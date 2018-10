【B1第2節】千葉が三遠を破る

バスケットボール 試合サマリー

B.LEAGUE1部第2節は10月13日 (土)、船橋アリーナで千葉ジェッツ vs 三遠ネオフェニックスの試合が行われ、千葉が70 - 60で、三遠を降して勝利した。

47 - 51とリードを奪われた状態で迎えた第4クオーター、順調に得点を重ねた千葉が、見事勝利をつかんだ。

メンバー

■ 千葉ジェッツ

PF 1 ジョシュ・ダンカン

PG 2 富樫 勇樹

PF 3 マイケル・パーカー

SG 5 田口 成浩

SF 7 トレイ・ジョーンズ

PF 8 大宮 宏正

SF 10 アキ・チェンバース

PG 11 西村 文男

PG 15 藤永 佳昭

PF 21 ギャビン・エドワーズ

SG 27 石井 講祐

SG 31 原 修太

SF 34 小野 龍猛

■ 三遠ネオフェニックス

PF 2 ロバート・ドジャー

PG 4 寺園 脩斗

PG 5 川嶋 勇人

SG 6 長谷川 智伸

PG 7 渡邊 翔太

C 8 太田 敦也

SG 11 岡田 慎吾

SG 12 ダシルバ ヒサシ

PG 15 鈴木 達也

SF 21 菅野 翔太

C 23 シャキール・モリス

C 45 ウィリアム・マクドナルド

SG 73 田渡 修人

スタッツ

千葉三遠2P成功数21203P成功数453P成功率26%33%FG成功数2525FT成功数165アシスト数1116オフェンスリバウンド数129スティール数96ターンオーバー数1116ディフェンスリバウンド数2525ファウル数1319ファストブレイク数512ブロックショット数44ポインツインザペイント数3234ポインツフロムターンオーバー数217