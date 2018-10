【B1第2節】SR渋谷が北海道から勝利をもぎ取る

バスケットボール 試合サマリー

B.LEAGUE1部第2節は10月13日 (土)、青山学院記念館でサンロッカーズ渋谷 vs レバンガ北海道の試合が行われ、SR渋谷が67 - 66で、北海道を降して勝利した。

52 - 46で迎えた第4クオーター、一進一退の攻防を制した。

メンバー

■ サンロッカーズ渋谷

PF 0 満原 優樹

PG 1 清水 太志郎

C 3 ファイ サンバ

C 6 ロバート・サクレ

PG 7 伊藤 駿

PG 9 ベンドラメ 礼生

C 10 マーカリ・サンダース・フリソン

SF 14 杉浦 佑成

SG 22 長谷川 智也

SF 24 広瀬 健太

PG 32 山内 盛久

■ レバンガ北海道

SG 1 関野 剛平

PG 2 山本 柊輔

SG 3 牧 全

PG 8 多嶋 朝飛

SG 9 折茂 武彦

PF 10 市岡 ショーン

SF 11 桜井 良太

C 13 デイビッド・ドブラス

PF 15 マーク・トラソリーニ

SF 17 川邉 亮平

PF 23 野口 大介

PG 32 松島 良豪

スタッツ

SR渋谷北海道2P成功数21193P成功数473P成功率20%50%FG成功数2526FT成功数137アシスト数1314オフェンスリバウンド数189スティール数136ターンオーバー数816ディフェンスリバウンド数2328ファウル数2017ファストブレイク数42ブロックショット数11ポインツインザペイント数3226ポインツフロムターンオーバー数216