【J2第37節】甲府は新潟とスコアレスドロー

J2リーグ第37節は10月13日 (土)、山梨中銀スタジアムでヴァンフォーレ甲府 vs アルビレックス新潟の試合が行われました。
両チームとも一進一退の攻防が続くも、どちらもゴールを割るまで至らず。スコアレスドローで試合を終えました。
メンバー
■ ヴァンフォーレ甲府
GK 23 岡 大生
DF 18 道渕 諒平
DF 3 ビョン ジュンボン
DF 22 小出 悠太
DF 6 エデル リマ
MF 24 曽根田 穣
MF 40 小椋 祥平
MF 26 佐藤 和弘
MF 35 高野 遼
FW 19 小塚 和季
FW 29 ジュニオール バホス
GK 31 岡西 宏祐
DF 4 山本 英臣
DF 34 今津 佑太
MF 5 窪田 良
MF 30 清水 航平
FW 7 堀米 勇輝
FW 11 ジエゴ
■ アルビレックス新潟
GK 1 大谷 幸輝
DF 24 川口 尚紀
DF 2 広瀬 健太
DF 44 大武 峻
DF 29 渡邊 泰基
MF 32 カウエ
MF 10 加藤 大
MF 26 戸嶋 祥郎
MF 16 渡邉 新太
FW 9 河田 篤秀
FW 14 田中 達也
GK 30 田口 潤人
DF 3 安田 理大
DF 5 富澤 清太郎
MF 33 高木 善朗
MF 50 坂井 大将
FW 11 ターレス
FW 19 矢野 貴章
スタッツ
甲府新潟CK数52PK数00オフサイド数01シュート数911直接FK数88警告数10退場数00間接FK数01