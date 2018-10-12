今後の日程（１０月後半）

今後の日程（１０月後半）

野球部

東京六大学秋季リーグ戦（１０月２８日　神宮球場）

庭球部

全日本大学対抗王座決定試合（～１０月１５日　愛媛県総合運動公園）

漕艇部

全日本選手権（１０月２５～２８日　埼玉・戸田ボートコース）

柔道部

全日本学生体重別団体優勝大会（１０月２０・２１日　兵庫・ベイコム総合体育館）

弓道部

東京都学生リーグ戦（～１０月２１日　日大弓道場）

ラグビー蹴球部

関東大学対抗戦（～１２月２日　秩父宮ラグビー場ほか）

関東大学ジュニア選手権（～１１月１１日　早大上井草グラウンドほか）

バスケットボール部

▽男子部門

関東大学リーグ戦（～１１月１１日　神奈川・専大生田キャンパスほか）

▽女子部門

関東大学リーグ戦（～１０月２８日　日体大世田谷校舎ほか）

ア式蹴球部

▽男子部門

関東大学リーグ戦（～１１月２５日　味の素フィールド西が丘ほか）

▽女子部門

関東大学女子リーグ戦（～１１月１１日　早大東伏見サッカー場ほか）

卓球部

全日本選手権団体の部（～１０月１４日　茨城・池の川さくらアリーナ）

全日本大学総合選手権個人の部（１０月２５～２８日　兵庫・ベイコム総合体育館）

体操部

▽体操部門

関東学生新人選手権（１０月１８～２０日　栃木体育館）

▽新体操部門

全日本選手権（１０月２６～２８日　千葉ポートアリーナ）

空手部

関東学生体重別選手権（１０月２１日　武蔵野の森総合スポーツプラザ）

バレーボール部

▽男子部門

秋季関東大学リーグ戦（～１０月２０日　駒沢オリンピック公園体育館ほか）

▽女子部門

秋季関東大学リーグ戦（～１０月２１日　埼玉・大東大東松山キャンパスほか）

全日本選手権ブロックラウンド（１０月２１日　埼玉・所沢市民体育館）

レスリング部

▽男子部門

全日本大学グレコローマン選手権（１０月１８・１９日　駒沢オリンピック公園屋内球技場）

米式蹴球部

関東大学秋季リーグ戦（～１１月２５日　アミノバイタルフィールドほか）

ホッケー部

▽男子部門

関東学生秋季リーグ（～１１月２５日　早大東伏見グラウンドほか）

▽女子部門

関東学生秋季リーグ（～１１月２５日　早大東伏見グラウンドほか）

フェンシング部

関東学生選手権（１０月１７～２５日　駒沢オリンピック公園体育館）

準硬式野球部

東京六大学秋季リーグ戦（～１０月２１日　立川公園野球場ほか）

バドミントン部

全日本学生選手権（１０月１３～１８日　京都・ハンナリーズアリーナほか）

早慶定期戦（１０月２０日　早大東伏見キャンパス）

ウエイトリフティング部

全日本学生新人選手権（１０月１９～２１日　埼玉・スポーツ総合センター）

射撃部

全日本学生選手権（１０月１８～２１日　埼玉・長瀞射撃場）

合気道部

早慶定期競技会（１０月１４日　神奈川・慶大日吉キャンパス柔道場）

日本拳法部

全日本学生個人選手権（１０月２１日　愛知・露橋スポーツセンター）

※都道府県名がない所在地は全て東京です。

投稿今後の日程（１０月後半）早稲田スポーツの最初に登場しました。

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