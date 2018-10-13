【J2第37節】甲府は新潟とスコアレスドロー

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第37節は10月13日 (土)、山梨中銀スタジアムでヴァンフォーレ甲府 vs アルビレックス新潟の試合が行われました。
両チームとも一進一退の攻防が続くも、どちらもゴールを割るまで至らず。スコアレスドローで試合を終えました。

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メンバー

■ ヴァンフォーレ甲府

GK　23　岡　大生
DF　18　道渕　諒平
DF　3　ビョン　ジュンボン
DF　22　小出　悠太
DF　6　エデル　リマ
MF　24　曽根田　穣
MF　40　小椋　祥平
MF　26　佐藤　和弘
MF　35　高野　遼
FW　19　小塚　和季
FW　29　ジュニオール　バホス

GK　31　岡西　宏祐
DF　4　山本　英臣
DF　34　今津　佑太
MF　5　窪田　良
MF　30　清水　航平
FW　7　堀米　勇輝
FW　11　ジエゴ

■ アルビレックス新潟

GK　1　大谷　幸輝
DF　24　川口　尚紀
DF　2　広瀬　健太
DF　44　大武　峻
DF　29　渡邊　泰基
MF　32　カウエ
MF　10　加藤　大
MF　26　戸嶋　祥郎
MF　16　渡邉　新太
FW　9　河田　篤秀
FW　14　田中　達也

GK　30　田口　潤人
DF　3　安田　理大
DF　5　富澤　清太郎
MF　33　高木　善朗
MF　50　坂井　大将
FW　11　ターレス
FW　19　矢野　貴章

スタッツ

甲府新潟CK数52PK数00オフサイド数01シュート数911直接FK数88警告数10退場数00間接FK数01

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