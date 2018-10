そうだったんだ～「Hawaii Five-０」ファンでも３割の人しか知らない？かもの15選♡

青い空、白い雲、蒼い海、美しいハワイの景色を舞台にして、凶悪犯罪に立ち向かう特別捜査班「FIVE-0」の活躍を描いた大人気のアクションドラマ「Hawaii Five-0」。10/12からシーズン8も放送開始!ファンでもおそらく知らないかもしれない?FIVE-0の秘密をご紹介。

2018年は『HAWAII FIVE-0』にとって50周年を迎えるアニバーサリーイヤ―

https://images.spoilertv.com

アメリカ本国では、すでに先月末からシーズン9を放送中の大人気アクションドラマ『Hawaii Five-0』。

新シリーズである『Hawaii Five-0』シーズン8が、今週ようやくAXNで日本独占初放送されることになっております。

実は、オリジナル版の「Hawaii Five-O」が初めて放送されたのが、1968年9月20日。

あれから、50年の時が過ぎ・・・

今年2018年は、『HAWAII FIVE-0』が50周年を迎えるアニバーサリーイヤ―なのです。

https://m.media-amazon.com

私たちが現在観ている『HAWAII FIVE-0』は、1968年の初放送から42年後の2010年9月20日にリメイクされて放送されはじめたものを観ていることになるのですが・・・

放送当時は、現代のようにネット配信をされていたわけではありませんでしたので、

と言うよりもネットなんてなかった時代ですがね。

そのため、視聴するにはテレビで見るしか方法はありませんでした。

日本(関東地区)では、フジテレビで1970年に26話まで放映され、その後未放映分の27話から62話が深夜の再放送時に放映されていたそうです。

https://images.spoilertv.com

当時のオリジナル版をとても大切にしているこの『HAWAII FIVE-0』ですが・・・

おそらくオリジナルを観ていた方でも気が付かないくらい些細なことにも重きをおいて制作しています。

そのため、時代と共に変わりつつあるホノルルの風景の変化は仕方のないことだとしても、なるべくオリジナル版にそぐうように同じ場所で撮影されているシーンが沢山あるそうです。

HONOLULU - FEBRUARY 15: 'Na Me'e Laua Na Paio' --When a sci-fi fan dressed like a superhero is murdered, Five-0 hits the convention scene in search of a villain. Meanwhile, McGarrett gets an unexpected visit from a CIA agent who shares his personal interest in tracking down the Yakuza who had his parents killed, on HAWAII FIVE-0, Monday, March 21 (10:00-11:00 PM, ET/PT) on the CBS Television Network. Pictured (left to right): Grace Park, Brendan Shea, Alex O'Loughlin, Scott Caan.(Photo by Mario Perez/CBS via Getty Images)

そんな記念すべき年である今年、『Hawaii Five-0』シーズン9はオリジナル版をリスペクトしたストーリーになっており・・・日本でもおそらく来年には観られるのでは?と期待が高まります。

(まだシーズン8の放送が始まったばかりなのに気が早いですね)

HONOLULU - NOVEMBER 8: 'Hana 'a'a Makehewa' --ItÕs Christmas in Hawaii, but instead of celebrating, Five-0 (Scott Caan, left; Alex O'Loughlin, right) is negotiating a hostage situation when the man who killed Steve McGarrettÕs father resurfaces. Victor Hesse, very much alive, is threatening to detonate an explosive that heÕs strapped to Chin Ho KellyÕs chest, on HAWAII FIVE-0 Monday, Dec. 13 (10:00-11:00 PM, ET/PT) on the CBS Television Network. (Photo by Neil Jacobs/CBS via Getty Images)

記念すべき年だからこそファンには知っておいていただきたい?

そして、『Hawaii Five-0』シーズン8がAXNで独占初放送されたことを記念して♡

おそらく2割?3割?の方しか知らないであろう『Hawaii Five-0』のトリビアをご紹介していきます。

もしかしたら?

