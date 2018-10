女優の広瀬すず(20)が自身のインスタグラムを更新し、女優で歌手の大原櫻子(22)とのツーショット写真をアップした。インターネット上では、ナチュラルメイクの広瀬に注目が集まっている。

■大原の演技を「本当に素敵」と絶賛

メタルマクベス ほんっとさくちゃんの舞台が好きだー ご本人はものすんごく、大変だと思うのだけど こういう役のお芝居がほんっと素敵だから もっと見たいと思ってしまう。。。ごめんねさくちゃん これからも楽しみにしてます☺️ ありがとう〜 また朝ごはん行こうね 最近はこういう約束しかしてない おばあちゃん化してます☺️

A post shared by 広瀬すず(@suzu.hirose.official) on Oct 11, 2018 at 5:40pm PDT

広瀬は12日、大原の楽屋前で撮られたツーショット写真をアップ。投稿では、「ほんっとさくちゃんの舞台が好きだー」との書き出しで、大原が出演する舞台『メタルマクベス』への素直な感想を綴る。

そして、「ご本人はものすんごく大変だと思うのだけど、こういう役のお芝居がほんっと素敵だからもっと見たいと思ってしまう…ごめんねさくちゃん」と、大原の演技を絶賛。「これからも楽しみにしてます」と期待を寄せた。

■「さくすず」コンビにファンは歓喜

広瀬のアップした写真には、「かわいいの極み」「さくすず嬉しすぎる」などのコメントが寄せられている。

「久しぶりのさくすず嬉しすぎるよ。かわいいの極みだよ。朝ごはん(笑)? 女子っぽいのか女子っぽくないのか微妙なラインの二人の遊びが好きです」

「久々なさくすず!! 待ってました。ほんっとに大好きでたまらないお二人です」

「マジかよ! 久しぶりの2ショット! 二人ともかわいい。暖簾の前にいるのはすずちゃんだよね? 相変わらず似てる」

「最近ツーショットを見ていなかったから、喧嘩したんじゃないかと心配していました。久しぶりに見れて良かったです」

広瀬が投稿の中で、「また朝ごはん行こうね」と大原に語りかけていたことを受け、「二人の遊びが好き」との声も。

■自然体な広瀬に「かわいい」の声

また、写真に写る広瀬が「すっぴん」とも思われるナチュラルなメイクであることに言及する声も見られる。

「え、広瀬すずちゃんメイクしてる? なんでそんなにかわいいんですか」

「ばっちりメイクじゃなくてもかわいいのがすごい!」

「すずちゃん、プライベートではほとんどお化粧していないのかな? 素のままのすずちゃんもすごくかわいいです」

「すっぴん、かわいすぎだよー!」

以前からたびたび、仲睦まじい様子をインスタグラムで見せていた広瀬と大原。そんな「さくすず」コンビを久しぶりに見れたことにファンは大満足だったようだ。