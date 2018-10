78%も多く貯められた？みるみる貯金が増える、とっておきの思考術

「循環思考」を取り入れた人は、平均と比べて78%も多くのお金を貯金することができたのだとか。この循環思考とは、何なのでしょうか?

「人生の45%は習慣によってできている」

2006年、デューク大学の研究(参考文献(1))が、面白い発見をしました。David T. Nealらによると、「人生の45%は習慣によってできている」のだとか。

この発見は世界に波紋を与え、「人生の45%が習慣だというのなら、どうすれば習慣を身につけられるのだろう?」「悪い習慣を断つためには、どんな方法が有効なのだろう?」といた議論が、さまざまな場で繰り広げられてきました。この研究からも分かるとおり、ぼくらの人生は、「習慣の積み重ね」でできています。

「人生は一直線に進んでいくものだ」と考えている方をたまに見かけますが、ぼくは、この考え方は、すこし違うと思います。デューク大学の研究からも分かるとおり、人生は、習慣の積み重ねです。だから、人生は、「一直線に進むもの」というよりは、「同じこと繰り返しながら、徐々に回転していく、らせん階段のようなもの」という解釈が正しいのではないでしょうか?

「循環思考」が貯金を増やしてくれる

この「人生は習慣の積み重ねだ」「人生は同じことの繰り返しだ」という考え方を、「循環思考」「スパイラル思考」と言います。この思考を身につけることは、人生計画を練る上でも大切です。

特に、「たくさん貯金をしたい!」と考えている方は、今すぐにでも循環思考を生活に取り入れましょう。「人生は習慣の積み重ねだ」「今日やったことは、明日もやる」「毎日は同じことの繰り返しだ」ということを、骨身に叩き込むのです。

どうしてこんなに「循環思考」を推奨するのかというと、「循環思考を取り入れたことで、貯金が増えた!」という研究(参考文献(2))があるからです。研究を手がけたLeona Tamらによると、循環思考を取り入れたグループは、平均と比べて78%も多くのお金を貯金するようになったのだとか。

きっと、「人生は同じことの繰り返しだ!」ということを認識することで、「悪い習慣は早く断とう!」「良い習慣を早く身につけなきゃ!」という意識になったのでしょうね。

自分の習慣を見直す機会に

それにしても、「人生の45%は習慣だ」という研究結果には、驚きました。言われてみれば「たしかにそうかも」と思います。でも、言われるまで全く気にしてきませんでした。

人生は、習慣の積み重ねです。「明日は明日の風が吹く」のではなく、「明日は今日の繰り返し」です。こうやって言われてみると、「自分の習慣を見直さなきゃな……」という気分になってきますよね。この話を聞いてから、ぼく自身も、自分の習慣を見直すようになりました。

良い習慣は、ぼくらにとっては素晴らしい財産です。あなたが循環思考を取り入れ、良い習慣を身につけ、そして豊かな生活を手に入れてくれたら、こんなに嬉しいことはありません。ぜひ、実生活に取り入れてみてくださいね。

●参考文献

(文:中原 良太(マネーガイド))