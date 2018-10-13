【J3第27節】藤枝がG大23から逃げ切り勝利

J3リーグ第27節は10月13日 (土)、藤枝総合運動公園サッカー場で藤枝MYFC vs ガンバ大阪U－23の試合が行われました。
前半、藤枝はG大23に攻め込み得点を奪う展開を作り出します。
前半終了時点で、藤枝は2点、G大23は1点と、リードして後半を迎えます。
後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。
最終スコアは2 - 1となり、藤枝は、1点差でG大23を降し、見事勝利しました。
メンバー
■ 藤枝MYFC
GK 30 杉本 拓也
DF 17 阿渡 真也
DF 5 浅田 大樹
DF 4 秋山 貴嗣
MF 25 川上 盛司
MF 7 水野 泰輔
MF 15 養父 雄仁
MF 13 大竹 隆人
MF 22 齊藤 隆成
FW 18 遠藤 敬佑
FW 28 遠藤 純輝
GK 21 佐藤 隼
DF 20 木下 高彰
MF 10 大迫 希
MF 16 鮫島 晃太
MF 19 越智 亮介
MF 23 小牧 成亘
FW 9 谷口 堅三
■ ガンバ大阪U－23
GK 31 鈴木 椋大
DF 6 初瀬 亮
DF 2 西野 貴治
DF 36 松田 陸
DF 35 山口 竜弥
MF 32 芝本 蓮
MF 17 市丸 瑞希
MF 24 井出 遥也
MF 27 森 勇人
FW 18 高木 彰人
FW 40 食野 亮太郎
GK 42 駒井 幸弘
MF 26 妹尾 直哉
MF 34 福田 湧矢
FW 37 白井 陽斗
スタッツ
藤枝G大23CK数54PK数00オフサイド数12シュート数117直接FK数1014警告数21退場数00間接FK数12