ドラマ『Marvel アイアン・フィスト』第３シーズンの製作がキャンセル、第２シーズンをもって打ち切りへ

Netflixの独占タイトル『Marvel アイアン・フィスト』が第2シーズン限りで終了となることが明らかとなりました。マーベルとNetflixは共同声明を発表し、事実上の打ち切りを宣言。続く第3シーズンはキャンセルの運びとなりました。

人気ドラマ『Marvel アイアン・フィスト』(2017-2018)の第3シーズンがキャンセルとなり、配信中の第2シーズンをもって終了となることが明らかとなりました。

Netflixのオリジナルシリーズ『Marvel アイアン・フィスト』は、マーベル・コミックの武闘派ヒーローを描く人気アクション・ドラマシリーズ。タイトルロールのアイアン・フィスト/ダニー・ランドに扮するのは、イングランド出身の若手俳優フィン・ジョーンズ。

人気ホラーシリーズの前日譚を描いた『レザーフェイス 悪魔のいけにえ』(2017)や、米HBO局の人気ドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』(2011-)等に出演し、俳優としてのキャリアを着実に積み重ねています。

NEW YORK, NY - MARCH 15: (L-R) Actors Jessica Stroup, Tom Pelphrey, Jessica Henwick, Rosario Dawson and Finn Jones attend Marvel's 'Iron Fist' New York Screening at AMC Empire 25 on March 15, 2017 in New York City. (Photo by Gilbert Carrasquillo/FilmMagic)

本作『Marvel アイアン・フィスト』は、事故により死んだと思われていたダニー・ランドが、およそ15年ぶりに姿を現し、ニューヨークにはびこる犯罪組織に立ち向かう姿を描いています。

Netflixのマーベル原作ドラマとしては、『Marvel デアデビル』(2015-)、『Marvel ジェシカ・ジョーンズ』(2015-)、『Marvel ルーク・ケイジ』(2016-)に次いで配信され、彼/彼女らが競演を果たす『Marvel ザ・ディフェンダーズ』(2017)にも登場しました。

本作『Marvel アイアン・フィスト』は、2018年9月7日に第2シーズンが配信されたばかり。 不評を買った第1シーズンを踏まえ、第2シーズンではドラマ『スリーピー・ホロウ』(2013-2017)からレイヴン・メツナーをショーランナー(製作統括)に迎え、脚本家チームも一新。

米人気批評サイトRotten Tomatoes(ロッテン・トマト)では、第1シーズンの評価が19%と低い数値だったのに対し、続く第2シーズンでは53%に大幅回復。スタッフの入れ替えが功を奏したのか、第1シーズンから34%の上昇を見せました。

ドラマの評価は右肩上がりに上昇したのも束の間、マーベル・テレビジョンとNetflixは、本シリーズの打ち切りに関する共同声明を発表。

マーベル・テレビジョンとNetflixのスタッフ全てが、このシリーズを誇りに思っており、素晴らしいキャスト、クルー、ショーランナーの方々の苦労に感謝しています。このほどの第2シーズンをご視聴して頂いたファンの皆さま、そしてこのシリーズで生まれたパートナーシップにも感謝を申し上げます。

出典元:https://deadline.com/2018/10/marvel-iron-fist-canceled-netflix-daredevil-disney-finn-jones-jessica-henwick-1202482048/

共同声明の最後には、アイアン・フィストの存続を示唆し、復活の余地を残した意味ありげな言葉で結んでいます。

Netflixのシリーズは終了しますが、不滅のアンアン・フィストはこれからも生き続けるでしょう。

ディズニーは独自の映像配信サービスを、2019年内に展開する予定であり、本作『Marvel アイアン・フィスト』は、そちらのサービス内で復活する可能性も。

この新たな映像配信サービスでは、ジョン・ファヴローが指揮する「スター・ウォーズ」の実写ドラマシリーズや、マーベル・シネマティック・ユニバースよりロキとスカーレット・ウィッチの単独シリーズも予定されています。

Netflixのマーベル原作ドラマは、このあと『Marvel デアデビル』第3シーズンが2018年10月19日より配信予定。『Marvel ジェシカ・ジョーンズ』『Marvel ルーク・ケイジ』も、第3シーズンが製作中で、『Marvel パニッシャー』(2017-)は、第2シーズンが2019年内に配信予定となっています。