日本のサイトでもご紹介済みのものあるようですから、ご存じの方もいらっしゃるかも?

さてさて、あなたはいくつご存じかしら???

きっと知ったら、もっと『Hawaii Five-0』が楽しくなるかもしれませんよ。

アメリカではすでにシーズン9が絶賛放送中!!

https://images.spoilertv.com

アメリカではすでにシーズン9が現在エピソード5の放送を終えています

絶賛放送中!!

その新シリーズのエピソードの様子は、画像やタイトルをまとめてありますので、ご興味のある方はこちらの方からご覧ください。(画像のみですがネタバレ注意)

↓



【関連記事】『HAWAII FIVE-0』シーズン9の放送がUSAでスタート!【先取りネタバレ注意】

Q1♡どうしてファイブオーと呼ばれるようになったの?

https://images.spoilertv.com

「Hawaii Five-0」のシーズン1の始めの方のラストのシーンを覚えていらっしゃるでしょうか?

スティーヴ、ダノ、チン、コノがFive-0のオフィスで、話しをしている会話ですが。

スティーヴのアメフトをしている時代の古いビデオ?(CD-ROMになっていたのかもしれませんが・・・)をチンとコノがオフィスで観ていたところ、スティーヴ、ダノが部屋に入ってきて4人で会話をするシーンがあるのですが・・・

そこで、「Hawaii Five-0」の「Five-0」というネーミングが決まります。

ハワイでは、Five-0は警察のために使用されるスラングの用語ではあるのですが・・・果たしてその答えは???

https://images.spoilertv.com

1970年当時、日本で最初に放送された時に説明されていたのが・・・

タイトルのネーミングの意味は「5 Officers」のことであり、州知事を含めて5人だからだと言っていたという話も実はありまして・・・

※「officer」とは日本語にすると、 役人、役員、幹部職、警官なんて意味を持ちます。

https://images.spoilertv.com

「5-O」は州知事直属の部隊で,州知事も準レギュラーで出てくるからだという風に説明されていたみたいですね。

ただし、最近では放送局であるCBSもタイトルは、ハワイが1959年8月21日に連合に加わる50番目の州になったことに由来しており、アメリカの50州目になって10周年を記念して作られたからだと言っていますので、これが正解ですね。

当時のハワイには、映画やドラマを撮影するようなスタジオがなく・・・

この「Hawaii Five-0」の撮影のために、初めてスタジオを作ったそうですよ~

https://images.spoilertv.com

このチームの「five-o / 5-0」という言葉は、英語のスラング(黒人英語)としても意味があるようで・・・

「警察、ガサ入れ」なんて意味もあるそうです。

こちらはどうやら後から出来たようで、元々は「Hawaii Five-O」(1968年~1980年)のタイトルをやがて警察を表す言葉や警察のガサ入れといった状況に使用されるようになったとも言われているんだそうですよ。

恐るべしfive-o!!!

Q2♡義手の犯人役ピーター・ウェラーはS3E15の監督だった?

https://m.media-amazon.com

シーズン3エピソード15「復讐の薬きょう」で、犯人役の義手のストーナーを演じたピーター・ウェラーを覚えていますか?

実は彼が犯人役を演じたこのエピソードを自身が監督・指揮していたんですよ~

元々は舞台俳優だった彼が、その名を広めたのが彼が主演を務めた映画『ロボコップ』(1987年)。

「ロボコップ2」シリーズ以外にも

「新・明日に向かって撃て!」

「ガッカルー・バンザイの冒険/8次元を超えて」などの映画に出演しており・・・

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 28: Peter Weller arrives at The Paley Center for Media and Warner Bros. Home Entertainment host 'Batman: The Dark Knight Returns, Part 2' West Coast premiere held on January 28, 2013 in Beverly Hills, California. (Photo by Michael Tran/FilmMagic)

『デクスター 〜警察官は殺人鬼』

『Dr.HOUSE』、『24 -TWENTY FOUR-』

『ザ・ラストシップ』などのドラマにも出演しています。

母方は6代続いた音楽家の家系で、お父様は陸軍ヘリコプター・パイロットというご両親の元に生まれたピーター・ウェラー。

彼は、音楽家のお母様の血を引き、感性や想像性が豊かなのか?

