【ラグビー トップリーグ第6節】神戸製鋼が豊田自動織機を破る

ラグビー 試合サマリー

ジャパンラグビートップリーグ18-19第6節は10月13日 (土)、金鳥スタで豊田自動織機シャトルズ vs 神戸製鋼コベルコスティーラーズの試合が行われた。前半を神戸製鋼 42 - 16 豊田自動織機で折り返し、最終スコアを神戸製鋼が66 - 37で豊田自動織機を降して、29点差での見事な勝利となった。

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メンバー

■ 豊田自動織機シャトルズ

1 PR 浪岡祐貴

2 HO 平原大敬

3 PR 長江有祐

4 LO 長谷川雄司

5 LO ケイデン・ネヴィル

6 FL 松岡毅

7 FL 小原稜生

8 NO8 ソシセニ・トコキオ

9 SH ジョノ・ヒッキー

10 SO クリスチャン・リアリーファノ

11 WTB シオシファリサラ

12 CTB 松本仁志 (Cap)

13 CTB ベンジャミン・サンダース

14 WTB 松井謙斗

15 FB サム・グリーン

16 RE 渡邊友哉

17 RE 山田裕介

18 RE 石澤輝

19 RE 中村大志

20 RE フィナウフィリペサーリ

21 RE 小西大樹

22 RE ヴァカジョセフウィルソン

23 RE ピーター・キムリン

■ 神戸製鋼コベルコスティーラーズ

1 PR 平島久照

2 HO 有田隆平

3 PR 渡邉隆之

4 LO 張碩煥

5 LO トム・フランクリン

6 FL マット・バンリーベン

7 FL 橋本皓

8 NO8 中島イシレリ

9 SH 日和佐篤 (Cap)

10 SO ダン・カーター

11 WTB 井関信介

12 CTB リチャード・バックマン

13 CTB アダム・アシュリークーパー

14 WTB アンダーソンフレイザー

15 FB 山中亮平

16 RE 西林宏祐

17 RE 山崎基生

18 RE 山下裕史

19 RE 安井龍太

20 RE 橋本大輝

21 RE アンドリュー・エリス

22 RE イーリニコラス

23 RE 清水晶大