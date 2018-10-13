【J3第27節】琉球が福島から逃げ切り勝利

J3リーグ第27節は10月13日 (土)、タピック県総ひやごんスタジアムでFC琉球 vs 福島ユナイテッドFCの試合が行われました。
前半、琉球は福島に攻め込み得点を奪う展開を作り出します。
前半終了時点で、琉球は3点、福島は0点と、リードして後半を迎えます。
後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。
最終スコアは3 - 0となり、琉球は、3点もの大差をつけ、福島を降しました。
メンバー
■ FC琉球
GK 1 朴 一圭
DF 3 西岡 大志
DF 2 増谷 幸祐
DF 22 瀧澤 修平
DF 5 徳元 悠平
MF 8 小松 駿太
MF 9 富樫 佑太
MF 13 中川 風希
MF 16 枝本 雄一郎
MF 10 富所 悠
FW 15 和田 凌
GK 17 積田 景介
DF 23 屋宮 大地
DF 26 新井 幹人
MF 4 知念 雄太朗
MF 25 金 成純
FW 14 上門 知樹
FW 11 播戸 竜二
■ 福島ユナイテッドFC
GK 16 堀田 大暉
DF 2 岡田 亮太
DF 3 阪田 章裕
DF 4 宇佐美 宏和
MF 29 輪笠 祐士
MF 10 橋本 拓門
MF 22 ニウド
FW 11 田村 翔太
FW 9 武 颯
FW 40 樋口 寛規
FW 14 星 広太
GK 28 石井 綾
DF 33 サントス
DF 7 茂木 弘人
MF 8 石堂 和人
FW 27 池田 昌生
スタッツ
琉球福島CK数74PK数00オフサイド数95シュート数138直接FK数159警告数02退場数00間接FK数95