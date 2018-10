トニーとジヴァの‘‘再共演’’が実現！『NCIS～ネイビー犯罪捜査班』での2人を振り返ろう！！

世界で最も観られているTVドラマ『NCIS~ネイビー犯罪捜査班』の中で特に高い人気を誇ったトニー役のマイケル・ウェザリーとジヴァ役のコート・デ・パブロが新作ドラマで‘‘再共演’’を果たすことになった。そこで、『NCIS』における彼らの出会いから別れまでを振り返ってみよう!

LOS ANGELES - AUGUST 11: 'Collateral Damage'--Tony (Michael Weatherly) and Ziva (Cote de Pablo) investigate the scene of a deadly bank robbery on NCIS Tuesday Nov.11 (8:00-9:00PM, ET/PT) on the CBS Television Network. (Photo by Cliff Lipson/CBS via Getty Images)

マイケル・ウェザリー演じるアンソニー・‘‘トニー’’・ディノッゾは、お調子者だが責任感の強いNCIS捜査官として2003年の放送開始当初からチームを支える存在だった。

シーズン2で同僚で友人だったケイトリン・‘‘ケイト’’・トッドをテロリストのアリ・ハスワリにより殺害され、心に大きな傷跡を残すも、そんな彼に光をもたらす存在として現れたのが、くしくもアリの異母妹であるジヴァ・ダヴィードだった。

ジヴァはシーズン3よりNCISチームと関係を持つようになった。最初はモサド局員として。

暗殺、尋問、スパイ活動のスペシャリストとしてやってきたジヴァはのちに、ギブスの部下となり、NCIS捜査官の一人として力を発揮するようになる。

トニーは心に闇を抱えるジヴァをからかいながらも、先輩捜査官として支え続ける日々を送っていたが、いつしか、同僚だけでは留まらない想いを抱くようになるのだった。

LOS ANGELES - MARCH 28: 'Berlin' -- While the NCIS team investigates the murder of a Mossad officer in Virginia, Tony (Michael Weatherly) and Ziva (Cote de Pablo) depart for Berlin as they track her father's killer, on NCIS, Tuesday, April 23 (8:00-9:00 PM, ET/PT) on the CBS Television Network. (Photo by Richard Foreman/CBS via Getty Images)

そんな2人の関係が大きく発展したのは、シーズン7・・・パリでのことだった。

任務でパリへと飛んだトニーとジヴァは、愛の街・パリで恋を芽生えさせた。

ベスパで街を走る2人の姿は、任務とは思えない空気を放っていたのも印象深い。

帰国した2人に特別な何かが芽生え始めていることは、マクギーやギブスの目にも明らかだった。

トニーとジヴァはパリを愛し、彼らにとっては特別な街となったのだ。

LOS ANGELES - JULY 30: 'Past, Present & Future' -- Determined to locate Ziva (Cote de Pablo, right), Tony (Michael Weatherly, left) chases leads in Israel in search of her current whereabouts, on NCIS, Tuesday, Oct. 1 (8:00-9:00 PM, ET/PT) on the CBS Television Network. (Photo by Sonja Flemming/CBS via Getty Images)

2人の別れは突然やってきた。

自らの責任でギブスが拘束されたことを受け、ジヴァはNCISから退く決意を固める。

イスラエルへ帰国し、チームと距離を置くことにするが、彼女がチームを去ることに納得のいかないトニーは一路イスラエルへ。

しかし、ジヴァの決意は固く、お互いの気持ちを確かめ合いながらも、別々の道を進むことになった。

LOS ANGELES - APRIL 25: 'Family First' -- NCIS, FBI and MI6 continue an international manhunt for an escaped British spy who is targeting current and former agents, on the 13th season finale of NCIS, Tuesday, May 17 (8:00-9:00 PM, ET/PT), on the CBS Television Network. Guest stars include Robert Wagner as Anthony DiNozzo, Sr., Sarah Clarke as FBI Special Agent Tess Monroe and Duane Henry as MI6 Officer Clayton Reeves. Pictured: Michael Weatherly as Anthony DiNozzo. (Photo by Sonja Flemming/CBS via Getty Images)

そして、シーズン13での出来事だった。

密にジヴァの足取りを追っていたトニーを身の凍るような事実が襲う。

ジヴァが暮らしていたとされるテルアビブ郊外の農場が何者かにより爆破されてしまったのだ。

すぐに彼女の安否を確かめようとするトニーの前にタリという名の幼女が現れる。

ジヴァの今は亡き妹と同じ名の彼女は、ジヴァの実の娘だった。

そして、その父親はほかでもないトニーだった。

ジヴァはタリにヘブライ語でトニーが父であることを教え、それに気がついた彼は、NCISを去ることを決意する。

ジヴァが愛した街・パリへと旅立つのであった・・・。

MONTE-CARLO, MONACO - JUNE 10: Cote de Pablo and Michael Weatherly arrive at the Monte Carlo TV Festival Closing Ceremony at the Grimaldi Forum on June 10, 2010 in Monte-Carlo, Monaco. (Photo by Tony Barson/WireImage)

『NCIS』ファンにとっては永遠の恋人同士であるトニーとジヴァを演じたマイケル・ウェザリーとコート・デ・パブロが米CBS製作の新作ドラマで‘‘再共演’’を果たす。

『MIA』と冠された新作でマイケルとコートは、製作総指揮を務めるようだ。

同作は、マイアミを舞台に、規則に縛られない刑事とコンビを組むことになった殺人課の女性刑事が潜入捜査中に自身のキャリアを台無しにしてしまわないように悪戦苦闘するストーリー。

残念ながら2人が俳優として再共演を果たすことではないようだが、いずれは2人揃って同じ作品に出演するのを目にしたいものだ。