SNSで見る『ミラノダービー』。インテルとミラン、どちらが人気クラブ？

セリエAではリーグ戦再開後、いきなりビックマッチが訪れる。10月22日開催予定のインテル対ミラン、ミラノダービーだ。そこで今回はイタリア紙『ガゼッタ・デッロ・スポルト』が特集した「両チームのSNSのフォロワー数」をご紹介したい。どちらが人気のあるクラブなのだろうか？

（両チームの選手のフォロワー数は、12日付『ガゼッタ・デッロ・スポルト』寄稿時点での『instagram』のフォロワー数）

ゴールキーパー

インテル
サミール・ハンダノビッチ：271,000人

ミラン
ジャンルイジ・ドンナルンマ：1,600,000人

センターバック

インテル
ミラン・シュクリニアル：429,000人
ステファン・デ・フライ：308,000人

ミラン
マテオ・ムサッキオ：351,000人
アレッシオ・ロマニョーリ：610,000人

サイドバック

インテル
クワドォー・アサモア：902,000人
ダニーロ・ダンブロージオ：428,000人

ミラン
リカルド・ロドリゲス：476,000人
ダビデ・カラブリア：416,000人

ミッドフィルダー

インテル
マルセロ・ブロゾビッチ：654,000人
マティアス・ベシーノ：209,000人
ラジャ・ナインゴラン：1,700,000人

ミラン
フランク・ケシエ：425,000人
ルーカス・ビリア：アカウントなし
ジャコモ・ボナベントゥーラ：アカウントなし

サイドアタッカー

インテル
イバン・ペリシッチ：1,400,000人
マッテオ・ポリターノ：202,000人

ミラン
スソ：873,000人
ハカン・チャルハノール：1,900,000人

フォワード

インテル
マウロ・イカルディ：3,900,000人

ミラン
ゴンサロ・イグアイン：3,000,000人

Facebook（クラブ）

インテル：10,500,000人

ミラン：24,800,000人

Instagram（クラブ）

インテル：2,200,000人

ミラン：4,800,000人

Twitter（クラブ）

インテル：1,620,000人

ミラン：6,780,000人

Youtube（クラブ）

インテル：347,598人

ミラン：450,000人

微博＜weibo＞（クラブ）

インテル：786,455人

ミラン：950,000人

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