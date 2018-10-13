11月26日（月）に東京・Zepp DiverCity、27日（火）に大阪・Zepp Nambaにて開催の本イベントは、Zeppの音響システムによるド迫力の音質・音量と600インチの大スクリーンで演目全曲を完全上映する、生ライブさながらのイベント。来場者には、描き下ろしイラスト＆書き下ろしショートストーリー付き特製ポストカードがプレゼントされる（26日BLAST版、27日Fairy April版）。また、会場ではオリジナルグッズも発売予定だ。

また、11月21日（水）に発売となる「デュエル・ギグ！vol.3」、「DUEL GIG RIVALS」のジャケットイラストも一挙公開されている。

■ドリームマッチ・デュエルギグ春∞宴［炎］上映イベント「RE:SHUN-EN ～また春に会いましょう～」開催決定！

日程・会場

11月26日（月）at Zepp DiverCity（東京）

11月27日（火）at Zepp Namba（大阪）

両日・18時開場／19時開演

チケット料金

3,500円（＋ドリンク代）

来場者特典

描き下ろしイラスト＆書き下ろしショートストーリー付き特製ポストカード

（26日BLAST版、27日Fairy April版）

チケット販売スケジュール

先行抽選申込期間：10/13（土）13:00～10/21（日）23:59

受付 URL：http://eplus.jp/reshun-en/

「バンドやろうぜ！」ドリームマッチ デュエル・ギグ2018 春∞宴［炎］ SHUN-ENとは？

2018年4月1日（日）に東京・蒲田にある片柳アリーナにて開催された対バン形式のリアルバンドライブ。BLAST、Fairy Aprilが出演し生ライブを披露した。

■11月21日（水）発売「デュエル・ギグ！vol.3」、「DUEL GIG RIVALS」「DUEL GIG EXTRA」ジャケットイラスト公開！

「デュエル・ギグ！vol.3」シリーズ（全5形態）

「デュエル・ギグ！vol.3 –BLAST EDITION-」

品番：SVWC-70380

価格：2,800円（税抜）

収録曲：1. Resonance（BLAST）／2. Dreams（OSIRIS）／3. FAIRY GO！（Fairy April）／4. Hello My Future（Cure2tron）5. BLASTY（BLAST）／6. Endless（OSIRIS）／7. Shining☆Star（Fairy April）／8. 旅立ちメロディ（Cure2tron）／9. Ding-Dong Rock Night（東雲大和＆高良京＆鳳葵陽＆マイリー）／10. Shout for life（BLAST）／11. BUREIKO TIME（BLAST）／12.オリジナルボイスドラマ「THE LAST～トキオかける絆～」（出演：BLAST）

「デュエル・ギグ！vol.3 -OSIRIS EDITION-」

品番：SVWC-70381

価格：3,000円（税抜）

収録曲：1. Resonance（BLAST）／2. Dreams（OSIRIS）／3. FAIRY GO！（Fairy April）／4. Hello My Future（Cure2tron）5. BLASTY（BLAST）／6. Endless（OSIRIS）／7. Shining☆Star（Fairy April）／8. 旅立ちメロディ（Cure2tron）／9. Ding-Dong Rock Night（東雲大和＆高良京＆鳳葵陽＆マイリー）／10. Desire（OSIRIS）／11. for you...（OSIRIS）／12. Re:incarnation（OSIRIS）／13. Beyond the Limit（OSIRIS）／14. オリジナルボイスドラマ「遠き日のrecollection」（出演：OSIRIS）

「デュエル・ギグ！vol.3 -Cure2tron EDITION-」

品番：SVWC-70382

価格：3,000円（税抜）

収録曲：1. Resonance（BLAST）／2. Dreams（OSIRIS）／3. FAIRY GO！（Fairy April）／4. Hello My Future（Cure2tron）5. BLASTY（BLAST）／6. Endless（OSIRIS）／7. Shining☆Star（Fairy April）／8. 旅立ちメロディ（Cure2tron）／9. Ding-Dong Rock Night（東雲大和＆高良京＆鳳葵陽＆マイリー）／10. 君と夏の日（Cure2tron）／11. 君と夏の日-feat.Seika ver-（Cure2tron ＆ Seika）／12. ロックンロール☆ショウタイム（Cure2tron）／13. I'm A Superstar（Cure2tron）／14. オリジナルボイスドラマ「そして男の娘になる」（出演：Cure2tron）

