クイーンステージのツアー・オブ・ターキー第４ステージはルツェンコが優勝

トルコで開催中の第54回プレジデンシャル・ツアー・オブ・ターキー（ＵＣＩワールドツアー）は、10月12日にマルマリスからセルチュクまでの206.9kmで頂上ゴールの第４ステージを競い、カザフスタンのアレクセイ・ルツェンコ（アスタナプロチーム）が、ディフェンディングチャンピオンのディエゴ・ウリッシ（ＵＡＥチーム・エミレーツ）をゴール勝負で打ち負かして区間優勝した。
ルツェンコは区間１位のボーナスタイムでウリッシに４秒差を付け、総合首位に立ってターコイズブルーのリーダージャージも獲得した。
■第４ステージ結果［10月12日／マルマリス～セルチュク／206.9km］
1. LUTSENKO Alexey (ASTANA PRO TEAM / KAZ) 05h24'22''
2. ULISSI Diego (UAE TEAM EMIRATES / ITA)
3. PRADES REVERTER Eduard (EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS / ESP)
4. KNOX James (QUICK - STEP FLOORS / GBR)
5. ROCHE Nicolas (BMC RACING TEAM / IRL)
6. GUERREIRO Rúben (TREK - SEGAFREDO / POR)
7. FINETTO Mauro (DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM / ITA)
8. FERNANDEZ CRUZ Delio (DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM / ESP)
9. FABBRO Matteo (TEAM KATUSHA ALPECIN / ITA)
10. FRANKINY Kilian (BMC RACING TEAM / SUI)
■第４ステージまでの総合成績
1. LUTSENKO Alexey (ASTANA PRO TEAM / KAZ) 15h34'30''
2. ULISSI Diego (UAE TEAM EMIRATES / ITA) +04”
3. PRADES REVERTER Eduard (EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS / ESP) +06”
4. HAAS Nathan (TEAM KATUSHA ALPECIN / AUS) +10”
5. GUERREIRO Rúben (TREK - SEGAFREDO / POR) +10”
6. FERNANDEZ CRUZ Delio (DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM / ESP) +10”
7. FELLINE Fabio (TREK - SEGAFREDO / ITA) +10”
8. FINETTO Mauro (DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM / ITA) +10”
9. FABBRO Matteo (TEAM KATUSHA ALPECIN / ITA) +10”
10. ROCHE Nicolas (BMC RACING TEAM / IRL) +10”
（ レース公式サイト ）