■新作スマホゲームアプリ

「ワイルドアームズ ミリオンメモリーズ」は、「ワイルドアームズ」シリーズ歴代の主人公やオリジナルキャラクターが登場する冒険RPGだ。

惑星ファルガイアを舞台に魅力的なキャラクターたちが織りなす新しい物語が描かれている。

「Aetolia-冒険のラプソディー」は、エトリアを守るために勇者たちが繰り広げる冒険を描いたMMORPG。アサシン、ソードマン、ランサーの3つから職業を選び、仲間とダンジョンに挑む。装備の強化、騎獣、使い魔、英霊などで育成しながら最強の勇者を目指すことになる。

仲間との冒険が楽しくなるギルドシステムも搭載。ギルド領地や任務、ギルド戦といったコンテンツが用意されている。その他にも、衣装の着せ替えや、結婚システムなど、バトル以外の要素も充実しているぞ。

「アークザラッド R」は、世界の半数を失った災害「大崩壊」の10年後の世界を舞台に、重厚で壮大な物語を描いたRPGだ。自警団の少年・ハルトとなって描かれた物語では、過去の英雄たちもプレイアブルキャラクターとして登場する。

アークザラッドシリーズではおなじみのシミュレーションバトルでは、手軽な操作でキャラクターを移動し、敵からの反撃を読みながら攻略しよう。ロールを加味した編成や個性的なオートスキルを駆使して有利に戦況を運ぼう!

強化や進化といったキャラクターの成長要素も充実。ハンターズギルドや闘技場、古代王の地下遺跡といったコンテンツといったやりこみ要素も満載だ。

「Revolve Act -S-」は、「謎解きストーリー×カードバトル」をテーマとしたスタイリッシュカードバトルゲーム。

カードバトルでは20枚のカードを自由に組み合わせてデッキを構築し、フィールド前衛に出す相手を攻撃する役割を担う“アニマ”と、フィールド後衛に出すことでサポート効果を発揮する“アシスト”を利用し、相手のライフを0にすることで勝利となる。オンライン対戦モードでは、全国のライバルたちと対戦することも可能だ。

「夜明けのベルカント」は、戦乱渦巻く世界を舞台に、“3人の主人公”を通してそれぞれの思い、正義、葛藤を描くドラチックシミュレーションRPGだ。歴史の観測者として選ばれたプレイヤーは、さまざまなキャラクターと縁を結び、戦いの歴史を観測していく。

圧倒的なボリュームで描くストーリーが、ドラマティックに展開。個性的なキャラクターたちの魅力を引き出すさまざまなコンテンツで「夜明けのベルカント」の世界に没入することができる。

「新三國志」は、「三國志」から人気武将や地図・SEをそのまま引き継ぎ、リアルで重厚な世界観を忠実に再現したスマートフォン向け育成型戦略シミュレーションゲームだ。

リアルタイムオンライン対戦や多人数マルチプレイ等、モバイルゲームならではのコンテンツを搭載し、さらに初心者チュートリアルやゲーム内の攻略コーナーを充実。深い戦略性と圧倒的な育成システムを気軽に楽しむことができる。

「真・三國無双 斬」は、ダイナミックなアクションが楽しめる一騎当千アクションRPG。三国志の世界を舞台に、一騎当千の武将となり敵の大軍を一掃するアクションを楽しむことができる。

40人超の個性豊かな武将たちが勢揃い。真・三國無双の世界をシネマティックに演出するぞ。

「ドラガリアロスト」は、任天堂とCygamesが共同で開発・運営を行う、スワイプ操作で楽しめるアクションRPGだ。

総勢60名以上の個性豊かなキャラクターたちが登場。契約したドラゴンに変身して戦う「竜化」と、さまざまなアクションやスキルを駆使して、敵の討伐を目指そう。

■事前登録中のスマホゲームアプリ

「プレカトゥスの天秤」は、鉄と蒸気と銃の時代を舞台に、正義と罪をテーマにした100人を超えるキャラクターたちが織りなす壮大なストーリーが魅力のマルチシナリオRPG。7つの国、7つの主人公が登場し、それぞれのシナリオが時間軸で重なり合いながら展開していく。

ターン制バトルでは、陣形によって同じキャラクターで使い勝手が変わるなど、プレイヤーのスタイルで楽しむことが可能。好きなキャラクターを自分好みに育てていくこともできる。

「ヴェンデッタ」は、3Dによる美麗グラフィックと滑らかなアクション、そして高いカスタマイズ性を備えたMMORPG。自由度の高いキャラクターメイキングで自分だけのキャラクターを作り、広大なオープンワールドを冒険することができる。

世界を360度見渡すことのできる自由な視点で世界を冒険し、敵との戦闘を堪能できるぞ。

