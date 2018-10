水嶋ヒロ「めっちゃ暇そう」と話題になりがちも、実は“暇”でも“ヒモ”でもなかった!?

10月10日に水嶋ヒロがインスタグラムを更新。“笑顔の練習”をしている自撮り写真を投稿したのだが、ネット上では「めっちゃ暇そう」「ヒモの鑑」などと話題になってしまった。

今年の3月に大胆なイメチェンをして短髪になった水嶋。今回投稿された写真にも短髪で写っており、顎には髭を蓄えている。そして顔は相変わらず整っており、うっすらとした微笑みが。ファンからは「超かっこいい!」「イケメンすぎる」「最高の笑顔をありがとうございます!」といった声が上がっており、大好評のようだ。

そんな自撮り写真に添えて、水嶋は「笑顔でいると沢山の幸せを引き寄せるらしい」「笑顔が苦手だから今日から練習すんの」「The smile that you send out returns to you(あなたが笑えばみんなが笑う。みんなが笑えばあなたも笑う)」とコメント。苦手な笑顔を練習してみたのだという。

「ファンからは絶賛されている自撮り写真ですが、すっかり浸透してしまった“ヒモキャラ”をいじる人も多い模様。ネット上では『先生…… 次回作はまだですか?』『笑顔の練習とか完全に時間を持て余してるじゃん』『インスタに上げてないで絢香に見てもらえよ』といった声が寄せられています。また、現在テレビ朝日系では、歴代ライダーが登場する『仮面ライダージオウ』が放送中。水嶋も『仮面ライダーカブト』に出演していたので、『暇ならジオウに出演してよ』といった要望も少なくありません」(芸能ライター)

テレビから姿を消し“絢香のヒモ”などと揶揄されてきた水嶋だが、実際のところ今はどのような活動をしているのだろうか?

「絢香との収入格差などが取りざたされてますが、水嶋もかなり稼いでおり忙しい日々を送っているようです。彼は2016年に『株式会社じげん』のCLO(Chief Lifestyle Officer)に就任し、今年で3期目に突入。また同年には『株式会社3rd i connections』という会社を設立しました。最近では2つの自社ブランド立ち上げに動いており、ブログでの発表によると第1弾の商品は『シャンプー』と『ボクサーパンツ』。ちなみにインスタを見てみると、育児にも積極的に参加しているようで、かなり充実した生活を送っているといえるでしょう」(同)

本当は“ヒモ”でも“暇”でもなかった水嶋。ひょっとしたらテレビに出ていた時よりも収入が多いのではないだろうか。