「名探偵モンク」

「アンダー・ザ・ドーム」

「サン・オブ・アナーキー」など数多くのテレビドラマの監督も務めているそうですよ。

https://images.spoilertv.com

Q3♡スティーヴとダノは当初ぶつかりあっていた?

https://images.spoilertv.com

今でこそ、兄弟のように仲良しなスコット・カーンと アレックス・オローリンですが・・・

実は撮影が始まった当初は合わなかった。とインタビューの中でスコット・カーンが明かしています。

「彼と私はアルファとアルファだから、最初はエゴ(自我)のようなものがぶつかった。」

でも「今、本当に良い友達だよ。」とカーンは言ったそう。

でも、今は仲良しさんだから、心配なさそうですよね。

https://images.spoilertv.com

'He>s alpha and I>m alpha so at first our egos kind of bumped,' Caan revealed in an interview with Metro. 'We were both sizing each other up, thinking: 'Alright, if we had to fight, how am I going to win this fight?>' The pair eventually let their guards down and were happy to discover they had plenty in common. 'We>re really good friends now,'

出典元:https://etcanada.com/photos/100574/8-things-you-didnt-know-about-hawaii-five-0/#image-92168

Q4♡ウォー・ファットの名前は、レストランから取った?

HONOLULU - APRIL 10: 'Ua Hopa' -- Just as McGarrett (Alex O'Loughlin) finally gets his hands on his arch nemesis Wo Fat (Mark Dacascos), he finds the Japanese Yakuza wants them both dead, on HAWAII FIVE-0, Monday, May 7 (10:00-11:00 PM, ET/PT) on the CBS Television Network. Photo: (Photo by Norman Shapiro/CBS via Getty Images)

ファンならご存知であろう『HAWAII FIVE-0』の悪役ウォー・ファット(演:マーク・ダカスコス)。

実はこのネーミングは中華レストランにちなんで命名されたそうですよ~

ウォー・ファットと言えば、スティーヴの宿敵のような存在で・・・

シーズン1では知事を殺害してその罪をスティーヴになすりつけ・・・

(ネタバレになると申し訳ないのでこのくらいにしておきますね)

シーズン2ではジェナを利用してスティーブを北朝鮮までおびき寄せて拉致し・・・

とまあ、悪役としてはかなり賢い?悪役として『HAWAII FIVE-0』に出演していましたよね。

https://static1.squarespace.com

オリジナル版の「ハワイ5-0」の作成者であり、脚本家のレオナルド・フリーマンは、主要な悪役の名前を決めなくてはいけなくなった時にたまたまハワイ・ホノルルのチャイナタウンで目についたレストランが「Wo Fat」というチャイニーズレストランだったそうで・・・・。

そのレストランの名まえをもらって、彼は悪役の名前をウォー・ファットという名前をつけたそうですよ。

そして、ヴィラン(悪役)であるこのウォー・ファットというキャラクターは、オリジナルのシリーズよりも多くのエピソードに出演することになったそう。

https://m.media-amazon.com

いや~

ご存知でしたか??チャイニーズレストランから名前を取っただなんて・・・

ワタクシ、お恥ずかしい話ですが・・・知りませんでした。

ただ、残念ながら、このレストランはすでに閉鎖されておりこのビルはオーナーが変わったので、もしかしたら建て替えられてしまうかもしれませんね。

Wo Fat Restaurant Building — hiChinatown

Q5♡オリジナル版のダノ役がリメイク版にも出演予定だった?

