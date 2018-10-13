＜レスリング＞【2018年世界選手権・展望（15）】連覇を目指すビクトル・ネメス（セルビア）…男子グレコローマン77kg級

※10月13日現在、エントリーは不明です。下記はすべて本HPの予想です。

75kg級に続く優勝を目指すビクトル・ネメス（セルビア）

74・75kg級でオリンピック連覇を達成し、今年の欧州選手権を制したロマン・ブラソフ（ロシア）はひざの手術で不参加が伝えられている。昨年75kg級優勝で今年の欧州選手権2位のビクトル・ネメス（セルビア）、昨年繰り上げで2位となったタマス・ロエリンツ（ハンガリー）、同3位でU-23世界選手権75kg級優勝のファティ・センギズ（トルコ）らが優勝を争うか。

昨年71kg級3位で、階級を上げて今年のアジア大会優勝のモハマダリ・アブドラハミド・ガラエイ（イラン）が世界の舞台でどこまでやれるか。

2013年世界選手権75kg級優勝の金炫雨（韓国）は、アジア大会はアクゾル・マクムドフ（キルギス）に敗れて3位に終わったが、7月のトビリシ国際大会（ジョージア）でガラエイを破っている。まだ世界トップの実力はあると見ていい。アクゾル・マクムドフは2月のアジア選手権72kg級優勝で、9月の世界ジュニア選手権77kg級3位の成長選手。

パンアメリカン選手権優勝のアリエル・フィス・バティスタ（キューバ）がどこまで上位に食い込めるか。

2017～2018年主要大会成績

【2017年世界選手権75kg級】

［1］Nemes, Viktor（セルビア）

［2］Loerincz, Tamas（ハンガリー）

［3］Abdvali, Saeid Mourad（イラン）

［3］Cengiz, Fatih（トルコ）

［5］Kilov, Kazbek（ベラルーシ）

【2018年欧州選手権】

［1］Vlasov, Roman（ロシア）

［2］Nemes, Viktor（セルビア）

［3］Loerincz, Tamas（ハンガリー）

［3］Mursaliev, Elvin（アゼルバイジャン）

［5］Kessidis, Alexandros Michel（スウェーデン）

［5］Dzamashvili, Tornike（ジョージア）

【2018年アジア大会】

［1］Geraei, Mohammadali Abdolhamid（イラン）

［2］Makhmudov, Akzhol（キルギス）

［3］Kim, Hyeon-Woo（金炫雨＝韓国）

［3］Yang, Bin（楊斌＝中国）

【2018年アジア選手権】

［1］Yang, Bin（中国）

［2］Geraei, Mohammadali Abdolhamid（イラン）

［3］Permanov, Shermet（トルクメニスタン）

［3］Yerezhepov, Maksat（カザフスタン）

【2018年パンアメリカン選手権】

［1］Fis Batista, Ariel（キューバ）

［2］Cuero Munoz, Jair Alexis（コロンビア）

［3］Jimenez Terry, Reinier（グアテマラ）

［3］Marques Moreira, Angelo Rafael（ブラジル）