第1次戦力外通告期間を終えたプロ野球　戦力外、引退、自由契約…計95人に動き

それぞれ引退を表明した中日・岩瀬、広島・新井、西武・松井稼（左から）【写真：荒川祐史】

戦力外、自由契約、引退…12日までに発表となった選手の去就

プロ野球は13日から、いよいよクライマックスシリーズ（CS）が幕を開ける。ファーストステージでは、パ・リーグは2位・ソフトバンクと3位・日本ハムがヤフオクドームで対戦。セ・リーグは2位・ヤクルトと3位・巨人が神宮球場で火花を散らす。その一方で、CS開幕前日の12日には第1次戦力外通告期間が最終日を迎え、各球団で多くの動きがあった。

ここまで現役引退を決意した選手、戦力外通告を受けた選手、自由契約等で他球団でプレーする道を探る選手など、何らかの動きがあった選手はパ・リーグで45人、セ・リーグで50人、両リーグで計95人となっている。

現役引退を決意した選手の中には、現役最長野手の松井稼頭央外野手、“松坂世代”の杉内俊哉投手、G後藤武敏内野手、小谷野栄一内野手、矢野謙次外野手らの名前もあった。

日本一を決めるクライマックスシリーズが熱気を帯びる一方で、各選手の動向も気になるところだ。

以下が12日までに発表となった選手の去就（※は育成選手）。

○パ・リーグ 45選手

【西武】7選手

松井稼頭央外野手 現役引退

藤原良平投手 戦力外

玉村祐典投手 戦力外

豊田拓矢投手 戦力外

福倉健太郎投手 戦力外

坂田遼外野手 戦力外

ワグナー投手 自由契約

【ソフトバンク】9選手

本多雄一内野手 現役引退

小澤怜史投手 戦力外

黒瀬健太内野手 戦力外

古澤勝吾内野手 戦力外

※伊藤祐介投手 戦力外

※齋藤誠哉投手 戦力外

※児玉龍也投手 戦力外

※樋越優一捕手 戦力外

※幸山一大外野手 戦力外

【日本ハム】4選手

石井裕也投手 現役引退

高良一輝投手 戦力外

大嶋匠捕手 戦力外→引退

矢野謙次外野手 現役引退

【オリックス】9選手

小谷野栄一内野手 現役引退

塚原頌平投手 戦力外

佐藤世那投手 戦力外

本田仁海投手 戦力外

縞田拓弥内野手 戦力外

園部聡内野手 戦力外

吉田雄人外野手 戦力外

※戸田亮投手 戦力外

※坂本一将内野手 戦力外

【ロッテ】9選手

岡田幸文外野手 現役引退

大隣憲司投手 現役引退

大嶺翔太内野手 任意引退

ペゲーロ外野手 自由契約

根元俊一内野手 現役引退

金澤岳捕手 現役引退

宮崎敦次投手 戦力外

※安江嘉純投手 戦力外

肘井竜蔵外野手 戦力外

【楽天】7選手

小山雄輝投手 戦力外

※横山貴明投手 戦力外

※宮川将投手 戦力外

※入野貴大投手 戦力外

※匠内野手 戦力外

※向谷拓巳内野手 戦力外

細川亨捕手 戦力外

○セ・リーグ（50選手）

【広島】6選手

新井貴浩内野手 現役引退

天谷宗一郎外野手 現役引退

佐藤祥万投手 戦力外

辻空投手 戦力外

※タバーレス投手 戦力外

土生翔平外野手 戦力外

【ヤクルト】11選手

アルメンゴ投手 自由契約

山本哲哉投手 現役引退

松岡健一投手 現役引退

由規投手 戦力外

成瀬善久投手 戦力外

久古健太郎投手 戦力外

菊沢竜佑投手 戦力外

古野正人投手 戦力外

大松尚逸内野手 戦力外

比屋根渉外野手 戦力外

鵜久森淳志外野手 戦力外

【巨人】9選手

杉内俊哉投手 現役引退

西村健太朗投手 現役引退

脇谷亮太内野手 現役引退

柿澤貴裕外野手 自由契約

與那原大剛投手 自由契約

※成瀬功亮投手 戦力外

寺内崇幸内野手 戦力外→現役引退

青山誠外野手 戦力外

山口鉄也投手 現役引退

【DeNA】11選手

加賀繁投手 現役引退

G後藤武敏内野手 現役引退

須田幸太投手 戦力外

福地元春投手 戦力外

野川拓斗投手 戦力外

※亀井塔生捕手 戦力外

田中浩康内野手 戦力外

※網谷圭将内野手 戦力外

※武白志内野手 戦力外

荒波翔外野手 戦力外

白根尚貴外野手 戦力外

【中日】9選手

浅尾拓也投手 現役引退

野本圭内野手 現役引退

岩瀬仁紀投手 現役引退

荒木雅博内野手 現役引退

若松駿太投手 戦力外

谷哲也内野手 戦力外

※山本雅士投手 戦力外

※吉田嵩投手 戦力外

※西浜幹紘投手 戦力外

【阪神】4選手

西岡剛内野手 戦力外

山本翔也投手 戦力外

今成亮太内野手 戦力外

西田直斗内野手 戦力外（Full-Count編集部）