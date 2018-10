山崎育三郎：X JAPAN・Toshlと「Forever Love」熱唱　「本当に幸せ」

イベント「ニッポン放送『山崎育三郎のI AM 1936』presents THIS IS IKU」のワンシーン(C)Rina Asahi

俳優の山崎育三郎さんがパーソナリティーを務めるニッポン放送の番組「山崎育三郎のI AM 1936」のイベント「ニッポン放送『山崎育三郎のI AM 1936』presents THIS IS IKU」が、13日に東京都内で開催された。イベントでは、山崎さんとゲストとして「X JAPAN」のToshlさんや「乃木坂46」の生田絵梨花さんらが登場。Toshlさんの演奏するピアノで山崎さんとToshlさんがX JAPANの「Forever Love」を熱唱する場面もあり、会場に集まった約5000人の観客を沸かせた。

4番目のゲストとして登場したToshlさんは、冒頭で来月発売予定の初のカバーアルバム内の楽曲「糸」を披露したほか、山崎さんと2人で「美女と野獣」「Forever Love」を熱唱。歌い終えた山崎さんは「すごい。いやー……しびれましたね。こんなに今回、自分がやりたかったことを全部スタッフの方にかなえていただいて、本当に幸せです」と感激していた。

イベントには、俳優の城田優さん、お笑いタレントの友近さん扮(ふん)する水谷千重子もゲストとして登場。最初のゲストとして登場した城田さんと山崎さんはミュージカル「エリザベート」の曲「闇が広がる」などを一緒に熱唱。仲の良さをうかがわせる軽妙な掛け合いも披露し、会場を盛り上げた。

山崎さんはイベント冒頭で、「I LAND」「Wonderland」「ひそかな夢 Evermore」など3曲を立て続けに披露したほか、終盤には「TOKYO」「女々しくて」「TOKIO」など数曲を披露。イベント中は山崎さんの「THIS IS!」に観客が「IKU!」と返すコールアンドレスポンスも行われ、観客を盛り上げていた。