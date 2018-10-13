【ラグビー トップリーグ第6節】ヤマハ発動機がキヤノンに大きく点差をつけて勝利

ラグビー 試合サマリー

ジャパンラグビートップリーグ18-19第6節は10月13日 (土)、秩父宮でキヤノンイーグルス vs ヤマハ発動機ジュビロの試合が行われた。前半をヤマハ発動機 33 - 10 キヤノンで折り返し、最終スコアをヤマハ発動機が52 - 17でキヤノンを降して、35点差の大差での勝利となった。

詳細を確認する

メンバー

■ キヤノンイーグルス

1　PR　東恩納寛太

2　HO　庭井祐輔 (Cap)

3　PR　城彰

4　LO　アニセサムエラ

5　LO　ジャン・デクラーク

6　FL　フィナウ・トゥパ

7　FL　植松宗之

8　NO8　フィリップ・ヴァンダーウォルト

9　SH　天野寿紀

10　SO　田村優

11　WTB　三島藍伴

12　　三友良平

13　CTB　マイケル・ボンド

14　WTB　藤本健友

15　FB　イズラエル・ダグ

16　RE　設樂哲也

17　RE　五十嵐優

18　RE　上田聖

19　RE　湯澤奨平

20　RE　田中真一

21　RE　荒井康植

22　RE　フレッド・ゼイリンガ

23　RE　藤近紘二郎

■ ヤマハ発動機ジュビロ

1　PR　山本幸輝 (Cap)

2　HO　日野剛志

3　PR　伊藤平一郎

4　LO　大戸裕矢

5　LO　ディネスバラン・クリシュナン

6　FL　ヘルウヴェ

7　FL　クワッガ・スミス

8　NO8　三村勇飛丸

9　SH　吉沢文洋

10　SO　マット・マッガーン

11　WTB　田中渉太

12　CTB　ヴィリアミ・タヒトゥア

13　CTB　小林広人

14　WTB　矢富洋則

15　FB　五郎丸歩

16　RE　名嘉翔伍

17　RE　西内勇二

18　RE　山村亮

19　RE　桑野詠真

20　RE　モセ・トゥイアリイ

21　RE　矢富勇毅

22　RE　宮澤正利

23　RE　鹿尾貫太

この記事へのお問い合わせ

This kiji is powered by

Follow

Player!

on

©株式会社ookami