SNSで見る『ミラノダービー』。インテルとミラン、どちらが人気クラブ？

セリエAではリーグ戦再開後、いきなりビックマッチが訪れる。10月22日開催予定のインテル対ミラン、ミラノダービーだ。そこで今回はイタリア紙『ガゼッタ・デッロ・スポルト』が特集した「両チームのSNSのフォロワー数」をご紹介したい。どちらが人気のあるクラブなのだろうか？
（両チームの選手のフォロワー数は、12日付『ガゼッタ・デッロ・スポルト』寄稿時点での『instagram』のフォロワー数）
ゴールキーパー
インテル
サミール・ハンダノビッチ：271,000人
ミラン
ジャンルイジ・ドンナルンマ：1,600,000人
センターバック
インテル
ミラン・シュクリニアル：429,000人
ステファン・デ・フライ：308,000人
ミラン
マテオ・ムサッキオ：351,000人
アレッシオ・ロマニョーリ：610,000人
サイドバック
インテル
クワドォー・アサモア：902,000人
ダニーロ・ダンブロージオ：428,000人
ミラン
リカルド・ロドリゲス：476,000人
ダビデ・カラブリア：416,000人
ミッドフィルダー
インテル
マルセロ・ブロゾビッチ：654,000人
マティアス・ベシーノ：209,000人
ラジャ・ナインゴラン：1,700,000人
ミラン
フランク・ケシエ：425,000人
ルーカス・ビリア：アカウントなし
ジャコモ・ボナベントゥーラ：アカウントなし
サイドアタッカー
インテル
イバン・ペリシッチ：1,400,000人
マッテオ・ポリターノ：202,000人
ミラン
スソ：873,000人
ハカン・チャルハノール：1,900,000人
フォワード
インテル
マウロ・イカルディ：3,900,000人
ミラン
ゴンサロ・イグアイン：3,000,000人
Facebook（クラブ）
インテル：10,500,000人
ミラン：24,800,000人
Instagram（クラブ）
インテル：2,200,000人
ミラン：4,800,000人
Twitter（クラブ）
インテル：1,620,000人
ミラン：6,780,000人
Youtube（クラブ）
インテル：347,598人
ミラン：450,000人
微博＜weibo＞（クラブ）
インテル：786,455人
ミラン：950,000人