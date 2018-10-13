【J3第27節】琉球が福島から逃げ切り勝利

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第27節は10月13日 (土)、タピック県総ひやごんスタジアムでFC琉球 vs 福島ユナイテッドFCの試合が行われました。

前半、琉球は福島に攻め込み得点を奪う展開を作り出します。

前半終了時点で、琉球は3点、福島は0点と、リードして後半を迎えます。

後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。

最終スコアは3 - 0となり、琉球は、3点もの大差をつけ、福島を降しました。

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メンバー

■ FC琉球

GK 1 朴 一圭

DF 3 西岡 大志

DF 2 増谷 幸祐

DF 22 瀧澤 修平

DF 5 徳元 悠平

MF 8 小松 駿太

MF 9 富樫 佑太

MF 13 中川 風希

MF 16 枝本 雄一郎

MF 10 富所 悠

FW 15 和田 凌

GK 17 積田 景介

DF 23 屋宮 大地

DF 26 新井 幹人

MF 4 知念 雄太朗

MF 25 金 成純

FW 14 上門 知樹

FW 11 播戸 竜二

■ 福島ユナイテッドFC

GK 16 堀田 大暉

DF 2 岡田 亮太

DF 3 阪田 章裕

DF 4 宇佐美 宏和

MF 29 輪笠 祐士

MF 10 橋本 拓門

MF 22 ニウド

FW 11 田村 翔太

FW 9 武 颯

FW 40 樋口 寛規

FW 14 星 広太

GK 28 石井 綾

DF 33 サントス

DF 7 茂木 弘人

MF 8 石堂 和人

FW 27 池田 昌生

スタッツ

琉球福島CK数74PK数00オフサイド数95シュート数138直接FK数159警告数02退場数00間接FK数95