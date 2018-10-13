【J3第27節】藤枝がG大23から逃げ切り勝利

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第27節は10月13日 (土)、藤枝総合運動公園サッカー場で藤枝MYFC vs ガンバ大阪U－23の試合が行われました。
前半、藤枝はG大23に攻め込み得点を奪う展開を作り出します。
前半終了時点で、藤枝は2点、G大23は1点と、リードして後半を迎えます。
後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。
最終スコアは2 - 1となり、藤枝は、1点差でG大23を降し、見事勝利しました。

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メンバー

■ 藤枝MYFC

GK　30　杉本　拓也
DF　17　阿渡　真也
DF　5　浅田　大樹
DF　4　秋山　貴嗣
MF　25　川上　盛司
MF　7　水野　泰輔
MF　15　養父　雄仁
MF　13　大竹　隆人
MF　22　齊藤　隆成
FW　18　遠藤　敬佑
FW　28　遠藤　純輝

GK　21　佐藤　隼
DF　20　木下　高彰
MF　10　大迫　希
MF　16　鮫島　晃太
MF　19　越智　亮介
MF　23　小牧　成亘
FW　9　谷口　堅三

■ ガンバ大阪U－23

GK　31　鈴木　椋大
DF　6　初瀬　亮
DF　2　西野　貴治
DF　36　松田　陸
DF　35　山口　竜弥
MF　32　芝本　蓮
MF　17　市丸　瑞希
MF　24　井出　遥也
MF　27　森　勇人
FW　18　高木　彰人
FW　40　食野　亮太郎

GK　42　駒井　幸弘
MF　26　妹尾　直哉
MF　34　福田　湧矢
FW　37　白井　陽斗

スタッツ

藤枝G大23CK数54PK数00オフサイド数12シュート数117直接FK数1014警告数21退場数00間接FK数12

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