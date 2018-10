【ユニクロ】子どもが服を選ぶ「はじめてのコーディネート体験 MY FIRST OUTFIT」レポート！

ユニクロが昨年から行っている「はじめてのコーディネート体験 MY FIRST OUTFIT」。子どもが1人で服を選び、コーディネート、着替えまでを行う体験型の新しいサービスです。ユニクロの「服育」として注目を集め、子どもの自立性をサポートしてくれるということで好評を集めているそう。そんな「はじめてのコーディネート体験 MY FIRST OUTFIT」を、今回は特別に6歳の娘とユニクロプレスルームで一緒に体験してきました!

説明を受けたあと、子ども1人で自由に服を選びます

まずは、親子で一緒にスタッフさんから説明を受けます。体験の流れや、簡単な服選びのポイントのレクチャーも受けて、熱心に聞き入る娘。親としては、ちゃんとわかっているかな? とハラハラですが…。その後、親と離れて、1人で服選びに向かいます。

離れてこっそり見ていると、こちらの心配をものともせず、どんどん服を手に取っているよう。パンツ、トップス…と次々とカゴに入れていきます。ダウンなどのアウターは、その場で試着もできるので、積極的にはおってみる様子も。もっと戸惑ってモジモジしてしまうかと思いましたが、積極的に選ぶ姿に驚かされました。

この体験は、服のサイズが110〜150cmで、1人でお着替えができれば参加が可能。4歳ぐらいだと「まだ少し小さいかな?」と不安に思うママも多いと思いますが、スタッフさんがそばで付き添って、子どもの自主性を尊重しつつサポートしてくれるので、安心しておまかせできます。

並べたり比べたりしながら、選んだ洋服をコーディネート!

服を選んだら、専用のスペースに運んでコーディネート。こちらも迷う様子はなく「どっちがいいかな?」「これが着たいなぁ」とひとりごとを言いつつ、並べたり比べたりしています。もともと服選びが好きな娘ですが、1人で選んで組み合わせられるので、とても楽しそう! 見ている親の頬もゆるみます。

1人で試着室で着替えて、ママにお披露目!

5分ほどで自分が着たい組み合わせを決めて、その服を持って試着室へ。着替えて鏡を見て納得したら、本日のセルフコーディネートが完成!

(C)Disney ※クレジット以外はすべて私物です

ファーリーフリースジャケット1500円 、ディズニーコレクションクルーネックセーター1990円 、ウルトラストレッチスキニーフィットパンツ1500円 、ヒートテックニットベレー990円 、ヒートテックニットグローブ990円(すべて税抜)

もっとキャラクター三昧や、全身ピンクなど、ハチャメチャなスタイルになるかと思いきや、想像以上にまとまっていて親はびっくり! 知らない間に「モコモコでかわいかったから」とニット帽や手袋まで選んでいて…。「小物までしっかりコーディネートできる子はなかなかいないよ!素敵だね!」とスタッフさんにもたくさん褒めていただき、ご満悦の娘でした。

親はつい「まだ無理なのでは…」と心配してしまうのですが、子どもはこちらが思っている以上にしっかりしているもの。1人でやり遂げられたところに成長も感じられて、とても貴重な体験ができました!

(撮影・島村緑 文・野々山幸/TAPE)

※ユニクロキッズは一部店舗とオンラインストアのみで販売です。また、在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご了承下さい。