https://m.media-amazon.com

オリジナル版である「ハワイ5-0」でダニー役を演じていたのがジェームズ・マッカーサー。

ジェームズは8歳から舞台に立ち、「孤独の青春」(1957年)でテレビドラマ初主演。

その後、ハーバード大学に入学したものの、俳優活動に集中するため2年目で中退しています。

そんなオリジナル版でダノを演じていた彼は、リメイク版である『HAWAII FIVE-0』のシーズン1に出演することになっていたそう。

https://m.media-amazon.com

しかし、残念ながらその時病が見つかり出演することは叶いませんでした。

そのすぐ後の2010年10月28日に彼はお亡くなりになってしまいました。

存命でいらしたら、出演していたかもしれないと言うことを聞くと残念ですね。

Q6♡リメイク版にオリジナル版のスティーブの車が登場してた?

http://www.imcdb.org/i335959.jpg

シーズン1で、スティーヴが自宅のガレージで父の遺品整理をしていたところにダノが入ってきて・・・

ダノとスティーヴが拳銃を構え合うというシーンを覚えていらっしゃいますか?

あのガレージにあった黒くて埃の被った車ですが・・・

実は、オリジナル版のスティーヴ・マクギャレット役のジャック・ロードが乗っていた車であり、「ハワイ5-0」(Hawaii Five-0)のシリーズ全体の象徴となっていたものなのです。

http://www.hawaiifive0.org/68merc.jpg

この車は、1974年のマーキュリーマーキスと言う車。

当時、スタントマンだったジョン・ノーラム(John Nordlum)が「ハワイ5-0」のシリーズが終了した後に車の所有者となっていたのですが、彼は新しいスティーヴ・マクギャレット(Steve McGarrett)が新シリーズでスティーヴの父親であるジョンの車として使用させてくれたそうです。

ちなみに、当時と同じナンバープレートを同じに保つことによってオリジナル版に敬意を表したとも言われています。

車のナンバーは、「F6-3958」。

https://m.media-amazon.com

Q7♡最初にキャスティングされたのはチンだった?

https://images.spoilertv.com

アレックス・オローリンとスコット・カーンがシリーズ主演のようにストーリーは進んでいきますが・・・

実は『HAWAII FIVE-0』に最初にキャスティングされたのは、ダニエル・デイ・キムだったそう。

ダニエルは、それまで出演していた大人気ドラマ『LOST』(2004年9月~2010年5月)で人気を得ており、その成功のおかげで一番最初にキャストされたんだそうですよ。

https://m.media-amazon.com

ほとんどのドラマは一般的に主演?となる俳優を先に決めるのですが・・・

「Hawaii Five-0」のプロデューサーは、ちょうど「LOST」のシーズン6のラストの撮影が終わったダニエル・デイ・キムを中尉に選んで、その他のキャストを探し始めたそう。

その数日後にアレックス・オローリン、スコット・カーン、グレース・パークがキャストに加えられました。

なんだか、意外ですよね?

もしかしたら?キャストの配役が変わっていたりしたのかも??

Q8♡現地で「Five-O Effect」と呼ばれている経済効果がハワイにある?

https://images.spoilertv.com/cache/hawaii-five-0/season-1/posters-and-wallpapers/2010-comic-con00595.jpg

テレビシリーズなどが撮影された市または街にプラスの経済的影響を与えることは珍しいことではないのですが、『HAWAII FIVE-0』の舞台にハワイがなったことで、その影響はハワイ州全体の事業に影響を受けました。

大半のストーリーが撮影されたホノルルだけではなく、ハワイ州全体がドラマのヒットの恩恵を受けているそうです。

https://m.media-amazon.com

ハワイ現地のニュースによると・・・・

ハワイ州ハワイ島のコナに本社があるビール会社のコナビール会社(Kona Brewing Company/コナブルワリーとも呼ばれている)は、スティーヴが好きな飲み物としてドラマの中でよく飲んでいたコナビールがドラマに登場した後に60%も売上が増加。

