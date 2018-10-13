【J2第37節】横浜FCが愛媛を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第37節は10月13日 (土)、ニンジニアスタジアムで愛媛FC vs 横浜FCの試合が行われました。
前半、横浜FCは試合を有利に進め、愛媛からリードを奪う展開。
前半終了時点で、横浜FCは1点、愛媛は0点となる。
後半に入り、愛媛は横浜FCのゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、横浜FCは前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは2 - 0となり、横浜FCは、2点の差をつけての、見事な勝利です。

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メンバー

■ 愛媛FC

GK　1　岡本　昌弘
DF　14　小池　純輝
DF　8　安藤　淳
DF　4　西岡　大輝
DF　5　前野　貴徳
MF　17　小暮　大器
MF　16　田中　裕人
MF　6　野澤　英之
MF　10　神谷　優太
FW　7　近藤　貴司
FW　19　藤本　佳希

GK　21　馬渡　洋樹
DF　3　玉林　睦実
DF　23　林堂　眞
FW　9　有田　光希
FW　18　西田　剛
FW　20　河原　和寿
FW　28　吉田　眞紀人

■ 横浜FC

GK　18　南　雄太
DF　2　藤井　悠太
DF　5　田代　真一
DF　20　カルフィン　ヨン　ア　ピン
MF　14　北爪　健吾
MF　24　渡邊　一仁
MF　8　佐藤　謙介
MF　7　野村　直輝
MF　22　永田　拓也
MF　40　レアンドロ　ドミンゲス
FW　10　イバ

GK　21　山本　海人
DF　33　川崎　裕大
DF　16　新井　純平
FW　27　齋藤　功佑
FW　9　戸島　章
FW　39　瀬沼　優司
FW　11　三浦　知良

スタッツ

愛媛横浜FCCK数17PK数00オフサイド数11シュート数413直接FK数1115警告数20退場数00間接FK数11

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