【J2第37節】横浜FCが愛媛を突き放しての勝利

J2リーグ第37節は10月13日 (土)、ニンジニアスタジアムで愛媛FC vs 横浜FCの試合が行われました。
前半、横浜FCは試合を有利に進め、愛媛からリードを奪う展開。
前半終了時点で、横浜FCは1点、愛媛は0点となる。
後半に入り、愛媛は横浜FCのゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、横浜FCは前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは2 - 0となり、横浜FCは、2点の差をつけての、見事な勝利です。
メンバー
■ 愛媛FC
GK 1 岡本 昌弘
DF 14 小池 純輝
DF 8 安藤 淳
DF 4 西岡 大輝
DF 5 前野 貴徳
MF 17 小暮 大器
MF 16 田中 裕人
MF 6 野澤 英之
MF 10 神谷 優太
FW 7 近藤 貴司
FW 19 藤本 佳希
GK 21 馬渡 洋樹
DF 3 玉林 睦実
DF 23 林堂 眞
FW 9 有田 光希
FW 18 西田 剛
FW 20 河原 和寿
FW 28 吉田 眞紀人
■ 横浜FC
GK 18 南 雄太
DF 2 藤井 悠太
DF 5 田代 真一
DF 20 カルフィン ヨン ア ピン
MF 14 北爪 健吾
MF 24 渡邊 一仁
MF 8 佐藤 謙介
MF 7 野村 直輝
MF 22 永田 拓也
MF 40 レアンドロ ドミンゲス
FW 10 イバ
GK 21 山本 海人
DF 33 川崎 裕大
DF 16 新井 純平
FW 27 齋藤 功佑
FW 9 戸島 章
FW 39 瀬沼 優司
FW 11 三浦 知良
スタッツ
愛媛横浜FCCK数17PK数00オフサイド数11シュート数413直接FK数1115警告数20退場数00間接FK数11