14日から放送スタートのドラマ『今日から俺は!!』(日本テレビ系)は、90年代に人気を博したギャグマンガが原作。

8月31日から公開されている映画『SUNNY 強い気持ち・強い愛』は、90年代半ばにコギャルだった女性たちの友情を描く青春ムービー。劇中で流れる音楽は、小室ファミリー、オザケンこと小沢健二といった90年代J-POP。

ここ最近、1990年代を舞台にした映画やドラマ、芸能人はSNSでギャルファッションを彷彿とさせる姿を公開しているものを多く見かける。

■ルーズソックス、写ルンです

映画『SUNNY 強い気持ち・強い愛』で、主役を演じる広瀬すずを筆頭とした6名の出演者は、ルーズソックスにミニスカートの制服という90年代の女子高生ファッションだ。

. 🌺今日の写ルンです . 映画『SUNNY 強い気持ち・強い愛』の撮影中に写ルンです📸で撮影された✨チョベリグ✨なオフショットを公開していきます😆👍 . おたのしみに⤴️ . #青春 #コギャル #bff #今日の写ルンです #写ルンです #フィルム普及委員会 #写ルンですのある生活 #90年代 #1990s #90s #1990 #懐かしい #filmphoto #omoidefilm #篠原涼子#板谷由夏 #小池栄子 #ともさかりえ #渡辺直美 #広瀬すず #池田エライザ #山本舞香 #野田美桜 #田辺桃子 #富田望生 #映画SUNNY #SUNNY #映画サニー #サニー #強い気持ち強い愛

映画の公式インスタに写っている6名は、ラルフローレンのベストに、アルバローザのショッパー。さらに、撮影しているのは「写ルンです」で撮影されているというから、90年代に学生時代を過ごした人は「懐かしっ!」と悶絶しているはず。

■厚底ブーツの水原希子

9月1日、モデルで女優の水原希子が自身のインスタで公開したのは、ミニスカにへそ出し、ガングロメイク。みちょぱ(池田美優)やギャル雑誌『egg』や『S Cawaii!』のモデルたちとコギャルスタイルを披露した。

みんなー! @officekiko からニュースだよ🌺🌈 🧡💗💛OK ×ESPERANZA🧡💗💛 「OK 」×「ESPERANZA」コラボレーションアイテムが 10 /1(月)に発売開始! OKwebサイト及びESPERANZA公式HPで9/7より予約開始!🌍 水原希子本人がESPERANZA 109店にて10/2にコラボイベント開催いたします。 イベント詳細はESPERANZA公式HPまで🌟 🚨BIG ANNOUNCEMENT!🚨 OK has collaborated with legendary gal culture brand ESPERANZA. This is our first shoe collection release! Available in all Esperanza stores on 10/1💕 Pre-order available from 9/7🛍 more news coming soon!

これは、レディースシューズブランド『ESPERANZA』と水原プロデュースのブランド『OK』がコラボした厚底ブーツが発売されることがきっかけのようだ。

■渋谷でハシャぐ、にこるん&テルマ

今月9日、モデルの藤田ニコルは歌手の青山テルマとのツーショットをインスタに投稿。濃ゆ~いコギャルメイクに懐かしい当時の携帯電話を片手に90年代のギャルを再現している。テルマのテンションが伝わってくる。

≠″ャ」レっτゃっレょ°丶) 廾 ィ ]―☆ ❤️

じつはこの姿、SHIBUYA109で10月15日から22日に開催される、90年代をテーマにしたファッションイベント「平成最後の冬まぢでぇぇぇ90年代GALやめられない宣言ッ★」の秋冬のファッション企画での1枚のようだ。

■最上もが、キャラの強い軍団と

10日には、タレントの最上もがが自身のツイッターに「わたしたち3人ギャルやってまーす☆誰でしょうか?」とコメントし、ギャルに扮した姿を披露。

どうやら最上と一緒に写っているのは、お笑いコンビ・バイキングの小峠とスピードワゴンの小沢であることが明かされた。

小峠に関しては『スター・ウォーズ』に登場するヨーダにしか見えない。が、実際に「ヤマンバギャル」と呼ばれていた人たちにソックリではある。狩野英孝のツイッターにも、同じメンバーでの投稿が。

小沢が全て口元を隠しているのも気になるが、狩野が少しかわいいのも気になる。いずれも「#dTVチャンネル」とのコメントつきのため、dTVで放送予定の番組企画なのだろう。

ほとんどが、番組やイベントと絡めたもののようだ。そのほか、2014年に休刊となったギャル雑誌『egg』が、3月にweb版で復活したことや、平成最後の年に強いインパクトを残した90年代のギャルカルチャーを振り返る企画が多いということか。