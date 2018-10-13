＜レスリング＞【2018年世界選手権・展望（13）】アジア王者エサドラ・アクバリザリンコラエイ（イラン）の殊勲はあるか…男子フリースタイル79kg級

※10月13日現在、エントリーは不明です。下記はすべて本HPの予想です。
新設された階級。86kg級から落とす選手は少ないと思われ、74kg級で減量がきつかった選手と新たな選手での闘いとなろう。
欧州選手権優勝のアクメド・ガジマゴメドフ（ロシア）は、今年に入ってから1月のヤリギン国際大会（ロシア）、3月のダン・コロフ－ニコラ・ペトロフ国際大会（ブルガリア）など勝ち続けている。
2016年リオデジャネイロ・オリンピック74kg級3位で昨年5位のヤブライル・ハサノフ（アゼルバイジャン）は、当面79kg級に出場するもようで、欧州選手権は3位。ガジマゴメドフの対抗馬となるか。カイル・ダケ（米国）は、7月のヤシャ・ドク国際大会（トルコ）でヤブライル・ハサノフを破って優勝した。当然、今回も優勝を狙う実力はある。
アジア選手権優勝のエサドラ・アクバリザリンコラエイ（イラン）は、前年のアジア・インドア＆マーシャルアーツ大会では86kg級で優勝した実力者。アジア選手権2位のラシド・クルバノフ（ウズベキスタン）、74kg級で世界2位の実績を持つ高谷惣亮（ALSOK）とともに、アジアの意地を見せるか。
2017～2018年主要大会成績
【2017年世界選手権74kg級】
［1］Burroughs, Jordan Ernest（米国）
［2］Tsabolov, Khetik（ロシア）
［3］Shabanov, Ali（ベラルーシ）
［3］Demirtas, Soener（トルコ）
［5］Abdurakhmanov, Bekzod（ウズベキスタン）
［5］Hasanov, Yabrail（アゼルバイジャン）
【2018年欧州選手権】
［1］Gadzhimagomedov, Akhmed（ロシア）
［2］Obst, Martin（ドイツ）
［3］Nagy, Mihaly（ハンガリー）
［3］Hasanov, Yabrail（アゼルバイジャン）
［5］Burca, Alexandru（モルドバ）
［5］Kotanoglu, Muhammet Nuri（トルコ）
【2018年アジア選手権】
［1］Akbarizarinkolaei, Essadollah（イラン）
［2］Kurbanov, Rashid（ウズベキスタン）
［3］Ganbold, Turbold（モンゴル）
［3］浅井翼（日本）
【2018年パンアメリカン選手権】
［1］Hall, Mark（米国）
［2］Ramos, Ethan Adrian（プエルトリコ）
［3］Daye-Finlay, Shawn（カナダ）
［3］Martinez Restrepo, Santiago（コロンビア）