SNSで見る『ミラノダービー』。インテルとミラン、どちらが人気クラブ？

セリエAではリーグ戦再開後、いきなりビックマッチが訪れる。10月22日開催予定のインテル対ミラン、ミラノダービーだ。そこで今回はイタリア紙『ガゼッタ・デッロ・スポルト』が特集した「両チームのSNSのフォロワー数」をご紹介したい。どちらが人気のあるクラブなのだろうか？

（両チームの選手のフォロワー数は、12日付『ガゼッタ・デッロ・スポルト』寄稿時点での『instagram』のフォロワー数）

ゴールキーパー

インテル

サミール・ハンダノビッチ：271,000人

ミラン

ジャンルイジ・ドンナルンマ：1,600,000人

センターバック

インテル

ミラン・シュクリニアル：429,000人

ステファン・デ・フライ：308,000人

ミラン

マテオ・ムサッキオ：351,000人

アレッシオ・ロマニョーリ：610,000人

サイドバック

インテル

クワドォー・アサモア：902,000人

ダニーロ・ダンブロージオ：428,000人

ミラン

リカルド・ロドリゲス：476,000人

ダビデ・カラブリア：416,000人

ミッドフィルダー

インテル

マルセロ・ブロゾビッチ：654,000人

マティアス・ベシーノ：209,000人

ラジャ・ナインゴラン：1,700,000人

ミラン

フランク・ケシエ：425,000人

ルーカス・ビリア：アカウントなし

ジャコモ・ボナベントゥーラ：アカウントなし

サイドアタッカー

インテル

イバン・ペリシッチ：1,400,000人

マッテオ・ポリターノ：202,000人

ミラン

スソ：873,000人

ハカン・チャルハノール：1,900,000人

フォワード

インテル

マウロ・イカルディ：3,900,000人

ミラン

ゴンサロ・イグアイン：3,000,000人

Facebook（クラブ）

インテル：10,500,000人

ミラン：24,800,000人

Instagram（クラブ）

インテル：2,200,000人

ミラン：4,800,000人

Twitter（クラブ）

インテル：1,620,000人

ミラン：6,780,000人

Youtube（クラブ）

インテル：347,598人

ミラン：450,000人

微博＜weibo＞（クラブ）

インテル：786,455人

ミラン：950,000人