 2017 in Parsippany, New Jersey. (Photo by Bobby Bank/Getty Images)

1986年カナダ生まれのディーン・バトラー。

『大草原の小さな家』後も、ドラマに多数ゲスト出演してきました。

日本でもおなじみのドラマ『バッフィー・ザ・バンパイア・キラー」にもハンク・サマーズ役で出演。

ドキュメンタリー制作も手掛けていて、現在は、ゴルフチャンネルで番組の制作もしています。

2002年に女優のキャサリン・キャノンと結婚しました。

キャサリンは、『ビバリーヒルズ高校白書』のドナ・マーティン(トリ・スペリング)の母親役を演じていた女優さんです。

ルーシー・リー・フリピン(役名:イライザ・ジェーン・ワイルダー)

LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE -- 'Back to School: Part 1 & 2' Episode 1 & 2 -- Airdate 9/17/79 & 9/24/79 -- Pictured: Lucy Lee Flippin as Eliza Jane Wilder (Photo by NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

【アルマンゾの姉イライザ・ジェーン】

シーズン6第1話から登場。ウォルナット・グローヴにアルマンゾと共に引っ越してきて、ローラたちの通う学校の教師になるイライザ・ジェーン。

姉と弟の二人暮らし。教師としてキッチリ務めながらも、結婚して家庭を持ちたいという夢をあきらめていない。

〇おすすめエピソード〇

シーズン7第1話&2話「ローラの結婚」

弟のアルマンゾと教え子のローラの結婚は応援したいが、弟の新居がなかなか見つからず、うまくいかない。そんなときハーヴェイ・ミラーという男性が現れて、イライザ・ジェーンは恋に落ちるのだが……「日記さん」と語りかけながら日記に恋心を打ち明ける姿が切なくて……

1943年生まれのルーシー・リー・フリッピン。

『大草原の小さな家』後も、コンスタントにドラマや映画にゲスト出演し続け、女優を続けています。

『ER緊急救命室』シーズン5第21話(1999年)

『チャームド』シーズン2第17話(2000年)など。

現在、75才。近況写真は2017年にアップされているもの。

まだまだ、お元気そうです!

シャナン・ドハーティー(役名:ジェニー・ワイルダー)

シーズン9(1982年)当時11才のシャナン・ドハーティー

LITTLE HOUSE ON THE PRAIRIE -- Season 9 -- Pictured: Shannen Doherty as Jenny Wilder (Photo by Frank Carroll/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

【アルマンゾの兄の子でのちに養子になるジェニー】

シーズン9第1話から登場。アルマンゾの兄の娘で、父の死後アルマンゾとローラの養子になります。

登場してきたときには、とにかくかわいらしくてビックリしました!

ドラマ内でジェニーの通う学校でも、すぐモテモテ状態になります。

〇おすすめエピソード〇

シーズン9第1話&2話「父の死を乗り越えて」

父の病状を隠していた叔父と叔母に反発するジェニー。父を失った悲しみを牧師さんに相談し、「天国では必ず両親に会える」と言われたジェニーは、「わかりました。ありがとう」と言って叔父と叔母の家に帰るのだが……

2018年9月撮影のシャナン・ドハーティ

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 13: Actress Shannen Doherty is seen outside 'Good Morning America' on September 13, 2018 in New York City. (Photo by Raymond Hall/GC Images)

1971年生まれのシャナン・ドハーティー。

『大草原の小さな家』後、15才の時に出演したドラマ『頑固爺さん孫3人』がヒットし人気者に。

19才の時主演した『ビバリーヒルズ高校白書』が大ヒットし、アイドル的存在になります。

しかし、共演者とトラブルを起こしたり、撮影に遅刻したりしたため、彼女の素行が過度に注目され、

タブレット誌のターゲットとなってしまいます。

結局、最大のヒット作であるドラマを降板することに。

その後も、

『チャームド』(1999年)で主演し復活しますが、またも共演者との不仲や、彼女の素行が問題視され、結局降板となってしまいました。

2015年に乳がんであると発表し、治療に専念。2017年に癌が寛解したと発表しています。

近年は、乳がん啓発活動のほか、動物愛護の運動にも力を入れているようです。

インガルス一家は、以上になります。

第2弾では、ウォルナットグローヴの住人たちを調べてみたいと思います♪