レインボーカラーで有名なワイオラ シェイブ アイス(Waiola Shave Ice)もエピソードの中に登場したことによって、30%売り上げが増加したそう。

https://m.media-amazon.com

そして、アリゾナ記念館(USS Arizona Memorial)でさえ、シリーズで最初に紹介されて以来、観光客が驚くほど記録的な数で増えているので、恩恵を受けているそう。

ジャーナリスト達はこの経済効果を「Five-0 Effect」(ファィブオー効果)と名づけており・・・・

この効果はすぐにはおそらくまだしばらくは衰えないようですね。

PEARL HARBOR, HAWAII - DECEMBER 7: The U.S.S. Arizona Memorial sits off of Ford Island during the 71st Annual Memorial Ceremony commemorating the WWII Attack On Pearl Harbor at the World War 2 Valor in the Pacific National Monument December 7, 2012 in Pearl Harbor, Hawaii. This is the 71st anniversary of the Japanese attack on Pearl Harbor. (Photo by Kent Nishimura/Getty Images)

ドラマ『HAWAII FIVE-0』のおかげで、これら以外の他のビジネスだけでなく観光地も売上高が増加しているそう。

つまり、『HAWAII FIVE-0』はハワイの経済を間違えなくプラスに持って行ったということになりますね。

Q9♡オリジナル版で物議を醸しだした絶対に二度と観られないエピソードがある

https://m.media-amazon.com

オリジナル版のシーズン 2エピソード16の「Bored, She Hung Herself」というタイトルのエピソードがあるのですが・・・

こちら、リメイク版にはないエピソードになります。

この画像が物議を醸しだしたシーンです。

1970年1月7日に最初に放映されたとき、当時のハワイ・ファイヴ・オーのよくある1つの事件が描かれたストーリーの1つでした。

ただ、この死に方を真似した死に方を試して死んでしまった人がいたため・・・放送禁止になったそうですよ。

Q10♡日本人、日系人、アジア人がこんなに沢山出演するドラマも珍しい?

https://images.spoilertv.com/cache/hawaii-five-0/season-1/posters-and-wallpapers/2010-comic-conkono01w_595.jpg

海外ドラマや海外映画の中には、日本人についてのストーリーや、日本を舞台に描かれたストーリーに日本人俳優さんが沢山出演するのは当たり前ですよね。

「Hawaii Five-0」というこのアメリカのドラマに、日本人&アジア系人向けと言うわけではないのにこれだけ沢山の日本人、日系人、アジア系の俳優さんが出演しているは、このドラマがこれまで沢山の国から移民を受け入れてきたハワイを舞台に描かれているからだと言われています。

https://images.spoilertv.com

日本のような島国とは違い、様々な民族、様々な人種の移民たちがこのハワイで生活をし、その長い歴史とともに当たり前なのですが、混血が進んできた島ハワイ。

ハワイでは、ご存じのとおり日系移民もかなり多く、「Hawaii Five-0」のエンドロールなどを見ていると、日本の名字を持つ俳優さんやスタッフの名前もちょくちょく見られるんですよ。

ご覧になったことがない方は、今度エンドロールまでご覧になられてみてくださいね。

Q11♡1話あたり約2億円という制作費がかかってるってホント?

https://images.spoilertv.com

実は、このリメイク版「Hawaii Five-0」のシリーズのシーズン1エピソード1は約800万ドル(約898,492,000円)をかけて制作されているそう。

8億9千万って・・・・ビックリですよね。

その後のエピソード2話以降も1話あたりの製作費が約200万ドル(約224,598,000円)というから、驚きです。

この金額じゃあ、そこそこの映画顔負けです。

https://images.spoilertv.com

日本のゴールデンタイム(プライムタイム)と呼ばれている午後7時~11時までのドラマの場合・・・

およそ平均約2000万円~5000万円(放送局によって違うと思われますが・・・)と言われていますのでどれだけお金がかけられているのか分かりますよね~

お金がかけられている分、アクションも、バックに広がるフィールドも迫力満点なので、「Hawaii Five-0」をご覧になったことのない方はぜひ見て頂きたいですね~

