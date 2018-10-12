宇宙研究者、久留米に集結　若田光一氏ら登場　２４－２６日に科学技術連合講演会 [福岡県]

会場入り口に展示される田中久重作のからくり人形（久留米市提供）

宇宙研究に携わる研究者や技術者ら約１２００人が参加する定期大会「第６２回宇宙科学技術連合講演会」（日本航空宇宙学会主催）が２４～２６日、久留米市六ツ門町の久留米シティプラザで開かれる。宇宙飛行士の若田光一氏らの講演や小中学生向けの関連イベントもあり、一般の人も参加できる。

同大会が県内で開かれるのは２００６年の北九州市以来１２年ぶり。大会実行委員長で宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）主任研究開発員の下田孝幸氏ら５人が１２日、久留米市役所に大久保勉市長を訪ね、「久留米市民にも宇宙に関心を持ってもらいたい」と大会をＰＲした。

２４日は、会場のホール入り口に同市出身の発明家田中久重が手掛けたからくり人形を展示。午後１時２０分から地元のＮＰＯ法人久留米からくり振興会が久重の業績について話す。

２５日は午後０時２０分から、若田氏が「有人宇宙活動の展望と課題」と題して講演。２６日午前１１時半から、山川宏ＪＡＸＡ理事長の講演もある。いずれも無料で一般聴講可能だが、若田氏の講演のみ当日午前９時から整理券を配布する。

２７日は久留米市城島町浜の市城島ふれあいセンターで、市主催の小中学生向け学習会「こども宇宙塾」（午後３時から、参加費６００円）と宇宙研究者２人による特別授業（同５時から）がある。特別授業は九州大大学院の花田俊也教授とＪＡＸＡ研究開発員の池田沙織氏がスペースデブリ（宇宙ごみ）について語る。連続受講も可能だが、事前申し込みが必要。城島総合支所文化スポーツ課＝０９４２（６２）２１１７。

＝2018/10/13付 西日本新聞朝刊＝