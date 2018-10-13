【ラグビー トップリーグ第6節】ヤマハ発動機がキヤノンに大きく点差をつけて勝利

ジャパンラグビートップリーグ18-19第6節は10月13日 (土)、秩父宮でキヤノンイーグルス vs ヤマハ発動機ジュビロの試合が行われた。前半をヤマハ発動機 33 - 10 キヤノンで折り返し、最終スコアをヤマハ発動機が52 - 17でキヤノンを降して、35点差の大差での勝利となった。
メンバー
■ キヤノンイーグルス
1 PR 東恩納寛太
2 HO 庭井祐輔 (Cap)
3 PR 城彰
4 LO アニセサムエラ
5 LO ジャン・デクラーク
6 FL フィナウ・トゥパ
7 FL 植松宗之
8 NO8 フィリップ・ヴァンダーウォルト
9 SH 天野寿紀
10 SO 田村優
11 WTB 三島藍伴
12 三友良平
13 CTB マイケル・ボンド
14 WTB 藤本健友
15 FB イズラエル・ダグ
16 RE 設樂哲也
17 RE 五十嵐優
18 RE 上田聖
19 RE 湯澤奨平
20 RE 田中真一
21 RE 荒井康植
22 RE フレッド・ゼイリンガ
23 RE 藤近紘二郎
■ ヤマハ発動機ジュビロ
1 PR 山本幸輝 (Cap)
2 HO 日野剛志
3 PR 伊藤平一郎
4 LO 大戸裕矢
5 LO ディネスバラン・クリシュナン
6 FL ヘルウヴェ
7 FL クワッガ・スミス
8 NO8 三村勇飛丸
9 SH 吉沢文洋
10 SO マット・マッガーン
11 WTB 田中渉太
12 CTB ヴィリアミ・タヒトゥア
13 CTB 小林広人
14 WTB 矢富洋則
15 FB 五郎丸歩
16 RE 名嘉翔伍
17 RE 西内勇二
18 RE 山村亮
19 RE 桑野詠真
20 RE モセ・トゥイアリイ
21 RE 矢富勇毅
22 RE 宮澤正利
23 RE 鹿尾貫太