※ドルは、2018年10月12日現在の換算になります。

Q12♡オリジナル版とリメイク版ではタイトルに微妙な差が?

https://images.spoilertv.com

オリジナル版とリメイク版の『Hawaii Five-0』の区別するために、実はそのタイトルは実際には微妙にちょっとだけ異なります。

読み方としては、「ハワイ・ファイヴ・オー」というふうにまったく同じように発音されますが・・・

この2つはスペルが異なります。

オリジナル版の『Hawaii Five-0』では「Five-0」の「0」の文字が大文字の「O」を使っています。

そして、新しいリメイクされたシリーズの『Hawaii Five-0』では数字の0が使用されているんですよ。

https://m.media-amazon.com

ただし・・・

残念なことに、ほとんどのフォントでハワイの「Five-0」は正しく表示されていないのが現実のようですね。

確かに調べてみると、オリジナル版のものは日本でも「ハワイ5-0」と訳されております。

そして英語にしてあるのを見ると「Hawaii Five-0」となっています。

正解は「Hawaii Five-O」なんですね~。

ちなみに、リメイク版の方はすべて大文字の『HAWAII FIVE-0』(Hawaii Five-0)となっている場合が多いみたいです。

Q13♡ドラマ『LOST』の消えたキャストはハワイに上陸?

https://images.spoilertv.com/cache/hawaii-five-0/season-1/posters-and-wallpapers/h5-0-s1-poster-001_595.jpg

『LOST』は、先ほどもご紹介したようにチン・ホー・ケリー (Chin Ho Kelly)役のダニエル・デイ・キムが出演していた人気ドラマですが・・・

映画『スター・ウォーズ7/フォースの覚醒』や、『ミッション:インポッシブル』シリーズなどを手掛けたことで知られる監督J・J・エイブラムスが監督を担い。

エミー賞やゴールデングローブ賞はじめとする様々な各賞を受賞するなど社会現象を巻き起こした作品として2004年~2010年にアメリカで放送された人気の海外ドラマです。

https://m.media-amazon.com

その『LOST』のファイナルシーズンであるシーズン6が2010年2月2日から放送され、2010年5月23日にドラマがエンデイングを迎えました。

そして、その同じ年である2010年9月20日から「Hawaii Five-O」が再びリメイクされて放送され始めました。

そのため、『LOST』の失われた飛行機がハワイに上陸したようだと言われているそうですよ。

確かに、少なくとも18人の俳優が『LOST』失われおり・・・

その多くが面白いくらいに『Hawaii Five-0』に出演しています。

https://m.media-amazon.com

『HAWAII FIVE-0』と『LOST』の両方をご覧になっていた方はお分かりになると思いますが・・・

『LOST』でジンスー・クォンチン役を演じていたダニエル・デイ・キムをはじめとして

『LOST』でハーリー役を演じたホルヘ・ガルシア

彼は、チンの高校時代の友人ジェリー・オルテガ役でシーズン4から登場し、その後もシーズン5~7までゲストとして出演。

その後正式に「Five-0」のメンバーとしてスティーヴから「Five-0」の警察バッジをもらうことになります。

https://images.spoilertv.com

そんな『HAWAII FIVE-0』に出演していた元『LOST』のメンバーをちょっとだけご紹介します。

おそらく『LOST』ファンなら名前を忘れたとしても、お顔は覚えていらっしゃるのではないでしょうか?

