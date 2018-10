欧州女性と花椒 英国のグルメ作家が描く「四川料理との縁」

【新華社成都10月13日】最近「フカヒレと花椒」(原題:Shark’s Fin and Sichuan Pepper)という本がネットで注目を集めている。作品中では香辛料をふんだんに使った四川料理独特の味わいを、ユーモアあふれる軽妙な文体で表現しており、ネットユーザーからは「夜中に絶対読んではいけない本」と称賛されている。

この本の作者、フューシャ・ダンロップさんが9日、成都を再訪し、20年前の忘れがたい四川料理との思い出を読者に語った。

読者 董柯君(とう・かくん)さん

フューシャさんは特に、成都に住む人々の生活観、つまり「食を以て天と為す」、食べることが何よりも重要だという考えを蘇らせてくれました。

【解説】1992年、初めて成都を訪れたフューシャさんは、友人に連れられて人生で初めて本場の四川料理を味わい、ここから彼女と四川料理の「切れることのない縁」が始まった。2年後には四川大学の留学生として成都を再訪。大学の近くにあるほぼ全ての四川料理店に足を運び、一軒一軒訪れて味を確かめては、ノートにまとめた。多くの店主がこの外国人女性に「つきまとわれた」末に、四川料理のレッスンに応じたという。

基本テクニックをひたすら学んだ後、知識だけでは満足できなくなったフューシャさんは、怖いもの知らずの度胸で成都の料理専門学校の門をたたき、四川料理の「見習い料理人」となった。包丁の使い方や火加減の調整、味付け、鶏や魚のさばき方など、何一つ漏らすことなく勉強に打ち込み、四川料理の調理技術をほぼ習得した。

読者 傅暁崗(ふ・ぎょうこう)さん

彼女のレシピは独特です。中国の一般的なレシピ本にはたくさんの写真があり、手順も簡単です。でも彼女のレシピはプロセスがとても複雑です。外国人の友達の多くが彼女の最初の四川料理本を持っており、フューシャさんのレシピを忠実に守って作れば、ちゃんとこの味が出せるのです。

【解説】フューシャさんは四川省と四川料理への愛情を胸にペンを取り、中国料理文化の体験を文学作品にまとめ上げ、「四川料理:美食の宝庫」(原題:Land of Plenty: A Treasury of Authentic Sichuan Cooking)や「フカヒレと花椒」など四川料理を紹介する本を執筆した。他にも、湖南料理を紹介した「湘菜食譜」(原題:Revolutionary Chinese Cookbook: Recipes from Hunan Province)、江南地方の料理を紹介した「魚米之郷」(原題:Land of Fish and Rice)を著し、多くの中国料理のメニューを英語に翻訳し、初めて西洋諸国の人々に紹介した。

四川料理文化学者 王旭東(おう・きょくとう)氏

この本を通して、20年にわたる中国の社会的、政治的、経済的な変化と進歩を見ることができます。

【解説】「フカヒレと花椒」の発表後、外国メディアは同書が洞察力と味わいをもって中国の食文化を探求していると指摘。「個人の経験を通して、飲食が文化を反映しているだけでなく、文化の潜在的な『作り手』でもあると読者に伝えている」と評価している。(記者/楊進)