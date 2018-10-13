高校サッカープレイヤー38人プロ内定！19年内定選手一覧

10月11日までに38人の高校サッカープレーヤーがプロ内定を獲得。加入内定選手38人の内訳は高体連所属の選手が15人。Jクラブユースからは23人となっている。11日までのプロ内定者一覧は以下の通り。
【高体連】
▽青森山田
DF三國 ケネディ エブス(→福岡)
MF檀崎竜孔(→北海道)
▽桐生第一
MF田中渉(→仙台)
▽流通経済大柏
DF関川郁万(→鹿島)
▽成立学園
DF照山颯人(→仙台)
FW窪田稜(→金沢）
▽東海大相模
MF中山陸
▽山梨学院高等学校
FW宮崎純真（→甲府）
▽日本文理
GK相澤ピーター・コアミ(→千葉)
▽上田千曲
GKリュウ ・ヌグラハ(→長野)
▽四日市中央工
DF山本龍平(→松本)
▽興國
DF起海斗(→山口)
FW村田透馬(→岐阜)
FW中川裕仁(→愛媛)
▽大津
DF福島隼斗(→湘南)
【Jクラブユース】
▽大宮アルディージャユース
橋村龍ジョセフ(→大宮)
▽FC町田ゼルビアユース
FW橋村龍ジョセフ(→町田)
▽川崎フロンターレU-18
FW宮代大聖(→川崎F)
▽横浜F・マリノスユース
MF椿直起(→横浜F・マリノス)
FW山谷侑士(→横浜F・マリノス)
▽アルビレックス新潟U-18
GK藤田和輝(→新潟)
DF岡本將成(→新潟)
MF本間至恩(→新潟)
▽名古屋グランパスU-18
DF菅原由勢(→名古屋)
MF成瀬竣平(→名古屋)
▽ガンバ大阪ユース
MF奥野耕平(→ガンバ大阪)
▽セレッソ大阪U-18
DF石尾崚雅(→金沢)
MF喜田陽(→セレッソ大阪)
▽サンフレッチェ広島ユース
MF松本大弥(→広島)
MF東俊希(→広島)
▽徳島ヴォルティスユース
DF久米航太斗(→徳島)
MF藤原志龍(→徳島)
▽愛媛FC U-18
MF渡邊創太(→愛媛)
MF岩井柊弥(→愛媛)
▽アビスパ福岡U-18
DF桑原海人(→福岡)
MF北島 祐二(→福岡)
▽大分トリニータU-18
MF高畑奎汰(→大分)
▽鹿児島ユナイテッドFC U-18
MF野嶽寛也(→鹿児島)