※残念ながら、ストーリーにゲスト出演していた方は、画像がないものがあります。

その場合、『LOST』の時のお写真や最近のお写真を載せておりますが、ご了承くださいませ。

ジョン・ロック役/テリー・オクィン

https://m.media-amazon.com

『LOST』でジョン・ロック役を演じたテリー・オクィン。

彼は、『HAWAII FIVE-0』にジョー・ホワイト役で出演していましたね。

デズモンド・デイビッド・ヒューム役/ヘンリー・イアン・キュージック

https://m.media-amazon.com

『LOST』でデズモンド・デイビッド・ヒューム役を演じていたヘンリー・イアン・キュージック。

彼は、『Hawaii Five-0』シーズン4のエピソード1にテロリストのグループのリーダーエルネスト(Ernesto)として出演しています。

エリザベス・“リビー”・スミス役/シンシア・ワトロス

https://m.media-amazon.com/images

『LOST』でエリザベス・“リビー”・スミスを演じたシンシア・ワトロス。

彼女は、『Hawaii Five-0』シーズン3のエピソード3「漂流」にケイティという役で出演しています。

フランク・J・ラピーダス役/ジェフ・フェイヒー

https://m.media-amazon.com

『LOST』で、フランク・J・ラピーダス役を演じていたジェフ・フェイヒー。

彼は、「HAWAII FIVE-0」 シーズン3エピソード12話「3人の容疑者」にブライアン・スティーヴンスと言う役で出演していました。

バーナード・ナドラー役/サム・アンダーソン

https://m.media-amazon.com

『LOST』で、バーナード・ナドラー役を演じていたサム・アンダーソン。

彼は、「HAWAII FIVE-0」 シーズン2エピソード13話「裏工作」にオーウェン・サザーランドと言う役で出演していました。

ロジャー・ライナス役/ジョン・グリース

SAN DIEGO, CA - JULY 21: Actor Jon Gries attends the #IMDboat At San Diego Comic-Con 2018: Day Three at The IMDb Yacht on July 21, 2018 in San Diego, California. (Photo by Rich Polk/Getty Images for IMDb)

『LOST』で、ロジャー・ライナス役を演じていたジョン・グリース。

彼は、「HAWAII FIVE-0」 シーズン2エピソード8「ある捜査官の死」で、リアム・ミラーという犯人役で出演していました。

アレクサンドラ・“アレックス”・ルソー役/タニア・レイモンド

WEST HOLLYWOOD, CA - SEPTEMBER 29: Actress Tania Raymonde attends the premiere of Amazon's 'Goliath' at The London West Hollywood on September 29, 2016 in West Hollywood, California. (Photo by David Livingston/Getty Images)

『LOST』で、アレクサンドラ・“アレックス”・ルソー役を演じていたタニア・レイモンド。

彼女は、「HAWAII FIVE-0」 シーズン2エピソード5「清算」にMelanie Ayresと言う役で出演していました。

イーサン・ロム役/ウィリアム・メイポーザー

LOS ANGELES, CA - JUNE 16: Actor William Mapother attends the 'American DREAMers' screening during the 2015 Los Angeles Film Festival at LA Plaza de Cultura y Artes on June 16, 2015 in Los Angeles, California. (Photo by Silver Speakman/WireImage)

『LOST』で、イーサン・ロム役を演じたウィリアム・メイポーザー。

彼は、「HAWAII FIVE-0」 シーズン5エピソード2「悲劇の代償」で少女が誘拐される事件の父親役のエリック・ポーター役で出演していました。

https://m.media-amazon.com

というように・・・

『LOSTに出演していたキャストが多数『HAWAII FIVE-0』に出演していることがお分かりになりますかね・・・・

総勢18人もの『LOST』に出演していたキャストが『HAWAII FIVE-0』に出演しているそうですから、この他にもまだまだいるのだと思われます。

《参考記事》10 Things You Didn’t Know About Hawaii Five-0 – Fame10

Q14 ♡アレックス・オローリンは、次のボンドのトップ候補だった?

https://images.spoilertv.com/cache/hawaii-five-0/season-1/posters-and-wallpapers/2010-comic-conmcg01w_595.jpg

