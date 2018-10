11月26日(月)に東京・Zepp DiverCity、27日(火)に大阪・Zepp Nambaにて開催の本イベントは、Zeppの音響システムによるド迫力の音質・音量と600インチの大スクリーンで演目全曲を完全上映する、生ライブさながらのイベント。来場者には、描き下ろしイラスト&書き下ろしショートストーリー付き特製ポストカードがプレゼントされる(26日BLAST版、27日Fairy April版)。また、会場ではオリジナルグッズも発売予定だ。

また、11月21日(水)に発売となる「デュエル・ギグ!vol.3」、「DUEL GIG RIVALS」のジャケットイラストも一挙公開されている。

■ドリームマッチ・デュエルギグ春∞宴[炎]上映イベント「RE:SHUN-EN ~また春に会いましょう~」開催決定!

日程・会場

11月26日(月)at Zepp DiverCity(東京)

11月27日(火)at Zepp Namba(大阪)

両日・18時開場/19時開演

チケット料金

3,500円(+ドリンク代)

来場者特典

描き下ろしイラスト&書き下ろしショートストーリー付き特製ポストカード

(26日BLAST版、27日Fairy April版)

チケット販売スケジュール

先行抽選申込期間:10/13(土)13:00~10/21(日)23:59

受付 URL:http://eplus.jp/reshun-en/

「バンドやろうぜ!」ドリームマッチ デュエル・ギグ2018 春∞宴[炎] SHUN-ENとは?

2018年4月1日(日)に東京・蒲田にある片柳アリーナにて開催された対バン形式のリアルバンドライブ。BLAST、Fairy Aprilが出演し生ライブを披露した。

■11月21日(水)発売「デュエル・ギグ!vol.3」、「DUEL GIG RIVALS」「DUEL GIG EXTRA」ジャケットイラスト公開!

「デュエル・ギグ!vol.3」シリーズ(全5形態)

「デュエル・ギグ!vol.3 –BLAST EDITION-」

品番:SVWC-70380

価格:2,800円(税抜)

収録曲:1. Resonance(BLAST)/2. Dreams(OSIRIS)/3. FAIRY GO!(Fairy April)/4. Hello My Future(Cure2tron)5. BLASTY(BLAST)/6. Endless(OSIRIS)/7. Shining☆Star(Fairy April)/8. 旅立ちメロディ(Cure2tron)/9. Ding-Dong Rock Night(東雲大和&高良京&鳳葵陽&マイリー)/10. Shout for life(BLAST)/11. BUREIKO TIME(BLAST)/12.オリジナルボイスドラマ「THE LAST~トキオかける絆~」(出演:BLAST)

「デュエル・ギグ!vol.3 -OSIRIS EDITION-」

品番:SVWC-70381

価格:3,000円(税抜)

収録曲:1. Resonance(BLAST)/2. Dreams(OSIRIS)/3. FAIRY GO!(Fairy April)/4. Hello My Future(Cure2tron)5. BLASTY(BLAST)/6. Endless(OSIRIS)/7. Shining☆Star(Fairy April)/8. 旅立ちメロディ(Cure2tron)/9. Ding-Dong Rock Night(東雲大和&高良京&鳳葵陽&マイリー)/10. Desire(OSIRIS)/11. for you...(OSIRIS)/12. Re:incarnation(OSIRIS)/13. Beyond the Limit(OSIRIS)/14. オリジナルボイスドラマ「遠き日のrecollection」(出演:OSIRIS)

「デュエル・ギグ!vol.3 -Cure2tron EDITION-」

品番:SVWC-70382

価格:3,000円(税抜)

収録曲:1. Resonance(BLAST)/2. Dreams(OSIRIS)/3. FAIRY GO!(Fairy April)/4. Hello My Future(Cure2tron)5. BLASTY(BLAST)/6. Endless(OSIRIS)/7. Shining☆Star(Fairy April)/8. 旅立ちメロディ(Cure2tron)/9. Ding-Dong Rock Night(東雲大和&高良京&鳳葵陽&マイリー)/10. 君と夏の日(Cure2tron)/11. 君と夏の日-feat.Seika ver-(Cure2tron & Seika)/12. ロックンロール☆ショウタイム(Cure2tron)/13. I'm A Superstar(Cure2tron)/14. オリジナルボイスドラマ「そして男の娘になる」(出演:Cure2tron)

「デュエル・ギグ!vol.3 -Fairy April EDITION-」

品番:SVWC-70383

価格:2,800円(税抜)

