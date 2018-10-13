【J3第27節】琉球が福島から逃げ切り勝利

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第27節は10月13日 (土)、タピック県総ひやごんスタジアムでFC琉球 vs 福島ユナイテッドFCの試合が行われました。
前半、琉球は福島に攻め込み得点を奪う展開を作り出します。
前半終了時点で、琉球は3点、福島は0点と、リードして後半を迎えます。
後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。
最終スコアは3 - 0となり、琉球は、3点もの大差をつけ、福島を降しました。

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メンバー

■ FC琉球

GK　1　朴　一圭
DF　3　西岡　大志
DF　2　増谷　幸祐
DF　22　瀧澤　修平
DF　5　徳元　悠平
MF　8　小松　駿太
MF　9　富樫　佑太
MF　13　中川　風希
MF　16　枝本　雄一郎
MF　10　富所　悠
FW　15　和田　凌

GK　17　積田　景介
DF　23　屋宮　大地
DF　26　新井　幹人
MF　4　知念　雄太朗
MF　25　金　成純
FW　14　上門　知樹
FW　11　播戸　竜二

■ 福島ユナイテッドFC

GK　16　堀田　大暉
DF　2　岡田　亮太
DF　3　阪田　章裕
DF　4　宇佐美　宏和
MF　29　輪笠　祐士
MF　10　橋本　拓門
MF　22　ニウド
FW　11　田村　翔太
FW　9　武　颯
FW　40　樋口　寛規
FW　14　星　広太

GK　28　石井　綾
DF　33　サントス
DF　7　茂木　弘人
MF　8　石堂　和人
FW　27　池田　昌生

スタッツ

琉球福島CK数74PK数00オフサイド数95シュート数138直接FK数159警告数02退場数00間接FK数95

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