スティーヴ・マクギャレット少佐を演じたアレックス・オローリンですが・・・

実は『Hawaii Five-0』のキャストに決まる前に、第6代目ジェームズ・ボンドの候補のトップに名前が挙がっていたそうですよ。

当時、ピエール・ブロスナンが第20作となる「007 ダイ・アナザー・デイ/Die Another Day」(2002年 )に出演して第5代目ジェームス・ボンドの役目を終え・・・後継者を探していたそうなのですが・・・

https://m.media-amazon.com

アレックス・オローリンは、『Hawaii Five-0』に出演したために第6代ジェームス・ボンドとなったダニエル・クレイグ(Daniel Craig)が見つかるまでボンド役は見つからなかったそうですよ。

スティーヴの『Hawaii Five-0』の中での活躍を観ていると・・・

ジェームス・ボンドに絶対なれたでしょ~

と思ってしまうほどアクションも凄いですよね。

Q15 ♡スティーヴが犯人を捕まえると必ずダノに「Book'em, Danno」と言う

https://m.media-amazon.com

こちらは、秘密と言うよりも・・・・

どんなスペルなのかな?と筆者が感じたことなのですが・・・

エピソードのラストにスティーヴが犯人を捕まえ、ほぼ必ずと言っていいほど

ダノに「Book him, Danno」とか「Book'em, Danno」と言いませんか??

意味は、「ぶち込んどけ ダノ」と言う意味なのですが・・・

スティーヴの決めゼリフとしてもファンならご存じだと思います。

HONOLULU - OCTOBER 11: 'Ka Luhi' -- Five-0 investigates the 10-year-old cold case of a missing teen when a boy suffering from PTSD undergoes hypnosis and realizes he may have witnessed her murder. Also, Danny's sister, Bridget (guest star Missy Peregrym), visits Oahu for a business conference, and he suspects that she may be getting too close to a co-worker, on HAWAII FIVE-0, Friday, Dec. 9 (9:00-10:00 PM, ET/PT), on the CBS Television Network. Pictured left to right: Alex O'Loughlin as Steve McGarrett and Scott Caan as Danny 'Danno' Williams. (Photo by Norman Shapiro/CBS via Getty Images)

「book~」で「~を警察署に連行する」という意味のスラングになっており・・・。

犯人が複数の場合は「Book'em, Danno」。

「'em」は「them」の短縮形になっています。

字幕でご覧になられたことがない方は、ぜひ今度チャンスがあったら字幕をご覧になられてみてくださいね。

スティーヴが「ぶち込んどけ ダノ」という代わりに

「Book him, Danno」というはずですのでね。

アクション好き?ハワイ好き?海外ドラマ好き必見!!!

https://images.spoilertv.com

いかがでしたか?

いくつご存知でしたでしょうか???

『Hawaii Five-0』のオープニング・テーマが流れるとちょっとワクワクする筆者ですが・・・

あなたはいかがですか?

『HAWAII FIVE-0』には、他の海外ドラマと違ってアメリカ人やアジア人など様々な人種が登場し・・・

彼らはその仲間であるオハナと助け合って事件を解決していくということが魅力の1つでもあります。

https://m.media-amazon.com

そして、見どころはこの他にも沢山。

ドラマのストーリーのアングルを見ると、ドローン映像が沢山使われているのですが・・・

この映像も素敵ですよね~

ハワイの海、そして海岸線を流れるような川のように滑らかに映る映像。

山脈の緑が生い茂るジャングルを越えて眼下に広がる街とその先に広がる美しい蒼い海。

https://m.media-amazon.com

高い崖の上から流れる滝を上から撮影するシーンなど・・・・

ハワイのそのすべてを観られるような感じです。

ヘリコプターなどの航空撮影とはまた違ったハワイの魅力が感じられるはずです。

そんな『HAWAII FIVE-0』の魅力をぜひドラマをご覧になって感じてみてくださいね。

