高校サッカープレイヤー38人プロ内定！19年内定選手一覧

　10月11日までに38人の高校サッカープレーヤーがプロ内定を獲得。加入内定選手38人の内訳は高体連所属の選手が15人。Jクラブユースからは23人となっている。11日までのプロ内定者一覧は以下の通り。

【高体連】
青森山田
DF三國 ケネディ エブス(→福岡)
MF檀崎竜孔(→北海道)

桐生第一
MF田中渉(→仙台)

流通経済大柏
DF関川郁万(→鹿島)

成立学園
DF照山颯人(→仙台)
FW窪田稜(→金沢）

東海大相模
MF中山陸

山梨学院高等学校
FW宮崎純真（→甲府）

日本文理
GK相澤ピーター・コアミ(→千葉)

上田千曲
GKリュウ ・ヌグラハ(→長野)

四日市中央工
DF山本龍平(→松本)

興國
DF起海斗(→山口)
FW村田透馬(→岐阜)
FW中川裕仁(→愛媛)

大津
DF福島隼斗(→湘南)

【Jクラブユース】
大宮アルディージャユース
橋村龍ジョセフ(→大宮)

▽FC町田ゼルビアユース
FW橋村龍ジョセフ(→町田)

▽川崎フロンターレU-18
FW宮代大聖(→川崎F)

▽横浜F・マリノスユース
MF椿直起(→横浜F・マリノス)
FW山谷侑士(→横浜F・マリノス)

アルビレックス新潟U-18
GK藤田和輝(→新潟)
DF岡本將成(→新潟)
MF本間至恩(→新潟)

▽名古屋グランパスU-18
DF菅原由勢(→名古屋)
MF成瀬竣平(→名古屋)

▽ガンバ大阪ユース
MF奥野耕平(→ガンバ大阪)

▽セレッソ大阪U-18
DF石尾崚雅(→金沢)
MF喜田陽(→セレッソ大阪)

▽サンフレッチェ広島ユース
MF松本大弥(→広島)
MF東俊希(→広島)

徳島ヴォルティスユース
DF久米航太斗(→徳島)
MF藤原志龍(→徳島)

愛媛FC U-18
MF渡邊創太(→愛媛)
MF岩井柊弥(→愛媛)

▽アビスパ福岡U-18
DF桑原海人(→福岡)
MF北島 祐二(→福岡)

▽大分トリニータU-18
MF高畑奎汰(→大分)

▽鹿児島ユナイテッドFC U-18
MF野嶽寛也(→鹿児島)

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