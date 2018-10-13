北信越高校野球１回戦全試合の結果

第１３９回北信越地区高校野球大会は１０月１３日、新潟県内で１回戦８試合が行われた。福井県勢は県大会を制した福井工大福井は高岡第一を８―２で勝利、啓新は富山第一（富山県１位）に６－２で逆転勝ちを収め、準々決勝へ進出した。金津（福井県２位）は松本第一（長野県２位）に０－６で敗れ、北信越大会初勝利はならなかった。
県外勢では夏の甲子園でも活躍した奥川恭伸、山瀬慎之助のバッテリーを擁する星稜（石川県１位）が関根学園に９－０で七回コールド勝ちを収め８強進出。甲子園常連校の日本文理（新潟県１位）も小松商業（石川県３位）に１０－０で五回コールド勝ちした。福井国体に出場した高岡商業（富山県２位）は東海大諏訪（長野県３位）に７－８でサヨナラ負けを喫した。
１０月１４日は準々決勝４試合を行う。１３日の１回戦８試合の結果、１４日の日程は以下の通り。
【１０月１３日、１回戦の結果】
▽１回戦 星稜（石川県１位） ０４０ ５００ ０…９ ０００ ０００ ０…０ 関根学園（新潟県３位） （七回コールド）
松本第一（長野県２位） １０１ ００１ ３００…６ ０００ ０００ ０００…０ 金津（福井県２位）
啓新（福井県３位） ０００ ００４ ２００…６ ２００ ０００ ０００…２ 富山第一（富山県１位）
帝京長岡（新潟県４位） ０００ ０００ ０…０ ００５ ０２２ ×…９ 上田西（長野県１位） （七回コールド）
小松商業（石川県３位） ０００ ００…０ ０３０ ２5x…１０ 日本文理（新潟県１位） （五回コールド）
新潟南（新潟県２位） ００１ ０００ ０…１ ０１１ ６００ ×…８ 遊学館（石川県２位） （七回コールド）
福井工大福井（福井県１位） ０１１ ２１０ ００３…８ ００１ ０１０ ０００…２ 高岡第一（富山県３位）
高岡商業（富山県２位） ０００ ００５ ２００ ０…７ ０３０ ０００ ０３１ 1x…８ 東海大諏訪（長野県３位） （延長十回）
【１０月１４日の日程】
▽準々決勝
日本文理（新潟県１位）―東海大諏訪（長野県３位） （午前１０時開始、ハードオフエコスタジアム新潟）
星稜（石川県１位）―松本第一（長野県２位） （午前１０時開始、三条パール金属スタジアム）
啓新（福井県３位）―遊学館（石川県２位） （午後０時半開始、ハードオフエコスタジアム新潟）
福井工大福井（福井県１位）―上田西（長野県１位） （午後０時半開始、三条パール金属スタジアム）
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