「デュエル・ギグ！vol.3 -Fairy April EDITION-」

品番：SVWC-70383

価格：2,800円（税抜）

収録曲：1. Resonance（BLAST）／2. Dreams（OSIRIS）／3. FAIRY GO！（Fairy April）／4. Hello My Future（Cure2tron）5. BLASTY（BLAST）／6. Endless（OSIRIS）／7. Shining☆Star（Fairy April）／8. 旅立ちメロディ（Cure2tron）／9. Ding-Dong Rock Night（東雲大和＆高良京＆鳳葵陽＆マイリー）／10. 放課後バケーション（Fairy April）／11.Frontier（OSIRIS＆Fairy April）／12. オリジナルボイスドラマ「Hot Springs～露天に響け春の嵐～」（出演：Fairy April）

「デュエル・ギグ！vol.3」

品番：SVWC-70379

価格：2,500円（税抜）

収録曲：1. Resonance（BLAST）／2. Dreams（OSIRIS）／3. FAIRY GO！（Fairy April）／4. Hello My Future（Cure2tron）5. BLASTY（BLAST）／6. Endless（OSIRIS）／7. Shining☆Star（Fairy April）／8. 旅立ちメロディ（Cure2tron）／9. Ding-Dong Rock Night（東雲大和＆高良京＆鳳葵陽＆マイリー）

「DUEL GIG RIVALS」

品番：SVWC-70384

価格：3,000円（税抜）

Crystal Cross、Freezingなどのライバルバンドによる楽曲を初収録。

収録曲：1. Sure Shot（DESTIRARE）／2. Night Thinker Day Dreamer（Freezing）／3. Pick Your Poison（Freezing）／4. I Need．．．（シュウジ）／5. Crystal Sky（Crystal Cross）／6. Living Dead Monster（Crystal Cross）／7. Forever You（結）／8. Top of the world（晶）／9. Seek（Freezing ＆ Crystal Cross）／10. Lucifer D（Raphael）11. ONE-MAN‐SHOW（Adam）／12. Dead or Alive（Dante）／13. Greedy Saints（Dante）

「DUEL GIG EXTRA」

品番：SVWC-70385

価格：3,200円（税抜）

メインキャラクター16人のEXRソロ楽曲を初フル音源化。

収録曲：1. on my mark（東雲大和）／2. heartbeat（巻 宗介）／3. life is a paradox（佐伯 翼）／4. seek,and find（白雪徹平）／5. Desert Hope（高良 京）／6. clown（レイ・セファート）／7. wolf（来栖真琴）／8. Believe in yourself（小金井 進）／9. yellow sunlight（鳳 葵陽）／10. blue moon（七瀬一真）／11. 笑ってやれ！（徳田吉宗）／12. Go for it!（藤堂美郷）／13. トゥモロートゥモロー（マイリー）／14. ONE WAY ROAD（シェリー）／15. サカサマヒステリー（ユキホ）／16. 戦車の行進～When The Chariots Go Marching In～（ミント）

3タイトル連動購入特典は「バンドやろうぜ！」オリジナル・サウンドトラック！

対象店舗にて【デュエル・ギグ！ vol.3】の各限定盤と【DUEL GIG RIVALS】、【DUEL GIG EXTRA】を同時ご購入のお客様に先着で「バンドやろうぜ！」オリジナル・サウンドトラックをプレゼントいたします。

対象店舗

ANIPLEX＋・アニメイト・Amazon（【Amazon.co.jp 限定】商品のみ対象）・ゲーマーズ・ステラワース・とらのあな（一部店舗除く）・アニメガ・文教堂（EC サイト含む）・タワーレコード

店舗別購入特典情報

対象店舗にて【デュエル・ギグ！ vol.3】の各限定盤/【DUEL GIG RIVALS】/【DUEL GIG EXTRA】をご購入のお客様に、先着で下記の特典をプレゼントいたします。運用方法が各店舗で異なりますので、詳細は各店舗にお問い合わせください。

※【デュエル・ギグ！ vol.3】の通常盤は特典対象外となります。

ANPLEX＋各盤購入特典：ピンバッジ

アニメイト3タイトル連動購入特典：A4ダブルポケットクリアファイル

Amazon（【Amazon.co.jp限定】商品のみ対象）3タイトル連動購入特典：デカジャケ3種セット

※ご購入いただいた【デュエル・ギグ！ vol.3】の限定盤のジャケット絵柄のデカジャケと【DUEL GIG RIVALS】デカジャケ、【DUEL GIG EXTRA】デカジャケの3種セットになります。

ゲーマーズ各盤購入特典：L判ブロマイド

ステラワース各盤購入特典：缶バッジ

とらのあな（一部店舗除く）3タイトル連動購入特典：チケットホルダー

アニメガ・文教堂（ECサイト含む）各盤購入特典：マイクロファイバークロス

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