10月3日にリリースとなった1st Mini Album『Out Of The Shrinking Habitat』リリース・ツアー初日となる東京公演を昨夜ソールドアウトで終えたNewspeak。続くツアー各地の最終出演アーティストが発表となった。

大阪公演にはDJとして松本誠治(We Come One / iiWii / Migimimi sleep tight / the telephones)、京都公演には、揺らぎ が決定。そしてツアー最終日となる名古屋公演にはqujaku 、ravenknee という気鋭の2バンドがアナウンスされている。注目アーティストが出揃った各地ツアーをお見逃しなく。チケットはイープラスにて発売中。