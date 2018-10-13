危険業務従事者叙勲、日胆から12人受章

The Muroran Minpo Co. Ltd.

内閣府は、１１月３日付で発令する第３１回危険業務従事者叙勲の受章者を発表した。全国で３６３５人、道内で２８２人、胆振・日高管内で１２人が受章する。

道内の勲章別受章者数は瑞宝双光章１４８人、瑞宝単光章１３４人。職種別は警察官７７人、自衛官１４８人、消防吏員３７人、刑務官等４人、海上保安官１６人。年齢階層別は６０～６４歳が１４６人で最も多い。

（有田太一郎）

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西胆振の危険業務従事者叙勲受章者の喜びの声を聞いた。

【瑞宝双光章】

西義孝さん

▽西義孝（にし・よしたか）さん（61）＝防衛功労、元１等陸尉、登別市新川町4・5・4

鹿児島県出身。１９７７年（昭和５２年）８月入隊。愛知県豊川市の第６施設群が振り出し。半年後に幌別駐屯地内の第１３施設群に配属された。北部方面総監部、倶知安駐屯地も回り、土木工事や道路整備などで使用する重機整備を担う業務に従事した。東日本大震災で被災した宮城県南三陸町、気仙沼市にも派遣された。「先輩、同僚の叱咤（しった）激励と、家族や地域の理解があってこそ。感謝しています」と振り返った。

布谷清信さん

▽布谷清信（ぬのや・きよのぶ）さん（61）＝防衛功労、元２等陸佐、登別市富岸町3・65・12

千歳市出身。１９７３年（昭和４８年）入隊。神奈川県横須賀市の武山駐屯地少年工科学校で３年間学んだ後、７６年秋に幌別駐屯地に着任した。翌年にはレンジャー訓練を修了し、２０００年の有珠山噴火の際には中隊長として災害派遣出動。付近住民らの救援活動を指揮した。

「上司、同僚、後輩に恵まれ、職務を全うできたことに感謝をしています。家族の支えもありがたかったですね」と笑顔で振り返る。

【瑞宝単光章】

飯尾新治さん

▽飯尾新治（いいお・しんじ）さん（66）＝消防功労、元西胆振消防組合消防司令、壮瞥町滝之町229・70

壮瞥町出身。１９７１年（昭和４６年）４月に消防士拝命。西胆振消防組合壮瞥支署を振り出しに警防畑を長く歩む。洞爺湖消防署予防課長などを歴任し、２０１２年（平成２４年）３月、定年退職。「仲間の安全確保を最優先」を信条に職責を全う。２度の有珠山噴火を経験。降灰で視界不良の中、避難者の輸送、昼夜を問わず警戒活動に当たった。「先輩、同僚、後輩、家族の支えがあっての受章」と感謝を口にする。

佐藤秀美さん

▽佐藤秀美（さとう・ひでみ）さん（66）＝消防功労、元室蘭市消防司令、登別市若山町4・45・9

室蘭市出身。１９７０年（昭和４５年）当時、室蘭市幸町にあった市消防署入りした。７５年ごろから１０年間勤めた救助畑では、隊長として緊急車両に乗り、現場に急行。市民の安全のため、４４年間の消防業務を全うした。

「消防職員時代は日ごろから、心身の鍛錬を怠らないよう心掛けた。自分の頑張りを認めてもらえたようでうれしい。先輩、同僚、後輩にも恵まれ、感謝が尽きないですね」と心から喜ぶ。

その他の胆振、日高の受章者は次の通り。

【瑞宝双光章】

▽有川寛（ありかわ・ひろし）さん（71）＝警察功労、元北海道警部、苫小牧市春日町

▽乾多美男（いぬい・たみお）さん（68）＝消防功労、元日高中部消防組合消防司令長、新ひだか町三石旭町

▽高柳哲雄（たかやなぎ・てつお）さん（71）＝警察功労、元北海道警部、苫小牧市しらかば町

【瑞宝単光章】

▽奥津信夫（おくつ・のぶお）さん（71）＝警察功労、元北海道警部、室蘭市知利別町

▽江藤三男（えとう・みつお）さん（61）＝防衛功労、元３等空尉、安平町追分花園

▽田畑豊晴（たばた・とよはる）さん（61）＝元准空尉、防衛功労、、苫小牧市矢代町

▽三熊邦行（みくま・くにゆき）さん（71）＝警察功労、元警視庁警部、苫小牧市錦岡

▽水上範夫（みずかみ・のりお）さん（70）＝消防功労、元胆振東部消防組合消防司令、苫小牧市拓勇東町