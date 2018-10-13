働きやすい職場へ一丸　郡山で東北経営者大会、本紙が改革実践例を報告

第71回東北経営者大会が12日、福島県郡山市のホテルハマツで開かれ、各県の経営者協会が連携し「新しい東北」の創生や、働きやすい職場環境づくりに努めることなどを盛り込んだ大会決議を採択した。意見交換で山形新聞社が働き方改革の取り組みを報告した。

東北経営者協会（海輪誠会長）などが主催。東北6県の経営者ら約700人が集まり、本県からは県経営者協会長の寒河江浩二山形新聞社長ら42人が出席した。

意見交換は「柔軟で多様な働き方の実現への取り組み」がテーマ。山形新聞社の古頭哲総務部長が、労働時間の「見える化」によって社員の時短への意識が高まったことや、▽スポーツ記録処理業務などを支援する部門の新設▽長時間労働の傾向があった支社への増員▽勤務間インターバル制度やリフレッシュ休暇の導入—などを説明した。

みちのく銀行（青森市）の尾崎克己人事部長は、現在障害者40人を雇用しており「採用後のミスマッチを防ぐため事前実習を積極的に受け入れている」と語った。

日本女子プロゴルフ協会の小林浩美会長が「生きがい、やりがい、自己実現—目標達成の為（ため）に」をテーマに、経団連副会長の岡本毅東京ガス相談役は「伝える力と聞く力—コミュニケーションは仕事の原点」と題し、それぞれ講演した。

寒河江会長、古頭部長以外の本県関係者の出席は次の通り。

井上洋一郎新庄商工会議所会頭▽藤原正雄東北電力執行役員山形支店長▽武田吉史かわでん取締役常務執行役員製造本部長▽武田昌宏同取締役執行役員経営管理本部副本部長▽栗原清彦黒沢建設工業常務▽高橋紀美子秀電社社長▽鈴木康司荘内銀行郡山支店長▽岸仁第一貨物常務▽中山真一塚田会計事務所社長▽大沼潤東北映音社長▽加藤健司東北電力山形支店総務部長▽遠藤雅明日東ベスト総務人事部次長▽山本和春富士電子社長▽本田孝三山形アドビューロ社長▽吉泉光善山形いすゞ自動車社長▽渋間政和山形グランドホテル上席取締役総支配人▽永野陽一山形建設専務総務局長▽松田隆仁県ハイウエイ事業協同組合専務理事▽西浜秀樹山形交響楽協会専務理事▽石川幸由山形航空電子取締役▽国井富彦山形新聞社専務総務局長▽佐藤秀之同常務編集局長▽宮川博行同取締役システム局長▽大場昭悦同取締役広告局長▽大友洋志同執行役員販売局長▽小林裕明同執行役員論説委員長▽佐々木裕孝同執行役員デジタル推進本部長▽松本昭弘同置賜総支社長▽清野寿啓山形パナソニック社長▽本間和夫山形放送社長▽板垣正義同常務総務局長▽鑓水信也山新観光取締役▽佐藤裕司山新建装社長▽池上善秋山新販売社長▽山本雄二ユアテック執行役員山形支社長▽土井康造同山形支社副支社長兼総務部長▽伊藤秀美ＹＣＣ情報システム取締役総務部長▽丹哲人県経営者協会専務理事▽三浦政男同事務局長▽室岡あかね同事務局員