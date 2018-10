今週は「プロ野球スピリッツA」「VALKYRIE ANATOMIA -THE ORIGIN-」と、スマートフォン向けタイトルに関する記事が上位にランクインしました。それぞれ内容に話題性があり、多くの方に読んでいただきました。

また、3位に入った「モンスターハンター フロンティアZ」の記事は、オリジナル武器として「千ノ敵ヲ破リシ戦車I」(ライトボウガン)が登場することで話題を呼びました。“戦車なのにライトボウガン?”と突っ込みたくなること請け合いです。

そのほかにも、「英雄伝説 閃の軌跡IV」のオリジナルサウンドトラックの記事や、先週に続きランクインとなったタイトルまで、幅広いラインナップの一週間となりました。

※毎週土曜日から金曜日までの一週間のアクセス数を集計しています。

