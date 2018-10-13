＜レスリング＞【2018年世界選手権・展望（14）】4年ぶりの世界一を目指すユリア・トカチ（ウクライナ）…女子62kg級

※10月13日現在、エントリーは不明です。下記はすべて本HPの予想です。
昨年63kg級優勝で今年のアジア大会を制したオーコン・プレブドルジ（モンゴル）は、アジア大会でのドーピング検査で陽性反応が出た。正式な結果は出ていないが、世界選手権は出場できない可能性が高い。昨年2位のユリア・トカチ（ウクライナ）が優勝候補の筆頭となるか。6月の中国オープンと9月のポーランド・オープンで連続優勝と実力をキープ。
欧州選手権優勝のタイベ・ユセイン（ブルガリア）は、7月のヤシャ・ドク国際大会（トルコ）と9月のブカレスト国際大会（ルーマニア）優勝で、こちらも好調だ。
58kg級でやってきたアイスル・チニベコワ（キルギス）は、59kg級を経てこの階級へ上げたもよう。7月のヤシャ・ドク国際大会（トルコ）とアジア大会はともに2位（注＝アジア大会はプレブドルジの違反が確定すれば優勝へ繰り上がる）。58kg級で世界3位、アジア優勝などのベースのある選手。新たな階級でどこまでいくか。
2017～2018年主要大会成績
【2017年世界選手権63kg級】
［1］Purevdorj, Orkhon（モンゴル）
［2］Tkach, Yulia（ウクライナ）
［3］Lazinskaya, Valeria（ロシア）
［3］Renteria Castillo, Jackeline（コロンビア）
［5］Oborududu, Blessing（ナイジェリア）
［5］Sahin, Hafize（トルコ）
【2018年欧州選手権】
［1］Yusein, Taybe（ブルガリア）
［2］Trazhukova, Inna（ロシア）
［3］Prokopevniuk, Ilona（ウクライナ）
［3］Ivanova, Veronika（ベラルーシ）
［5］Manzke, Luzie（ドイツ）
［5］Krol, Agnieszka Syilvia（ポーランド）
【2018年アジア大会】
［1］Purevdorj, Orkhon（モンゴル）
［2］Tynybekova, Aisuluu A（キルギス）
［3］川井梨紗子（日本）
［3］Rim, Jong-Sim（北朝鮮）
【2018年アジア選手権】
［1］Purevdorj, Orkhon（モンゴル）
［2］Luo, Xiaojuan（中国）
［3］伊藤友莉香（日本）
［3］Malik, Sakshi（インド）
【2018年パンアメリカン選手権】
［1］Estornell Elizastique, Yaquelin（キューバ）
［2］Nunes de Oliveira, Lais（ブラジル）
［3］Renteria Castillo, Jackeline（コロンビア）
［3］Miracle, Kayla-Colleen（米国）