収録曲:1. Resonance(BLAST)/2. Dreams(OSIRIS)/3. FAIRY GO!(Fairy April)/4. Hello My Future(Cure2tron)5. BLASTY(BLAST)/6. Endless(OSIRIS)/7. Shining☆Star(Fairy April)/8. 旅立ちメロディ(Cure2tron)/9. Ding-Dong Rock Night(東雲大和&高良京&鳳葵陽&マイリー)/10. 放課後バケーション(Fairy April)/11.Frontier(OSIRIS&Fairy April)/12. オリジナルボイスドラマ「Hot Springs~露天に響け春の嵐~」(出演:Fairy April)

「デュエル・ギグ!vol.3」

品番:SVWC-70379

価格:2,500円(税抜)

収録曲:1. Resonance(BLAST)/2. Dreams(OSIRIS)/3. FAIRY GO!(Fairy April)/4. Hello My Future(Cure2tron)5. BLASTY(BLAST)/6. Endless(OSIRIS)/7. Shining☆Star(Fairy April)/8. 旅立ちメロディ(Cure2tron)/9. Ding-Dong Rock Night(東雲大和&高良京&鳳葵陽&マイリー)

「DUEL GIG RIVALS」

品番:SVWC-70384

価格:3,000円(税抜)

Crystal Cross、Freezingなどのライバルバンドによる楽曲を初収録。

収録曲:1. Sure Shot(DESTIRARE)/2. Night Thinker Day Dreamer(Freezing)/3. Pick Your Poison(Freezing)/4. I Need...(シュウジ)/5. Crystal Sky(Crystal Cross)/6. Living Dead Monster(Crystal Cross)/7. Forever You(結)/8. Top of the world(晶)/9. Seek(Freezing & Crystal Cross)/10. Lucifer D(Raphael)11. ONE-MAN‐SHOW(Adam)/12. Dead or Alive(Dante)/13. Greedy Saints(Dante)

「DUEL GIG EXTRA」

品番:SVWC-70385

価格:3,200円(税抜)

メインキャラクター16人のEXRソロ楽曲を初フル音源化。

収録曲:1. on my mark(東雲大和)/2. heartbeat(巻 宗介)/3. life is a paradox(佐伯 翼)/4. seek,and find(白雪徹平)/5. Desert Hope(高良 京)/6. clown(レイ・セファート)/7. wolf(来栖真琴)/8. Believe in yourself(小金井 進)/9. yellow sunlight(鳳 葵陽)/10. blue moon(七瀬一真)/11. 笑ってやれ!(徳田吉宗)/12. Go for it!(藤堂美郷)/13. トゥモロートゥモロー(マイリー)/14. ONE WAY ROAD(シェリー)/15. サカサマヒステリー(ユキホ)/16. 戦車の行進~When The Chariots Go Marching In~(ミント)

3タイトル連動購入特典は「バンドやろうぜ!」オリジナル・サウンドトラック!

対象店舗にて【デュエル・ギグ! vol.3】の各限定盤と【DUEL GIG RIVALS】、【DUEL GIG EXTRA】を同時ご購入のお客様に先着で「バンドやろうぜ!」オリジナル・サウンドトラックをプレゼントいたします。

対象店舗

ANIPLEX+・アニメイト・Amazon(【Amazon.co.jp 限定】商品のみ対象)・ゲーマーズ・ステラワース・とらのあな(一部店舗除く)・アニメガ・文教堂(EC サイト含む)・タワーレコード

店舗別購入特典情報

対象店舗にて【デュエル・ギグ! vol.3】の各限定盤/【DUEL GIG RIVALS】/【DUEL GIG EXTRA】をご購入のお客様に、先着で下記の特典をプレゼントいたします。運用方法が各店舗で異なりますので、詳細は各店舗にお問い合わせください。

※【デュエル・ギグ! vol.3】の通常盤は特典対象外となります。

ANPLEX+各盤購入特典:ピンバッジ

アニメイト3タイトル連動購入特典:A4ダブルポケットクリアファイル

Amazon(【Amazon.co.jp限定】商品のみ対象)3タイトル連動購入特典:デカジャケ3種セット

※ご購入いただいた【デュエル・ギグ! vol.3】の限定盤のジャケット絵柄のデカジャケと【DUEL GIG RIVALS】デカジャケ、【DUEL GIG EXTRA】デカジャケの3種セットになります。

ゲーマーズ各盤購入特典:L判ブロマイド

ステラワース各盤購入特典:缶バッジ

とらのあな(一部店舗除く)3タイトル連動購入特典:チケットホルダー

アニメガ・文教堂(ECサイト含む)各盤購入特典:マイクロファイバークロス

(C)BANYARO PROJECT