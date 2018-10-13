sora tob sakanaやAnge☆Reve、ヤなことそっとミュートなど人気アイドルユニットが集結！11月11日開催の「ミュージックパーク」チケット一般販売がスタート！

人気アイドルユニットが多数出演し、しっかりとライブを鑑賞できると評判が高いアイドルの祭典「ミュージックパーク」が、11月11日渋谷ストリームホールにて開催される。

渋谷ストリームホールは先月オープンしたばかりのイベント会場で、「欅坂46」がこけら落とし公演を実施したことでも話題に新しいホールだ。今回はsora tob sakana、Ange☆Reve、ヤなことそっとミュートなど 人気ユニット全20組が集結。中には、今回イベント初出演となる沖縄出身の7人組ダンスヴォーカルグープのChuning Candyも登場。普段なかなかお目にかかれないアイドルユニッ トたちのパフォーマンスにも要注目だ。

すでに先行チケットはソールドアウトとなっており、その期待度の高さが伺えるが、一般販売も各プレイガイドにてスタートしているので、ぜひこのチャンスを逃さないでほしい。

■イベント情報

【ミュージックパーク ～Girls＆Music Theater～】

日程：2018年11月11日（日）

時間：開場10:30／開演11:00

会場：渋谷ストリームホール（〒150-0002 東京都渋谷区渋谷３丁目２１−３）

出演：ふらっぺidolぷろじぇくと研修生(オープニングアクト) / Ange☆Reve / 150 / WILL-O’ / クマリデパート / CROWN POP / 校庭カメラアクトレス / ZOC / sora tob sakana / Chuning Candy / tipToe. / ・・・・・・・・・ / 二丁目の魁カミングアウト / nuance / ハコイリ♡ムスメ / 原田珠々華 / パンダみっく / Fullfull Pocket / ヤなことそっとミュート / LADYBABY

料金：オールスタンディング 3,000円（税込）

※未就学児童入場不可 ※営利目的の転売禁止 ※整理番号順入場

※別途ドリンク代500円 ※再入場可

※再入場毎に１ドリンク（¥500）がかかります事をご了承くだ さい。

◎一般発売

〔販売期間〕2018/10/13(土)10:00 ～ 2018/11/10(土)23:59

※先着受付（予定枚数に達し次第受付終了）

※お一人様２枚まで

◎プレイガイド

◆ｅ＋(イープラス)

ネット予約：http://eplus.jp/musicpark_11/ 〈PC・携帯共通／要事前会員登録(無料)〉

店頭購入：ファミリーマート店頭Famiポートにて直接購入

◆チケットぴあ

ネット予約：http://w.pia.jp/t/musicpark/ 〈PC・携帯共通／要事前会員登録(無料)〉

電話予約：0570-02-9999 (Pコード：132-280)

店頭購入：セブン-イレブン、チケットぴあ店舗にて直接購入

◆ローソンチケット

ネット予約：http://l-tike.com/search/?lcd=75381 〈PC・携帯共通／要事前会員登録(無料)〉

電話予約：0570-084-003 (Lコード：75381)

店頭購入：ローソン・ミニストップ店内Loppiにて直接購入

◆楽天チケット

ネット予約：http://r-t.jp/musicpark_gms 〈PC・携帯共通／要事前会員登録(無料)〉

●公演に関するお問合せ

ポニーキャニオン ライヴクリエイティヴ本部 TEL 03-5521-8077(平日13:00～18:00)

▽イベント特設ページ

http://www.musicpark.jp