【J2第37節】甲府は新潟とスコアレスドロー

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第37節は10月13日 (土)、山梨中銀スタジアムでヴァンフォーレ甲府 vs アルビレックス新潟の試合が行われました。

両チームとも一進一退の攻防が続くも、どちらもゴールを割るまで至らず。スコアレスドローで試合を終えました。

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メンバー

■ ヴァンフォーレ甲府

GK 23 岡 大生

DF 18 道渕 諒平

DF 3 ビョン ジュンボン

DF 22 小出 悠太

DF 6 エデル リマ

MF 24 曽根田 穣

MF 40 小椋 祥平

MF 26 佐藤 和弘

MF 35 高野 遼

FW 19 小塚 和季

FW 29 ジュニオール バホス

GK 31 岡西 宏祐

DF 4 山本 英臣

DF 34 今津 佑太

MF 5 窪田 良

MF 30 清水 航平

FW 7 堀米 勇輝

FW 11 ジエゴ

■ アルビレックス新潟

GK 1 大谷 幸輝

DF 24 川口 尚紀

DF 2 広瀬 健太

DF 44 大武 峻

DF 29 渡邊 泰基

MF 32 カウエ

MF 10 加藤 大

MF 26 戸嶋 祥郎

MF 16 渡邉 新太

FW 9 河田 篤秀

FW 14 田中 達也

GK 30 田口 潤人

DF 3 安田 理大

DF 5 富澤 清太郎

MF 33 高木 善朗

MF 50 坂井 大将

FW 11 ターレス

FW 19 矢野 貴章

スタッツ

甲府新潟CK数52PK数00オフサイド数01シュート数911直接FK数88警告数10退場数00間接FK数01