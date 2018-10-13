【J2第37節】横浜FCが愛媛を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第37節は10月13日 (土)、ニンジニアスタジアムで愛媛FC vs 横浜FCの試合が行われました。

前半、横浜FCは試合を有利に進め、愛媛からリードを奪う展開。

前半終了時点で、横浜FCは1点、愛媛は0点となる。

後半に入り、愛媛は横浜FCのゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。

一方、横浜FCは前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。

最終スコアは2 - 0となり、横浜FCは、2点の差をつけての、見事な勝利です。

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メンバー

■ 愛媛FC

GK 1 岡本 昌弘

DF 14 小池 純輝

DF 8 安藤 淳

DF 4 西岡 大輝

DF 5 前野 貴徳

MF 17 小暮 大器

MF 16 田中 裕人

MF 6 野澤 英之

MF 10 神谷 優太

FW 7 近藤 貴司

FW 19 藤本 佳希

GK 21 馬渡 洋樹

DF 3 玉林 睦実

DF 23 林堂 眞

FW 9 有田 光希

FW 18 西田 剛

FW 20 河原 和寿

FW 28 吉田 眞紀人

■ 横浜FC

GK 18 南 雄太

DF 2 藤井 悠太

DF 5 田代 真一

DF 20 カルフィン ヨン ア ピン

MF 14 北爪 健吾

MF 24 渡邊 一仁

MF 8 佐藤 謙介

MF 7 野村 直輝

MF 22 永田 拓也

MF 40 レアンドロ ドミンゲス

FW 10 イバ

GK 21 山本 海人

DF 33 川崎 裕大

DF 16 新井 純平

FW 27 齋藤 功佑

FW 9 戸島 章

FW 39 瀬沼 優司

FW 11 三浦 知良

スタッツ

愛媛横浜FCCK数17PK数00オフサイド数11シュート数413直接FK数1115警告数20退場数00間接FK数11