横山健 高1男子に「年上女性の落とし方」を伝授!?

横山健さんが10月11日放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。パーソナリティのとーやま校長とあしざわ教頭とともに、男子リスナー(16歳・高1)の相談に直接アドバイスをしました。

リスナーの相談:『年上の女性の落とし方を教えてください!』

横山:俺、来年で50歳になるけど、俺も知りたいわ(笑)。年に関係なく、女性の落とし方っていうのは決まってないんですよね。“これをしたら固い”っていうやり方はまずないから。ごめん、いきなり結論めいたこと言っちゃったけど……話を聞こう!

とーやま校長:そうですね。どういう女性を好きになったの?

リスナー:靭帯を損傷して入院していたんですけど、そのときにお世話をしてくれた21歳の看護師さんです。

とーやま校長:5歳上か~。どういうときに「この人のことが好きだなあ」って思ったの?

リスナー:今まで会った人の中で一番優しくて可愛かったので、一目惚れしました!

横山:一目惚れか。わかるぜ(笑)。

とーやま校長:連絡先を聞いてみるとかはしたの?

リスナー:セクハラ禁止のポスターが貼ってあって……。

とーやま校長:なんだそれ(笑)。

横山:そんなこと関係ないからな! 世間一般では気にするべきことだけど、好きな女性の連絡先を聞くことはセクハラなんかじゃないぞ。

とーやま校長:本当にそうですよね。じゃあ連絡先を知らないから、もう会うことはできないの?

リスナー:いや、退院する前に手紙を渡して「文化祭に来てください!」と言ったら、「いいよ!」って言ってくれたんです。

横山:やるじゃないか!

リスナー:「お化け屋敷やります!」ってゴリ押ししてきました!

あしざわ教頭:お化け屋敷のゴリ押しって、あまり聞いたことないけど(笑)。

とーやま校長:文化祭はいつあるの?

リスナー:来週末です。

とーやま校長:で、オマエは“落としたい”と思っているんだよな。健先生、どうしたらいいでしょう?

横山:そうだなあ、作戦は立てられないよね。気持ちをまっすぐにぶつけるしかないと思うよ。若いから照れとかもあるだろうけど、人って伝えなきゃ伝わらないからさ。態度で汲み取ってもらおうって思ってもなかなか難しいから。好きなものは好きって言わないと伝わらないと思うよ。難しいことだと思うけどね。

リスナー:はい……でも、自分はちょっと自信がなくて。部活も勉強も自信がないんです。

横山:自分のことをイケてないと思ってるの? そんなの関係ないよ。それって、他人と自分を比べてるからじゃないの? あいつは100m何秒で走れるけど、俺はコンマ1秒遅かったとか、そういうことでイケてないって思ってるんじゃない?

リスナー:そうです。

横山:そんな考え方、損するぜ! 高校のときってそういうのが判断基準になるって分かるけれど、自分のことをイケてないなんて思うなよ。自信持てとは言えないけどさ、物事ってやってみなきゃわかんないじゃん!

とーやま校長:そうですね。健先生の話を聞いてどう思った?

リスナー:カッコいいです!

横山:じゃあ、俺がその看護師さんに行っていいか?(笑)。

あしざわ教頭:取られるぞ!

リスナー:ダメです(笑)。

とーやま校長:(笑)。来週末だな。ドキドキしながら楽しもう。まずそこが大事ですよね?

横山:間違いない! ベストを尽くせ!!

リスナー:はい!

――電話を切った後、横山さんの本音が語られました。

とーやま校長:相手は大人だし働いているし、異次元の世界じゃないですか。でも健先生が仰る通り、そういったものをぶち抜くのは素直な誠実な気持ちしかないと思うので、頑張ってほしいですね。

横山:そうですね。自分が高校生のときのことを思い出したんですけど、そんな勇気出ないですよ! ただこうやって相談される身としては、正常位学園から来た講師(※)としては、「行け!」って言うしかないですよね(笑)。

(※番組の冒頭で「私立正常位学園から講師としてやってまいりました!」と挨拶したことから)

