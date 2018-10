F2Pバトロワ『Darwin Project』XB1版プレイヤー数200万人突破!最新アップデートも予告

Scavengers Studioは、Xbox Wireにてバトルロイヤルゲーム『Darwin Project』のXbox One版におけるプレイヤー数が200万人を突破したと発表しています。

また、これと同時に次回以降のアップデートに関する情報も明かされており、今後は安定性やパフォーマンスの改善を優先して進めていくとのこと。同時に、現地時間10月16日からハロウィンを扱うコンテンツアップデート「The Death and Life of Roger D. Glanton」も予告しており、こちらでは新たにバトルパスの販売も行うと伝えています。

なお、「The Death and Life of Roger D. Glanton」は現地時間11月13日まで開催されるとのこと。今回の発表に関するその他の詳細は公式サイト等からご確認ください。『Darwin Project』はSteam及びXbox One向けに基本無料で早期アクセス中です(日本語にも対応)。