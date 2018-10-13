【J3第27節】藤枝がG大23から逃げ切り勝利

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第27節は10月13日 (土)、藤枝総合運動公園サッカー場で藤枝MYFC vs ガンバ大阪U－23の試合が行われました。

前半、藤枝はG大23に攻め込み得点を奪う展開を作り出します。

前半終了時点で、藤枝は2点、G大23は1点と、リードして後半を迎えます。

後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。

最終スコアは2 - 1となり、藤枝は、1点差でG大23を降し、見事勝利しました。

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メンバー

■ 藤枝MYFC

GK 30 杉本 拓也

DF 17 阿渡 真也

DF 5 浅田 大樹

DF 4 秋山 貴嗣

MF 25 川上 盛司

MF 7 水野 泰輔

MF 15 養父 雄仁

MF 13 大竹 隆人

MF 22 齊藤 隆成

FW 18 遠藤 敬佑

FW 28 遠藤 純輝

GK 21 佐藤 隼

DF 20 木下 高彰

MF 10 大迫 希

MF 16 鮫島 晃太

MF 19 越智 亮介

MF 23 小牧 成亘

FW 9 谷口 堅三

■ ガンバ大阪U－23

GK 31 鈴木 椋大

DF 6 初瀬 亮

DF 2 西野 貴治

DF 36 松田 陸

DF 35 山口 竜弥

MF 32 芝本 蓮

MF 17 市丸 瑞希

MF 24 井出 遥也

MF 27 森 勇人

FW 18 高木 彰人

FW 40 食野 亮太郎

GK 42 駒井 幸弘

MF 26 妹尾 直哉

MF 34 福田 湧矢

FW 37 白井 陽斗

スタッツ

藤枝G大23CK数54PK数00オフサイド数12シュート数117直接FK数1014警告数21退場数00間接FK数12