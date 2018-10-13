【J2第37節】京都が徳島から逃げ切り勝利

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第37節は10月13日 (土)、京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場で京都サンガF.C. vs 徳島ヴォルティスの試合が行われました。

前半、京都は徳島に攻め込み得点を奪う展開を作り出します。

前半終了時点で、京都は1点、徳島は0点と、リードして後半を迎えます。

後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。

最終スコアは1 - 0となり、京都は、1点差で徳島を降し、見事勝利しました。

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メンバー

■ 京都サンガF.C.

GK 21 清水 圭介

DF 4 田中 マルクス闘莉王

DF 6 本多 勇喜

DF 15 染谷 悠太

DF 17 牟田 雄祐

DF 30 石櫃 洋祐

MF 8 重廣 卓也

MF 22 小屋松 知哉

MF 44 庄司 悦大

FW 13 岩崎 悠人

FW 20 カイオ

GK 27 キム チョルホ

DF 24 増川 隆洋

DF 39 黒木 恭平

MF 11 湯澤 洋介

MF 14 仙頭 啓矢

MF 41 金久保 順

FW 9 レンゾ ロペス

■ 徳島ヴォルティス

GK 21 梶川 裕嗣

DF 20 キム ジョンピル

DF 5 石井 秀典

DF 15 井筒 陸也

MF 36 表原 玄太

MF 8 岩尾 憲

MF 6 シシーニョ

MF 14 杉本 竜士

MF 10 杉本 太郎

FW 26 バラル

FW 50 ピーター ウタカ

GK 29 松澤 香輝

DF 4 藤原 広太朗

MF 7 内田 裕斗

MF 23 前川 大河

MF 32 小西 雄大

MF 47 押谷 祐樹

FW 18 佐藤 晃大

スタッツ

京都徳島CK数15PK数00オフサイド数15シュート数712直接FK数1812警告数32退場数00間接FK数15